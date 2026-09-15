Ban Kỷ luật VFF xem xét phạt bổ sung Đoàn Văn Hậu sau thẻ đỏ

Ở vòng 2 LPBank V-League 2026-2027, trận đấu giữa Công an Hà Nội và Thể Công Viettel trên sân Hàng Đẫy ngày 10/9 xuất hiện tình huống đáng chú ý ở phút 67. Đoàn Văn Hậu có pha vào bóng nguy hiểm với Doãn Ngọc Tân trong một tình huống tranh chấp.

Trọng tài Ngô Duy Lân ban đầu rút thẻ vàng đối với Văn Hậu, tuy nhiên sau khi tham khảo VAR, ông thay đổi quyết định và rút thẻ đỏ trực tiếp đối với hậu vệ của Công an Hà Nội. Đây là lần đầu tiên Văn Hậu nhận thẻ đỏ trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp.

Đoàn Văn Hậu có nguy cơ nhận thêm án phạt sau thẻ đỏ

Doãn Ngọc Tân không thể tiếp tục thi đấu sau pha va chạm. Kết quả kiểm tra y tế cho thấy tiền vệ của Thể Công Viettel bị đụng dập, phù nề tủy đầu dưới xương mác và đứt dây chằng mác sên, dự kiến phải nghỉ thi đấu từ 3-4 tuần.

Sau trận đấu, Văn Hậu đã chủ động gửi lời xin lỗi tới Ngọc Tân. Dù vậy, tình huống này vẫn nhận nhiều ý kiến trái chiều và có khả năng được Ban Kỷ luật VFF xem xét thêm bên cạnh án treo giò do thẻ đỏ. Trong trường hợp bị áp dụng án phạt bổ sung, Văn Hậu có thể phải nhận thêm án phạt tiền và thời gian đình chỉ thi đấu.

Pha phạm lỗi dẫn đến việc nhận thẻ đỏ của Đoàn Văn Hậu với Doãn Ngọc Tân

Điều này sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch nhân sự của Công an Hà Nội trong thời gian tới, khi đội bóng còn phải thi đấu trên nhiều mặt trận. Không chỉ V-League, Giải hạng Nhất Quốc gia cũng xuất hiện một tình huống thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng nguy hiểm. Ở trận Xuân Thiện Phú Thọ hòa Khatoco Khánh Hòa 1-1 tại vòng 1 ngày 13/9, Văn Thủy của đội chủ nhà bị truất quyền thi đấu ở phút 50.

Việc phải chơi thiếu người gần như trong cả hiệp 2 khiến Xuân Thiện Phú Thọ gặp nhiều khó khăn. Dù vậy, đội chủ nhà vẫn giành được một điểm nhờ bàn thắng của Tấn Minh. Ban Kỷ luật VFF dự kiến xem xét các tình huống trên để xác định mức độ vi phạm và đưa ra hình thức xử lý phù hợp. Các quyết định kỷ luật bổ sung, nếu có sẽ được công bố sau khi quá trình xem xét hoàn tất.