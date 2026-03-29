Đội trẻ Hà Tĩnh thua ngược SHB Đà Nẵng

Đội hình ra sân của đội bóng Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Tĩnh.

Lúc 15h30 ngày 29/3, trên sân nhà, đội bóng Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Tĩnh tiếp đón đội trẻ SHB Đà Nẵng trong khuôn khổ vòng 2, bảng A Giải hạng Nhì quốc gia 2026.

Đặt quyết tâm giành chiến thắng, các cầu thủ trẻ Hà Tĩnh đã khởi đầu khá tốt. Ngay ở phút thứ 10, đội bóng Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Tĩnh có bàn mở tỷ số nhờ công của tiền vệ Nguyễn Huy Hoàng Phú. Sau bàn thắng này, các cầu thủ chủ nhà còn tạo thêm được một số cơ hội nguy hiểm nhưng các chân sút đều không tận dụng thành công.

Các cầu thủ trẻ Hà Tĩnh ăn mừng bàn mở tỷ số.

Đến phút 22, trẻ Đà Nẵng gỡ hoà 1-1 nhờ công của tiền đạo Vũ Duy. Cuối hiệp 1, cầu thủ trẻ SHB Đà Nẵng bị phạm lỗi trong vòng cấm, trọng tài cho đội khách hưởng quả phạt đền và tiền vệ Huỳnh Lê Lộc đã dứt điểm thành công, đưa đội khách vươn lên dẫn trước 2 - 1.

Thi đấu nỗ lực nhưng đội chủ nhà vẫn chịu thất bại 1-2 trước đối thủ.

Bước sang hiệp 2, chủ nhà nỗ lực tấn công tìm kiếm bàn gỡ và tạo được một số tình huống nguy hiểm nhưng các chân sút đều không thể tận dụng thành công. Trong khi đó, đội khách lùi sâu về phòng ngự nhằm bảo toàn tỷ số. Trận đấu khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về trẻ SHB Đà Nẵng.

Ở lượt đấu tới, đội bóng Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Tĩnh sẽ tiếp đón Huế trên sân nhà lúc 15h30 ngày 2/4.