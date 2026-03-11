Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Thể thao

Bóng đá

Trần Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu trở lại tuyển Việt Nam

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Hai hậu vệ tài năng sẽ lần đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik, sau thời gian dài vắng bóng.

Đình Trọng và Văn Hậu thuộc nhóm 8 cầu thủ Công an Hà Nội (CAHN) được triệu tập. Sáu cái tên còn lại là thủ môn Nguyễn Filip, hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh, Bùi Hoàng Việt Anh, tiền vệ Lê Văn Đô, Lê Phạm Thành Long và Nguyễn Quang Hải.

Lần gần nhất Văn Hậu được triệu tập là tháng 6/2023, dưới thời HLV Philippe Troussier. Khi đó, anh đá 63 phút trong trận giao hữu thắng Syria 1-0. Còn lần gần nhất của Đình Trọng là trong trận giao hữu thắng Singapore 4-0 vào ngày 21/9/2022. Tính đến hôm nay, Văn Hậu đã xa đội tuyển 995 ngày, và Đình Trọng là 1.267 ngày.

Trung vệ Việt Nam Trần Đình Trọng (áo đỏ) thi đấu trong trận giao hữu thắng Singapore 4-0 trên sân Thống Nhất ở TP HCM vào ngày 21/9/2022. Ảnh: Đức Đồng
Trung vệ Việt Nam Trần Đình Trọng (áo đỏ) thi đấu trong trận giao hữu thắng Singapore 4-0 trên sân Thống Nhất ở TP HCM vào ngày 21/9/2022. Ảnh: Đức Đồng

Đình Trọng sinh năm 1997, hơn Văn Hậu hai tuổi. Cả hai trưởng thành ở lò đào tạo Hà Nội. Họ là thành viên đội tuyển đứng thứ tư U19 châu Á 2016 để giành vé dự FIFA U20 World Cup 2017. Sau đó, dưới thời HLV Park Hang-seo, Hậu và Trọng đều là trụ cột trong chiến tích giành á quân U23 châu Á, thứ tư ASIAD và vô địch AFF Cup năm 2018 (nay là ASEAN Cup).

Sự nghiệp của hai tài năng này bị gián đoạn nhiều lần vì chấn thương. Đình Trọng từng đứt dây chằng cả hai đầu gối vào tháng 6/2019 và 1/2023, bên cạnh một lần phẫu thuật mẻ xương mu bàn chân và rách sụn chêm đầu gối. Trung vệ gốc Hà Nội mới tìm lại được sự ổn định kể từ mùa giải 2023-2024.

Văn Hậu bị viêm điểm bám gót chân Achilles vào tháng 9/2023. Tuy nhiên, chấn thương phức tạp hơn đánh giá ban đầu, buộc hậu vệ này phải sang Singapore thăm khám và trải qua nhiều đợt phẫu thuật. Anh trở lại thi đấu trận chính thức đầu tiên vào ngày 3/12/2025, khi cùng CAHN hòa Buriram United 1-1 ở Cup CLB Đông Nam Á 2025-2026.

Hậu vệ Việt Nam Đoàn Văn Hậu (áo đỏ) thi đấu trong trận giao hữu thắng Syria 1-0 trên sân Thiên Trường ở Nam Định (nay là Ninh Bình) vào ngày 20/6/2023. Ảnh: Hiếu Lương
Hậu vệ Việt Nam Đoàn Văn Hậu (áo đỏ) thi đấu trong trận giao hữu thắng Syria 1-0 trên sân Thiên Trường ở Nam Định (nay là Ninh Bình) vào ngày 20/6/2023. Ảnh: Hiếu Lương

Ở cấp CLB, sau khi cùng Hà Nội FC giành đủ danh hiệu quốc nội, Đình Trọng lần lượt gia nhập Bình Định năm 2022 và CAHN từ mùa 2024-2025. Còn Văn Hậu từng xuất ngoại sang SC Heerenveen ở giải VĐQG Hà Lan mùa 2019-2020, trở lại Hà Nội FC rồi gia nhập CAHN từ đầu mùa 2023.

Sự góp mặt của Đình Trọng và Văn Hậu giúp HLV Kim Sang-sik có thêm phương án chất lượng ở hàng thủ, trước cuộc tiếp đón Malaysia tại lượt cuối bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027. Trận đấu diễn ra trên sân Thiên Trường ở Ninh Bình (Nam Định cũ) vào ngày 31/3.

CAHN đáng lẽ có 9 cầu thủ được triệu tập, nhưng Nguyễn Đình Bắc bị treo giò. Án cấm được LĐBĐ châu Á (AFC) đưa ra sau khi tiền đạo sinh năm 2004 nhận thẻ đỏ ở trận tranh giải ba U23 châu Á 2026 thắng Hàn Quốc.

