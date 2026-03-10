Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Thể thao

Bóng đá

Việt Nam vỡ mộng lần thứ hai dự World Cup nữ

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Thua đậm Nhật Bản 0-4 ở lượt cuối bảng C chiều nay, Việt Nam chia tay Asian Cup nữ 2026 cũng như giấc mơ World Cup nữ 2027.

Việt Nam bước vào trận đấu với mục tiêu không thua Nhật Bản. Còn nếu thất bại, cách biệt cần hạn chế ở mức hai bàn. Khi đó, thầy trò của HLV Mai Đức Chung sẽ không thể tự quyết định số phận, mà phải trông chờ Ấn Độ gây bất ngờ trước Đài Loan.

Tuy nhiên, cả hai điều kiện đều không xảy ra. Ở trận cùng giờ, Đài Loan đánh bại Ấn Độ 3-1.

Cầu thủ Việt Nam vất vả phòng ngự trong trận thua Nhật Bản 0-4 ở lượt cuối bảng C, VCK Asian Cup nữ 2026, chiều 10/3. Ảnh: AFC
Cầu thủ Việt Nam vất vả phòng ngự trong trận thua Nhật Bản 0-4 ở lượt cuối bảng C, VCK Asian Cup nữ 2026, chiều 10/3. Ảnh: AFC

Với ý đồ tử thủ, HLV Mai Đức Chung làm mới đội hình so với hai trận trước. Khổng Thị Hằng, Lương Thị Thu Thương, Trần Thị Hải Linh, Vũ Thị Hoa, Nguyễn Thị Thúy Hằng... đá chính. Các học trò của ông cũng chủ yếu tập trung phòng ngự số đông, chỉ phản công khi có cơ hội nhưng tỏ ra yếu ớt và hầu như không thể gây nguy hiểm cho Nhật Bản - hiện đứng số một châu Á và số 8 thế giới.

Phút 21, sau nhiều áp lực, hệ thống phòng ngự của Việt Nam cũng bị xuyên thủng. Từ pha treo bóng bên cánh phải của Yui Hasegawa, tiền đạo đang chơi cho CLB Anh West Ham - Riko Ueki - chọn điểm rơi chuẩn xác, đánh đầu hiểm tung lưới Khổng Thị Hằng.

Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành mang áo số 2, lưới của Việt Nam có thể đã tung lên thêm nhiều lần.

Nếu duy trì tỷ số 0-1, Việt Nam vẫn còn cơ hội vào tứ kết. Tuy nhiên, hy vọng nhanh chóng bị dập tắt đầu hiệp hai. Liên tiếp ở các phút 51, 64 và 67, Nhật Bản tấn công biến hóa, khiến hàng thủ Việt Nam không thể chống đỡ và thua nhanh ba bàn. Tác giả các bàn thắng này lần lượt là Maika Hamano, Aoba Fujino và cầu thủ vào thay người Kiko Seike.

Việt Nam khép lại giải đấu với vị trí thứ ba bảng C, đồng thời tụt xuống cuối nhóm các đội thứ ba có thành tích tốt nhất. Dù bằng điểm Philippines, thầy trò ông Chung kém hiệu số (-4 so với -2).

Đây được xem là kết cục bất ngờ với Việt Nam. Đội tuyển đã chuẩn bị kỹ cho giải, có lịch thi đấu thuận lợi khi gặp các đối thủ có thứ bậc FIFA thấp hơn trước khi đụng độ Nhật Bản. Tuy nhiên, trận thắng vất vả Ấn Độ 2-1 rồi bất ngờ thua Đài Loan 0-1 đã đẩy Việt Nam vào cửa hẹp rồi vỡ mộng lần thứ hai dự World Cup nữ sau lần đầu năm 2023.

Thua Nhật Bản 0-4 ở lượt cuối bảng C, Việt Nam không thể đoạt vé vào tứ kết để nuôi hy vọng dự World Cup. Ảnh: AFC
Thua Nhật Bản 0-4 ở lượt cuối bảng C, Việt Nam không thể đoạt vé vào tứ kết để nuôi hy vọng dự World Cup. Ảnh: AFC

Asian Cup nữ 2026 diễn ra từ ngày 1/3 đến 21/3, tại ba thành phố ở Australia là Sydney, Perth và Gold Coast. 12 đội tuyển tranh tài, chia ba bảng, hai đội nhất nhì mỗi bảng và hai đội thứ ba bảng có thành tích tốt nhất vào tứ kết.

