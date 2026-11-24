Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh giành chức vô địch sau 3 trận với thành tích bất bại, được 7 điểm khi vượt qua những đối thủ đáng gờm như U23 Thái Lan, U23 Singapore và U23 Qatar. Bên cạnh cúp vô địch, tuyển U23 Việt Nam còn giành tiền thưởng 100.000 USD và thâu tóm các danh hiệu cá nhân của giải đấu.

Với pha lập công để gỡ hòa cho U23 Việt Nam trong trận đấu với Qatar, tiền đạo Nguyễn Minh Tâm đã giành danh hiệu "Vua phá lưới" với 3 bàn thắng. Chân sút 21 tuổi của HAGL này cũng ẵm luôn danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất giải".

NHiều cầu thủ U23 Việt Nam được đánh giá là lứa cầu thủ tiềm năng cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Ảnh: VFF

Ở giải thưởng cá nhân còn lại, Cao Văn Bình đã đoạt danh hiệu "Thủ môn xuất sắc nhất giải". Thủ môn này cũng gây ấn tượng mạnh ở Asiad 20 (Nagoya, Nhật Bản). Ở giải đấu này, Văn Bình có nhiều tình huống phản xạ xuất sắc trước những pha dứt điểm của đối phương, góp phần vào thành tích cho đội nhà. Văn Bình đang đứng trước cơ hội tiếp tục phát triển để cạnh tranh một vị trí trong kế hoạch nhân sự dài hạn của đội tuyển quốc gia.

Điểm sáng đáng ghi nhận nhất của U23 Việt Nam tại Gia Lai VTV Cup 2026 là sự tự tin trong cách tiếp cận trận đấu. Thay vì chỉ ưu tiên phòng ngự và chờ cơ hội phản công, các cầu thủ chủ động kiểm soát bóng, triển khai từ tuyến dưới, phối hợp ở tốc độ cao và mạnh dạn thực hiện những tình huống đột phá.

U23 Việt Nam đã đăng quang vô địch rất xứng đáng. Sự tự tin, bản lĩnh và tư duy chơi bóng chủ động được thể hiện qua giải đấu là cơ sở để kỳ vọng vào một thế hệ kế cận giàu tiềm năng cho tuyển Việt Nam tới đây. Cái cách mà các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh đánh bại Thái Lan và cầm hòa Qatar để vô địch đã chứng minh tiềm năng rất lớn của lứa cầu thủ mới, không thua kém các đàn anh.

Bóng đá Việt Nam từng sản sinh ra những thế hệ tài năng. Màn trình diễn ở Gia Lai-VTV Cup 2026 là tín hiệu cho thấy lứa trẻ của bóng đá Việt Nam đã sẵn sàng để tiếp nối thế hệ đàn anh.

Bên cạnh những cá nhân xuất sắc được vinh danh ở giải thưởng cá nhân, những gương mặt trẻ như Williams Minh Hoàng, Ngô Đăng Khoa, Trần Gia Bảo hay Bảo Long (người có pha đánh gót lập công trước U23 Singapore) cũng có giải đấu ấn tượng, góp phần mang lại sự biến hóa trong lối chơi cho đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh dẫn dắt.

Giải đấu trên đất Gia Lai đã chứng kiến những trận đấu xuất sắc của tiền đạo 19 tuổi Minh Hoàng. Trong trận đấu gặp U23 Qatar, Minh Hoàng là người có đường chuyền hiểm hóc, tạo điều kiện để Nguyễn Minh Tâm ghi bàn gỡ hòa 1 - 1 cho U23 Việt Nam. Đây là pha bóng thể hiện khá rõ khả năng xử lý trong không gian hẹp, chọn thời điểm tăng tốc và đưa ra quyết định hợp lý của Minh Hoàng.

Trong trận đấu với U23 Thái Lan trước đó, Minh Hoàng là người thực hiện thành công quả phạt 11m, ấn định chiến thắng 3 - 0 cho U23 Việt Nam. Tiền đạo Việt kiều này còn để lại dấu ấn ở trận đấu trên với nhiều pha phối hợp tấn công trung lộ chớp nhoáng, trong đó có pha dứt điểm đưa bóng dội xà ngang đối phương.

Nếu được phát triển đúng hướng, Minh Hoàng có thể trở thành một trung phong thực thụ. Đây là tiền đạo có sự kết hợp giữa sức mạnh thể chất và khả năng di chuyển linh hoạt. Tại giải đấu, Minh Hoàng đã nhiều lần kết hợp với những cầu thủ giàu tốc độ và kỹ thuật như Ngô Đăng Khoa, Nguyễn Minh Tâm hay Trần Gia Bảo, tạo thành bộ đôi săn bàn hiệu quả.

Ở mùa giải 2025 - 2026, Minh Hoàng đã có 6 bàn thắng tại V-League, 3 bàn ở cúp Quốc gia.

Hàng thủ hiện tại của U23 Việt Nam cũng được đánh giá cao. Các trung vệ đa số có thể hình tốt, thể lực sung mãn và chơi bóng rất chắc chắn.

Ở khu trung tuyến, Quang Duyệt, Quang Vinh, Thành Trung, Công Phương đều cầm được bóng và biết thoát pressing...

Bóng đá Việt Nam từng có những thế hệ tạo dấu ấn lớn nhưng chưa duy trì được sự kế thừa liên tục. Sau thành công của lứa cầu thủ sinh năm 1995-1997 với ngôi Á quân U23 châu Á năm 2018, phải mất nhiều năm bóng đá trẻ Việt Nam mới tiếp tục có những bước tiến đáng kể với thế hệ sinh năm 2003 - 2004, giành chức vô địch U23 Đông Nam Á và vị trí thứ ba tại Giải U23 châu Á.

Sự trưởng thành của lứa cầu thủ sinh năm 2005 - 2007 đợt này có ý nghĩa quan trọng trong kế hoạch phát triển dài hạn của bóng đá Việt Nam. Những gì thể hiện tại Gia Lai cho thấy thế hệ này có khát vọng, cá tính và bước đầu hình thành phong cách chơi bóng chủ động. Đây là nền tảng để bóng đá Việt Nam xây dựng lực lượng kế cận, tránh tình trạng đứt gãy giữa các thế hệ.

Trao cơ hội cho cầu thủ trẻ vì thế không đơn thuần là chuẩn bị cho Asian Cup 2027. Đây là một phần trong bài toán xây dựng lực lượng kế cận, giúp đội tuyển Việt Nam chủ động hơn trong quá trình chuyển giao và duy trì sức cạnh tranh ở những chu kì tiếp theo. Việc Asian Cup 2027 chuyển đến cuối tháng 12/2027, buộc HLV Kim Sang-sik phải điều chỉnh chiến lược. Đội tuyển Việt Nam phải xây dựng lực lượng không chỉ tại Asian Cup 2027 mà còn vòng loại World Cup 2030. Việc ngay từ bây giờ đội tuyển Việt Nam phải tìm kiếm nhân tố mới sẽ mở ra cơ hội cho các thành viên U23 Việt Nam.