Man City thua PSG trong ngày Guardiola trở lại

Pep Guardiola trở lại Etihad lần đầu từ khi chia tay Man City cuối mùa trước, nhưng chứng kiến đội bóng cũ bị nhà đương kim vô địch châu Âu áp đảo suốt hiệp một. PSG ghi ba bàn trước giờ nghỉ, trong đó Desire Doue và Ousmane Dembele lập công chỉ cách nhau 75 giây.

Man City vùng lên mạnh mẽ sau đó, tạo hàng loạt cơ hội và hai lần thu hẹp cách biệt nhờ Haaland. Nhưng sai lầm của Gianluigi Donnarumma ở bàn thua thứ tư khiến nỗ lực ngược dòng của chủ nhà không thành.

Guardiola (giữa, phía trên) dự khán trận Man City thua PSG 2-4 ở vòng phân hạng Champions League trên sân Etihad, Manchester, Anh, ngày 14/10/2026. Ảnh: AP

Trận đấu diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khi đây là lần đầu Man City đá sân nhà sau khi bị kết luận vi phạm các quy định tài chính của Ngoại hạng Anh. Guardiola, người đã lên tiếng ủng hộ CLB cũ, ngồi trên khán đài phía sau Chủ tịch Khaldoon Al Mubarak và Giám đốc điều hành Ferran Soriano. Máy quay truyền hình nhiều lần hướng về ông trong một buổi tối đội bóng của Enzo Maresca phải chống đỡ sức tấn công của PSG.

Đội khách đá chính với bảy cầu thủ trong danh sách 30 ứng viên Quả Bóng Vàng, còn ba người khác ngồi dự bị. Chất lượng ấy thể hiện ở khả năng phối hợp trong không gian hẹp, luân chuyển vị trí và tăng tốc ngay khi thoát khỏi áp lực.

Bàn mở tỷ số phút 13 là một ví dụ. PSG triển khai từ sâu bên phải phần sân nhà, thoát lên dọc biên rồi chuyển hướng tấn công. Fabian Ruiz đưa bóng sang trái cho Doue, để tiền đạo này ngoặt vào trong và sút chìm từ ngoài vòng cấm vào góc gần. Donnarumma đổ người chậm, không thể ngăn đội bóng cũ vượt lên.

Chỉ 75 giây sau, Doue tiếp tục góp dấu giày. Dembele tạt bóng sang cánh trái rồi di chuyển vào vòng cấm, đón quả tạt trả lại của đồng đội. Anh lẻn ra sau Marc Guehi, đánh đầu không bị kèm để nhân đôi cách biệt.

Dembele đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0 cho PSG trong trận thắng Man City 4-2 ở vòng phân hạng Champions League trên sân Etihad, Manchester, Anh, ngày 14/10/2026. Ảnh: AP

Man City không chỉ gặp khó trước tốc độ của PSG, mà còn lúng túng vì những pha đổi vị trí liên tục. Hậu vệ phải Achraf Hakimi nhiều lần xuất hiện ở hành lang trong bên trái, có một cú đánh đầu trúng cột dọc và một cơ hội đối mặt Donnarumma trước giờ nghỉ.

Sau cú đánh đầu trúng cột của Hakimi, PSG nhanh chóng tạo đợt tấn công mới từ pha phá bóng thiếu chính xác của Donnarumma. Maghnes Akliouche tham gia phối hợp, Warren Zaire-Emery giật gót kiến tạo để Vitinha sút chìm nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 32.

Maresca thay ba người ngay sau giờ nghỉ, đưa Matheus Nunes, Ayyoub Bouaddi và Iliman Ndiaye vào sân. Những điều chỉnh giúp Man City tăng tốc, chơi trực diện hơn và liên tục đưa bóng vào cấm địa.

Phút 53, Ndiaye tạt từ bên trái để Haaland đánh đầu lái bóng vào góc xa. Bàn thắng mở ra hy vọng cho chủ nhà, trong lúc Antoine Semenyo cũng bắt đầu tạo được sức ép bằng những pha bứt tốc.

Nhưng khi Man City cần thêm một bàn để đẩy PSG vào thế lo lắng, Donnarumma lại mắc sai lầm. Phút 62, thủ môn Italy đẩy cú sút xa của Akliouche lên cao, nhưng bóng rơi ra sau lưng anh rồi vào lưới. Khoảng cách ba bàn được tái lập, làm gián đoạn đà hưng phấn của đội chủ nhà.

Haaland phản ứng sau khi Akliouche ghi bàn nâng tỷ số lên 4-1 cho PSG trong trận thắng Man City 4-2 ở vòng phân hạng Champions League trên sân Etihad, Manchester, Anh, ngày 14/10/2026. Ảnh: AP

Haaland vẫn không ngừng tìm cơ hội. Tiền đạo Na Uy ghi thêm một bàn và có một pha dứt điểm bị Matvei Safonov cứu thua xuất sắc. Man City cũng có những tình huống đưa bóng trúng khung gỗ, nhưng không thể biến sức ép thành màn ngược dòng.

Donnarumma phần nào sửa sai khi cản quả phạt đền cuối trận của Ferran Torres. Cú sút thiếu lực và không đủ hiểm của tiền đạo Tây Ban Nha khiến PSG bỏ lỡ bàn thứ năm, nhưng không ảnh hưởng đến chiến thắng.

Trong ngày Guardiola trở về, đội bóng cũ của ông bị đánh bại bởi tốc độ phối hợp, sự linh hoạt và khả năng tận dụng sai lầm của nhà ĐKVĐ. Thắng lợi giúp PSG dẫn đầu vòng phân hạng với sáu điểm sau hai trận, cùng hiệu số +7 như Barca và Aston Villa nhưng ghi nhiều bàn hơn. Man City đứng thứ 17 với ba điểm, hiệu số 0.

Ở lượt tiếp theo ngày 20/10, PSG tiếp Barca tại Parc des Princes, còn Man City gặp AEK Athens trên sân Etihad.