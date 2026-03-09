Hoàng Hên không lên tuyển Việt Nam lúc này thì khi nào?

Hoàng Hên tỏa sáng trước CLB CAHN.

Ngồi trên khán đài sân Hàng Đẫy theo dõi trận “derby kinh điển” của bóng đá Việt Nam giữa CLB Hà Nội và Công an Hà Nội thuộc vòng 15 V.League tối 8/3, HLV Kim Sang-sik của tuyển Việt Nam hẳn không khỏi “mở cờ trong bụng” khi chứng kiến màn tỏa sáng của Đỗ Hoàng Hên, tác giả cú đúp giúp CLB Hà Nội thắng trận.

Màn tỏa sáng đúng lúc

HLV Kim chắc chắn hiểu rõ tầm quan trọng của trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Malaysia thuộc vòng loại Asian Cup 2027. Trên lý thuyết, đây có thể chỉ còn là thủ tục nếu AFC quyết định xử thua Malaysia ở cả hai trận thắng trước Nepal (2-0) và ĐT Việt Nam (4-0) vì sử dụng cầu thủ “nhập tịch lậu”.

Nếu kịch bản đó xảy ra, ĐT Việt Nam dù có thua đến 100 bàn vẫn giành vé dự Asian Cup 2027. Tuy nhiên, vì danh dự, vì màu cờ sắc áo và cũng vì món nợ từ trận thua tan tác 0-4 trước Malaysia, ông Kim chắc chắn phải chuẩn bị với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Trên sân Hàng Đẫy, nhà cầm quân người Hàn Quốc chăm chú theo dõi màn so tài giữa hai đội bóng lớn của V.League. Trong đội hình của CLB Hà Nội và CAHN có nhiều cầu thủ từng hoặc đang là học trò của ông. Nhưng có một gương mặt đặc biệt thu hút sự chú ý: Đỗ Hoàng Hên.

Hoàng Hên ghi điểm trong mắt HLV Kim Sang-sik.

Cầu thủ mang tên Brazil là Hendrio chính thức trở thành công dân Việt Nam. Điều đó đồng nghĩa anh đủ điều kiện khoác áo ĐT Việt Nam. Nếu được triệu tập, Hoàng Hên nhiều khả năng tái hiện cặp “song sát” từng gây tiếng vang tại Nam Định.

Thực tế, khi Hoàng Hên rời đội bóng thành Nam, Xuân Son mất đi một đối tác ăn ý. Hàng công của Nam Định vì thế trở nên khập khiễng và gặp nhiều khó khăn trước khung thành đối phương.

Đẳng cấp của Hendrio vốn đã được thừa nhận. Nhưng điều HLV Kim muốn thấy lúc này là phong độ. Bởi phong độ có thể thay đổi theo thời gian. Một cầu thủ lớn phải chứng minh giá trị trong những trận đấu lớn, tại những sân khấu lớn, chứ không chỉ tỏa sáng ở các trận cầu nhỏ.

Trước CAHN, đội đang dẫn đầu bảng với chuỗi 14 trận bất bại, Hoàng Hên khiến đối thủ phải nếm thất bại đầu tiên bằng cú đúp bàn thắng.

Bàn thắng thứ hai đến từ chấm phạt đền và được đánh giá là khá thuận lợi. Nhưng pha lập công mở tỷ số lại cho thấy rõ giá trị chuyên môn của tiền đạo này.

Hoàng Hên di chuyển rất tinh tế để tìm khoảng trống sau một thoáng quan sát đồng đội kiểm soát bóng. Anh thoát xuống, vung chân dứt điểm đầy quyết đoán và chính xác khi đối mặt thủ môn.

Chất xúc tác cho tuyển Việt Nam

Sau 15 trận tại V.League 2025/26, Hoàng Hên ghi 6 bàn và có 2 kiến tạo. Đó là con số rất đáng chú ý.

Để lập cú đúp vào lưới CAHN không hề dễ dàng. Trước khi tiếp cận khung thành, tiền đạo nhập tịch này phải vượt qua lớp pressing từ xa của những cầu thủ chất lượng như Quang Hải, Thành Long. Sau đó là hàng phòng ngự với những “hòn đá tảng” như Đoàn Văn Hậu và Bùi Hoàng Việt Anh.

Có Hoàng Hên, hàng công ĐTQG Việt Nam sẽ có thêm mũi khoan lợi hại.

Thế nhưng Hoàng Hên vẫn tìm được cách tạo khác biệt. Trước khung thành được trấn giữ bởi thủ môn Nguyễn Filip, anh cho thấy hình ảnh của một “chìa khóa vạn năng”. Tiền đạo này di chuyển liên tục, tìm khoảng trống và dứt điểm lạnh lùng, qua đó buộc CAHN lần đầu nếm mùi thất bại.

Trong hành trình đãi cát tìm vàng, HLV Kim rõ ràng có lý do để hài lòng khi chứng kiến màn trình diễn của Hoàng Hên.

Bởi trong bối cảnh các chân sút quen thuộc của ĐT Việt Nam như Tuấn Hải và Tiến Linh đang sa sút phong độ, còn Xuân Son vẫn chật vật tìm lại chính mình sau chấn thương nặng, sự tỏa sáng của Hoàng Hên có thể trở thành “cứu cánh”.

Đó là cơ sở để HLV Kim cân nhắc trao niềm tin cho tiền đạo nhập tịch này trên hàng công ĐT Việt Nam, khi đội chuẩn bị tiếp đón Malaysia vào cuối tháng 3.