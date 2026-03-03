AFC chốt hạn phán quyết vụ Malaysia: Bước ngoặt cho tấm vé Asian Cup của Việt Nam Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) xác định ngày 11/4 là thời điểm cuối cùng đưa ra phán quyết về bê bối nhập tịch của Malaysia, định đoạt số phận của đội tuyển Việt Nam.

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vừa chính thức ấn định ngày 11/4 là thời hạn cuối cùng để đưa ra phán quyết về vụ bê bối nhập tịch của Malaysia. Quyết định này sẽ được công bố ngay trước thềm lễ bốc thăm vòng chung kết Asian Cup 2027 diễn ra tại Di sản Thế giới At-Turaif ở Riyadh, Saudi Arabia.

AFC chốt thời gian đưa ra phán quyết cho Malaysia.

Thời điểm then chốt định đoạt cục diện bảng F

Theo kế hoạch, AFC cần hoàn tất danh sách 24 đội tuyển tham dự trước ngày tổ chức lễ bốc thăm 11/4. Trọng tâm của sự việc nằm ở nghi vấn Malaysia sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch với hồ sơ không hợp lệ. Đáng chú ý, kết luận từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) dự kiến sẽ được công bố ngay trong tuần này, tạo tiền đề pháp lý cho quyết định kỷ luật từ AFC.

Thời điểm này được xem là vô cùng nhạy cảm khi đội tuyển Việt Nam chuẩn bị có trận đối đầu trực tiếp với Malaysia vào ngày 31/3. Kết quả từ các cơ quan pháp lý thể thao không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của nền bóng đá khu vực mà còn trực tiếp thay đổi cán cân quyền lực tại vòng loại, nơi chỉ có đội đứng đầu bảng mới giành vé tới Saudi Arabia vào năm 2027.

Kịch bản lật ngược thế cờ cho đội tuyển Việt Nam

Trên bảng xếp hạng bảng F hiện tại, Malaysia đang dẫn đầu với 15 điểm, tạo khoảng cách 3 điểm so với đội tuyển Việt Nam. Truyền thông quốc tế, tiêu biểu là tờ Daum của Hàn Quốc, đã bày tỏ sự quan ngại về tính công bằng của giải đấu. Nếu Malaysia kháng cáo thành công, kết quả thất bại 0-4 trước đó của Việt Nam sẽ được giữ nguyên, khiến cơ hội đi tiếp của "Những chiến binh Sao vàng" trở nên vô cùng mong manh.

Ngược lại, trong kịch bản AFC quyết định xử thắng 3-0 cho Việt Nam dựa trên sai phạm của đối thủ, cục diện sẽ xoay chuyển hoàn toàn. Với quy định ưu tiên thành tích đối đầu trực tiếp khi bằng điểm, Việt Nam sẽ vươn lên chiếm lợi thế lớn để giành suất tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất châu lục diễn ra từ ngày 7/1 đến 5/2/2027.

Nhìn chung, phán quyết trước ngày 11/4 không chỉ là câu chuyện về một tấm vé đi tiếp, mà còn là phép thử cho tính nghiêm minh của các quy định nhập tịch trong bóng đá hiện đại. Người hâm mộ đang nín thở chờ đợi một quyết định công bằng để mở ra cánh cửa tiến vào vòng chung kết Asian Cup.