Man City vào tứ kết Cup FA

Tiền đạo Omar Marmoush lập cú đúp, giúp Man City thắng chủ nhà Newcastle 3-1 ở vòng năm Cup FA.

Đây là lần thứ năm Newcastle gặp Man City mùa này. Hai đội đều phải chuẩn bị cho vòng 1/8 Champions League vào giữa tuần tới, nên không tung ra đội hình mạnh nhất. HLV Pep Guardiola thay tới 10 vị trí so với đội hình trận kế trước, trong khi Newcastle cũng thay tới 5 vị trí.

Matheus Nunes là cầu thủ Man City duy nhất còn lại từ trận gặp Forest, còn Anthony Gordon và Joelinton được cho nghỉ trên ghế dự bị bên phía Newcastle. Quyết định đó khiến Nick Woltemade, tiền đạo số một của tuyển Đức, phải chơi ở hàng tiền vệ.

Tiền đạo Marmoush (số 7) mừng bàn ấn định chiến thắng 3-1 trên sân St James' Park, Newcastle, Anh hôm 7/3. Ảnh: Reuters

Với đội hình hai, Man City vẫn suýt có bàn mở tỉ số sớm, khi Tijjani Reijnders bỏ lỡ cơ hội đối mặt thủ môn Aaron Ramsdale ngay đầu trận. Sau đó, Newcastle đáp trả. Phút 11, Nico Gonzalez phải lao về phá bóng ngay trên vạch vôi sau sai lầm của thủ môn James Trafford.

Bảy phút sau, Man City không còn thoát thua khi Tonali chọc khe phá bẫy việt vị, để Harvey Barnes thoát xuống dứt điểm vào góc cao, mở tỉ số cho chủ nhà. Đội khách dù không lấn lướt, bất ngờ gỡ hòa ở phút 39 nhờ may mắn. Jeremy Doku căng ngang trước khung thành, bóng đập chân Savinnho rồi lăn qua vạch vôi Newcastle.

Sang hiệp hai, đội bóng của Guardiola tận dụng cơ hội tốt hơn để dẫn trước. Phút 47, Omar Marmoush dứt điểm cận thành ghi bàn sau đường căng ngang của Matheus Nunes. Đến phút 65, bộ đôi này tiếp tục phối hợp hiệu quả khi Marmoush sút xa hiểm hóc, hoàn tất cú đúp và nâng tỉ số lên 3-1 cho đội khách. Marmoush hiện đã ghi bảy bàn trong sáu lần đối đầu Newcastle

Dẫn hai bàn, Man City thi đấu ung dung hơn trong thời gian còn lại. Họ kiểm soát bóng chắc chắn và không cho Newcastle cơ hội đáng kể nào để tìm bàn gỡ.

Chiến thắng 3-1 giúp Man City giành vé vào tứ kết FA Cup. Trong khi đội bóng của Guardiola tiếp tục nuôi hy vọng giành cú ăn bốn, thì mùa giải của Eddie Howe phụ thuộc vào việc các cầu thủ của ông có vượt qua Barca ở vòng 1/8 Champions League sắp tới hay không.

