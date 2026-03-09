Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Thể thao

Bóng đá

Hoàng Hên không lên tuyển Việt Nam lúc này thì khi nào?

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Trong bối cảnh các chân sút chủ lực sa sút phong độ, sự tỏa sáng của tân binh nhập tịch Đỗ Hoàng Hên mang đến niềm hy vọng lớn cho HLV Kim Sang-sik trước chiến dịch Asian Cup 2027.

Hoàng Hên tỏa sáng trước CLB CAHN.
Hoàng Hên tỏa sáng trước CLB CAHN.

Ngồi trên khán đài sân Hàng Đẫy theo dõi trận “derby kinh điển” của bóng đá Việt Nam giữa CLB Hà Nội và Công an Hà Nội thuộc vòng 15 V.League tối 8/3, HLV Kim Sang-sik của tuyển Việt Nam hẳn không khỏi “mở cờ trong bụng” khi chứng kiến màn tỏa sáng của Đỗ Hoàng Hên, tác giả cú đúp giúp CLB Hà Nội thắng trận.

Màn tỏa sáng đúng lúc

HLV Kim chắc chắn hiểu rõ tầm quan trọng của trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Malaysia thuộc vòng loại Asian Cup 2027. Trên lý thuyết, đây có thể chỉ còn là thủ tục nếu AFC quyết định xử thua Malaysia ở cả hai trận thắng trước Nepal (2-0) và ĐT Việt Nam (4-0) vì sử dụng cầu thủ “nhập tịch lậu”.

Nếu kịch bản đó xảy ra, ĐT Việt Nam dù có thua đến 100 bàn vẫn giành vé dự Asian Cup 2027. Tuy nhiên, vì danh dự, vì màu cờ sắc áo và cũng vì món nợ từ trận thua tan tác 0-4 trước Malaysia, ông Kim chắc chắn phải chuẩn bị với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Trên sân Hàng Đẫy, nhà cầm quân người Hàn Quốc chăm chú theo dõi màn so tài giữa hai đội bóng lớn của V.League. Trong đội hình của CLB Hà Nội và CAHN có nhiều cầu thủ từng hoặc đang là học trò của ông. Nhưng có một gương mặt đặc biệt thu hút sự chú ý: Đỗ Hoàng Hên.

Hoàng Hên ghi điểm trong mắt HLV Kim Sang-sik.
Hoàng Hên ghi điểm trong mắt HLV Kim Sang-sik.

Cầu thủ mang tên Brazil là Hendrio chính thức trở thành công dân Việt Nam. Điều đó đồng nghĩa anh đủ điều kiện khoác áo ĐT Việt Nam. Nếu được triệu tập, Hoàng Hên nhiều khả năng tái hiện cặp “song sát” từng gây tiếng vang tại Nam Định.

Thực tế, khi Hoàng Hên rời đội bóng thành Nam, Xuân Son mất đi một đối tác ăn ý. Hàng công của Nam Định vì thế trở nên khập khiễng và gặp nhiều khó khăn trước khung thành đối phương.

Đẳng cấp của Hendrio vốn đã được thừa nhận. Nhưng điều HLV Kim muốn thấy lúc này là phong độ. Bởi phong độ có thể thay đổi theo thời gian. Một cầu thủ lớn phải chứng minh giá trị trong những trận đấu lớn, tại những sân khấu lớn, chứ không chỉ tỏa sáng ở các trận cầu nhỏ.

Trước CAHN, đội đang dẫn đầu bảng với chuỗi 14 trận bất bại, Hoàng Hên khiến đối thủ phải nếm thất bại đầu tiên bằng cú đúp bàn thắng.

Bàn thắng thứ hai đến từ chấm phạt đền và được đánh giá là khá thuận lợi. Nhưng pha lập công mở tỷ số lại cho thấy rõ giá trị chuyên môn của tiền đạo này.

Hoàng Hên di chuyển rất tinh tế để tìm khoảng trống sau một thoáng quan sát đồng đội kiểm soát bóng. Anh thoát xuống, vung chân dứt điểm đầy quyết đoán và chính xác khi đối mặt thủ môn.

Chất xúc tác cho tuyển Việt Nam

Sau 15 trận tại V.League 2025/26, Hoàng Hên ghi 6 bàn và có 2 kiến tạo. Đó là con số rất đáng chú ý.

Để lập cú đúp vào lưới CAHN không hề dễ dàng. Trước khi tiếp cận khung thành, tiền đạo nhập tịch này phải vượt qua lớp pressing từ xa của những cầu thủ chất lượng như Quang Hải, Thành Long. Sau đó là hàng phòng ngự với những “hòn đá tảng” như Đoàn Văn Hậu và Bùi Hoàng Việt Anh.