Hai cầu thủ của Nam Định là Nguyễn Văn Vĩ và tiền đạo nhập tịch gốc Brazil Nguyễn Xuân Son cũng được xác định góp mặt. Bên cạnh đó, những cầu thủ nhập tịch gốc Brazil như Đỗ Hoàng Hên (Hendrio), Đỗ Phi Long (Gustavo Santos), hay thủ môn Việt kiều Patrik Le Giang đều nằm trong danh sách sơ bộ. Ninh Bình đóng góp Đặng Văn Lâm, Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Hoàng Đức, Trương Tiến Anh và Lê Ngọc Bảo.

Danh sách triệu tập đã được LĐBĐ Việt Nam (VFF) gửi đến các CLB. HLV Kim sẽ bàn bạc lại với ban huấn luyện, trước khi công bố danh sách cuối cùng, dự kiến vào ngày 11/3.

Đội tuyển dự kiến tập trung vào ngày 22/3 tại Hà Nội.

Việt Nam đang đứng nhì bảng F với 12 điểm, kém Malaysia 3 điểm. Ở lượt đi vào ngày 10/6/2025, Việt Nam thua 0-4 nên cần thắng lại cách biệt 5 bàn để chiếm ngôi đầu. Nếu cách biệt là 4 bàn, hai đội sẽ đá luân lưu để phân định thứ bậc.

Tuy nhiên, do sử dụng cầu thủ nhập tịch vi phạm tư cách thi đấu, Malaysia đang đối mặt nguy cơ bị xử thua 0-3 ở hai trận gặp Nepal và Việt Nam tại vòng loại cuối. Khi ấy, thầy trò HLV Kim Sang-sik chắc chắn nhất bảng F, bất chấp kết quả trận đấu ngày 31/3, để giành vé dự Asian Cup 2027.

vnexpress.net
Link bài gốc Copy link
https://vnexpress.net/tran-dinh-trong-doan-van-hau-tro-lai-tuyen-viet-nam-5048902.html

Tin liên quan

Tags:

#Đình Trọng #Văn Hậu #đội tuyển Việt Nam #bóng đá #VFF #bóng đá Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Việt Nam thắng phút bù tại Asian Cup nữ 2026

Việt Nam thắng phút bù tại Asian Cup nữ 2026

Tiền đạo Ngân Thị Vạn Sự lập cú đúp giúp Việt Nam hạ Ấn Độ 2-1 ở trận ra quân bảng C giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2026, đồng thời là vòng loại World Cup, tối 4/3.
Liverpool áp sát MU

Liverpool áp sát MU

Rạng sáng 1/3, Liverpool vùi dập West Ham với tỷ số 5-2 thuộc vòng 28 Premier League.
LĐBĐ châu Á phạt Đình Bắc và VFF

LĐBĐ châu Á phạt Đình Bắc và VFF

Án phạt cho Nguyễn Đình Bắc do thẻ đỏ ở vòng chung kết U23 châu Á, và LĐBĐ Việt Nam vì thẻ phạt ở chung kết SEA Games 33, được công bố vào chiều nay.
Nạn câu giờ trong bóng đá sắp bị triệt tiêu

Nạn câu giờ trong bóng đá sắp bị triệt tiêu

Ủy ban Bóng đá Quốc tế (IFAB) sẽ một loạt đề xuất mang tính đột phá nhằm ngăn chặn tình trạng câu giờ, trong đó có quy định cầu thủ cần chăm sóc y tế sẽ phải rời sân tạm thời trong một phút.
Thanh Hóa đưa thủ môn đá tiền đạo

Thanh Hóa đưa thủ môn đá tiền đạo

Do chỉ có 5 cầu thủ dự bị, Thanh Hóa buộc phải đưa thủ môn Y Eli Nie vào sân thi đấu ở vị trí tiền đạo khi thua 1-3 trước CAHN ở trận đấu bù vòng 10 V.League 2025/26.
U17 Việt Nam thêm cơ hội dự World Cup

U17 Việt Nam thêm cơ hội dự World Cup

Những đội tuyển đứng thứ 3 ở vòng bảng U17 châu Á 2026 sẽ có thêm cơ hội giành vé vớt dự U17 World Cup 2026 nếu chủ nhà U17 Qatar vào tứ kết. Điều này tiếp thêm hy vọng cho U17 Việt Nam.
Địa chấn tại Champions League

Địa chấn tại Champions League

Rạng sáng 18/2, Galatasaray (đội hình 337 triệu euro) vùi dập Juventus (đội hình 560 triệu euro) với tỷ số 5-2 trên sân nhà ở lượt đi play-off Champions League.
Arsenal hủy diệt Wigan trong 30 phút

Arsenal hủy diệt Wigan trong 30 phút

Chỉ cần nửa giờ đầu bùng nổ, Arsenal ghi 4 bàn để đánh bại Wigan, lần đầu vào vòng 5 FA Cup kể từ mùa giải họ đăng quang năm 2020.
Ronaldo trở lại

Ronaldo trở lại

Cristiano Ronaldo kết thúc giai đoạn phản đối tại Al Nassr sau khi CLB thanh toán toàn bộ lương còn nợ cho nhân viên, dự kiến anh tái xuất ở Saudi Pro League vào cuối tuần này.