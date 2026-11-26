U17 Việt Nam chính thức chia tay VCK U17 World Cup 2026 sau thất bại 0-2 trước U17 Mali ở lượt trận quyết định trên sân vận động số 9 (Aspire Zone, Doha, Qatar) vào tối 26/11 (giờ Việt Nam). Dù có cơ hội đáng tiếc trong hiệp một, đoàn quân của HLV Roland đã không thể chống đỡ sức ép từ đối thủ và nhận hai bàn thua trong hiệp hai.

Bước vào trận đấu với nhiệm vụ buộc phải thắng để nuôi hy vọng đi tiếp, U17 Việt Nam đã lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công trước đối thủ vượt trội về thể hình và thể lực. Ngay phút thứ 5, U17 Việt Nam đã có cơ hội đáng chú ý đầu tiên khi Nguyễn Lực thoát xuống đón đường chuyền bổng nhưng đáng tiếc trượt chân trong vòng cấm.

Đại Nhân bỏ lỡ cơ hội ghi bàn tốt nhất trong hiệp một (Ảnh: VFF).

U17 Mali nhanh chóng thể hiện ưu thế kiểm soát bóng và liên tục gây sức ép. Các pha dứt điểm của Keita, Kone và Sacko đã uy hiếp khung thành của thủ môn Xuân Hòa nhưng chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Phút 26, U17 Việt Nam bỏ lỡ cơ hội tốt nhất trong hiệp một. Từ sai lầm của hàng thủ Mali, Đại Nhân thoát xuống đối mặt thủ thành Abdoul Coulibaly nhưng xử lý chậm, để hậu vệ đối phương kịp thời lùi về phá bóng giải nguy. Hiệp một kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Ngay đầu hiệp hai, U17 Mali gia tăng sức ép. Thủ môn Xuân Hòa phải liên tiếp trổ tài trước những pha dứt điểm của Keita và Diawara, trong khi Đăng Khoa cũng có tình huống lăn xả ngăn cản cú sút nguy hiểm của Camara.

Phút 56, sức ép của U17 Mali được cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số. Sacko chuyền bóng để Keita phá bẫy việt vị, thoát xuống dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm, đánh bại Xuân Hòa.

Sau bàn thua, U17 Việt Nam nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ nhưng gặp nhiều khó khăn trước khả năng tranh chấp của đối thủ. Đoàn quân của HLV Roland không thể lên bóng tấn công và các đợt tấn công của U17 Việt Nam thường bị chặn đứng ở cách khá xa khung thành của U17 Mali.

U17 Mali áp đảo U17 Việt Nam trong hiệp hai (Ảnh: VFF).

Đến phút 82, U17 Mali nhân đôi cách biệt. Keita căng ngang thuận lợi để Koita đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 2-0. Trong những phút cuối, U17 Mali còn có tình huống đưa bóng trúng cột dọc và trọng tài cũng bác bỏ khiếu nại phạt đền của đội bóng châu Phi.

Không thể tìm được bàn thắng, U17 Việt Nam chấp nhận thất bại 0-2. Kết thúc vòng bảng, U17 Việt Nam đứng thứ 3 bảng G và chắc chắn không thể nằm trong 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất, vì vậy bị loại.

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