Có Hoàng Hên, hàng công ĐTQG Việt Nam sẽ có thêm mũi khoan lợi hại.
Có Hoàng Hên, hàng công ĐTQG Việt Nam sẽ có thêm mũi khoan lợi hại.

Thế nhưng Hoàng Hên vẫn tìm được cách tạo khác biệt. Trước khung thành được trấn giữ bởi thủ môn Nguyễn Filip, anh cho thấy hình ảnh của một “chìa khóa vạn năng”. Tiền đạo này di chuyển liên tục, tìm khoảng trống và dứt điểm lạnh lùng, qua đó buộc CAHN lần đầu nếm mùi thất bại.

Trong hành trình đãi cát tìm vàng, HLV Kim rõ ràng có lý do để hài lòng khi chứng kiến màn trình diễn của Hoàng Hên.

Bởi trong bối cảnh các chân sút quen thuộc của ĐT Việt Nam như Tuấn Hải và Tiến Linh đang sa sút phong độ, còn Xuân Son vẫn chật vật tìm lại chính mình sau chấn thương nặng, sự tỏa sáng của Hoàng Hên có thể trở thành “cứu cánh”.

Đó là cơ sở để HLV Kim cân nhắc trao niềm tin cho tiền đạo nhập tịch này trên hàng công ĐT Việt Nam, khi đội chuẩn bị tiếp đón Malaysia vào cuối tháng 3.

znews.vn
Link bài gốc Copy link
https://znews.vn/hoang-hen-khong-len-tuyen-viet-nam-luc-nay-thi-khi-nao-post1633321.html

Tin liên quan

Tags:

#Hoàng Hên #tuyển Việt Nam #V-League #HLV Kim Sang-sik #cầu thủ nhập tịch #bóng đá Việt Nam #đội tuyển

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Liverpool áp sát MU

Liverpool áp sát MU

Rạng sáng 1/3, Liverpool vùi dập West Ham với tỷ số 5-2 thuộc vòng 28 Premier League.
LĐBĐ châu Á phạt Đình Bắc và VFF

LĐBĐ châu Á phạt Đình Bắc và VFF

Án phạt cho Nguyễn Đình Bắc do thẻ đỏ ở vòng chung kết U23 châu Á, và LĐBĐ Việt Nam vì thẻ phạt ở chung kết SEA Games 33, được công bố vào chiều nay.
Nạn câu giờ trong bóng đá sắp bị triệt tiêu

Nạn câu giờ trong bóng đá sắp bị triệt tiêu

Ủy ban Bóng đá Quốc tế (IFAB) sẽ một loạt đề xuất mang tính đột phá nhằm ngăn chặn tình trạng câu giờ, trong đó có quy định cầu thủ cần chăm sóc y tế sẽ phải rời sân tạm thời trong một phút.
Thanh Hóa đưa thủ môn đá tiền đạo

Thanh Hóa đưa thủ môn đá tiền đạo

Do chỉ có 5 cầu thủ dự bị, Thanh Hóa buộc phải đưa thủ môn Y Eli Nie vào sân thi đấu ở vị trí tiền đạo khi thua 1-3 trước CAHN ở trận đấu bù vòng 10 V.League 2025/26.
U17 Việt Nam thêm cơ hội dự World Cup

U17 Việt Nam thêm cơ hội dự World Cup

Những đội tuyển đứng thứ 3 ở vòng bảng U17 châu Á 2026 sẽ có thêm cơ hội giành vé vớt dự U17 World Cup 2026 nếu chủ nhà U17 Qatar vào tứ kết. Điều này tiếp thêm hy vọng cho U17 Việt Nam.
Địa chấn tại Champions League

Địa chấn tại Champions League

Rạng sáng 18/2, Galatasaray (đội hình 337 triệu euro) vùi dập Juventus (đội hình 560 triệu euro) với tỷ số 5-2 trên sân nhà ở lượt đi play-off Champions League.
Arsenal hủy diệt Wigan trong 30 phút

Arsenal hủy diệt Wigan trong 30 phút

Chỉ cần nửa giờ đầu bùng nổ, Arsenal ghi 4 bàn để đánh bại Wigan, lần đầu vào vòng 5 FA Cup kể từ mùa giải họ đăng quang năm 2020.
Ronaldo trở lại

Ronaldo trở lại

Cristiano Ronaldo kết thúc giai đoạn phản đối tại Al Nassr sau khi CLB thanh toán toàn bộ lương còn nợ cho nhân viên, dự kiến anh tái xuất ở Saudi Pro League vào cuối tuần này.