Vinicius bị treo giò 4 trận, nổi giận với HLV Mourinho

Ngay trước khi bước vào trận đấu với AS Roma ở vòng phân hạng Champions League vào rạng sáng 15/10, Vinicius đã nhận tin không vui. Ban tổ chức La Liga đã quyết định treo giò tiền đạo người Brazil trong 4 trận đấu vì hành vi giật tóc cầu thủ Nathan Saliba trong trận đấu với Villarreal.

Vinicius bị treo giò 4 trận vì hành vi giật tóc đối thủ và hung hăng với trọng tài (Ảnh: Marca).

Cụ thể, Vinicius bị treo giò 2 trận vì tấm thẻ đỏ trực tiếp. Ngoài ra, cầu thủ này bị cấm thi đấu thêm 2 trận vì có hành vi hung hăng (theo báo cáo của trọng tài sau trận đấu).

Điều đó có nghĩa rằng, Vinicius sẽ không thể tham dự trận Siêu kinh điển với Barcelona trên sân Camp Nou vào lúc 3h ngày 26/10.

Dường như việc chịu án phạt ảnh hưởng lớn tới tâm lý của Vinicius trong trận đấu với AS Roma. Trong trận đấu này, tiền đạo sinh năm 2000 gần như mất hút và không để lại dấu ấn. Không những vậy, anh còn mắc lỗi dẫn tới bàn thua của Real Madrid.

Hệ quả, HLV Mourinho đã rút Vinicius rời sân để thay Endrick vào sân ở phút 59. Quyết định này đã khiến Vinicius nổi giận. Theo ghi nhận, tiền đạo này đã đi về phía HLV Mourinho và nói: “Ông thay tôi ra sân làm gì?”.

Vinicius sau đó phàn nàn với các thành viên ban huấn luyện. Các trợ lý Machado và Tralhao phải tìm cách trấn an tiền đạo áo số 7. Chưa xác định đoạn hội thoại của tiền đạo người Brazil nhưng rõ ràng, anh không hài lòng vì bị thay ra sân.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, quyết định thay người của HLV Mourinho hoàn toàn đúng đắn. Sau khi Endrick có mặt, Real Madrid thay đổi hoàn toàn bộ mặt. Los Blancos đã ghi 3 bàn thắng trong 7 phút (từ phút 83 đến phút 90) để ngược dòng giành chiến thắng 4-3. Trong đó, Endrick ghi bàn gỡ hòa 3-3 ở phút 85.

Vinicius nổi giận với HLV Mourinho sau khi bị thay ra sân (Ảnh chụp màn hình).

Nói về phản ứng của Vinicius, HLV Mourinho viết: “Cậu ấy không vui là chuyện bình thường. Nếu cậu ấy làm như nhiều cầu thủ khác, ném chai nước, tôi không thích điều đó. Sự thất vọng là bình thường. Nhưng sau trận, cậu ấy rất vui với chiến thắng.

Trong trận, Vinicius để mất bóng, điều mà cậu ấy không nên để xảy ra. Nhưng không sao, tôi cũng mắc sai lầm”.

HLV người Bồ Đào Nha cũng công kích Ban tổ chức La Liga vì công bố án phạt với Vinicius không đúng thời điểm. Ông nói: “Các bạn có nghĩ việc một cầu thủ thi đấu ở Tây Ban Nha nhận thông báo về án treo giò 4 trận chỉ một giờ trước khi trận đấu diễn ra là bình thường không?

Không thể công bố vào lúc này hoặc sáng hôm sau hay sao? Cậu ấy thực sự phải biết chuyện đó ngay trên xe buýt à? Họ thật không biết xấu hổ. Mọi chuyện giờ đã phơi bày trước mắt mọi người, họ không còn che giấu nữa”.