Bốn đội vào bán kết sẽ có vé chính thức dự World Cup. Bốn đội thua ở tứ kết chia cặp thi đấu play-off để tranh hai vé tiếp theo. Sau đó, hai đội thua tiếp tục dự play-off liên lục địa, cùng đại diện châu Phi, Nam Mỹ, Bắc Trung Mỹ (2), châu Đại Dương và châu Âu (1). Các đội sẽ tranh ba suất cuối cùng dự World Cup vào tháng 2/2027.

Đội hình ra sân

Việt Nam: Khổng Thị Hằng, Thái Thị Thảo, Diễm My, Thu Thảo, Trần Thị Duyên, Thu Thương, Cù Thị Huỳnh Như, Vạn Sự, Hải Linh, Vũ Thị Hoa, Thúy Hằng.

Nhật Bản: Yamashita, Shimizu, Takahashi, Kumagai, Kitagawa, Hasegawa, Nagano, Tanikawa, Hamano, Fujino, Ueki

vnexpress.net
Link bài gốc Copy link
https://vnexpress.net/viet-nam-vo-mong-lan-thu-hai-du-world-cup-nu-5048874.html

Tin liên quan

Tags:

#bóng đá nữ thế giới #Kỷ lục bóng đá nữ thế giới #Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam #Bóng đá nữ Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Arsenal hơn Man City 7 điểm

Arsenal hơn Man City 7 điểm

Arsenal thắng chủ nhà Brighton 1-0 ở vòng 29 Ngoại hạng Anh để nới rộng cách biệt với Man City lên bảy điểm.
Việt Nam thắng phút bù tại Asian Cup nữ 2026

Việt Nam thắng phút bù tại Asian Cup nữ 2026

Tiền đạo Ngân Thị Vạn Sự lập cú đúp giúp Việt Nam hạ Ấn Độ 2-1 ở trận ra quân bảng C giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2026, đồng thời là vòng loại World Cup, tối 4/3.
Liverpool áp sát MU

Liverpool áp sát MU

Rạng sáng 1/3, Liverpool vùi dập West Ham với tỷ số 5-2 thuộc vòng 28 Premier League.
LĐBĐ châu Á phạt Đình Bắc và VFF

LĐBĐ châu Á phạt Đình Bắc và VFF

Án phạt cho Nguyễn Đình Bắc do thẻ đỏ ở vòng chung kết U23 châu Á, và LĐBĐ Việt Nam vì thẻ phạt ở chung kết SEA Games 33, được công bố vào chiều nay.
Nạn câu giờ trong bóng đá sắp bị triệt tiêu

Nạn câu giờ trong bóng đá sắp bị triệt tiêu

Ủy ban Bóng đá Quốc tế (IFAB) sẽ một loạt đề xuất mang tính đột phá nhằm ngăn chặn tình trạng câu giờ, trong đó có quy định cầu thủ cần chăm sóc y tế sẽ phải rời sân tạm thời trong một phút.
Thanh Hóa đưa thủ môn đá tiền đạo

Thanh Hóa đưa thủ môn đá tiền đạo

Do chỉ có 5 cầu thủ dự bị, Thanh Hóa buộc phải đưa thủ môn Y Eli Nie vào sân thi đấu ở vị trí tiền đạo khi thua 1-3 trước CAHN ở trận đấu bù vòng 10 V.League 2025/26.
U17 Việt Nam thêm cơ hội dự World Cup

U17 Việt Nam thêm cơ hội dự World Cup

Những đội tuyển đứng thứ 3 ở vòng bảng U17 châu Á 2026 sẽ có thêm cơ hội giành vé vớt dự U17 World Cup 2026 nếu chủ nhà U17 Qatar vào tứ kết. Điều này tiếp thêm hy vọng cho U17 Việt Nam.
Địa chấn tại Champions League

Địa chấn tại Champions League

Rạng sáng 18/2, Galatasaray (đội hình 337 triệu euro) vùi dập Juventus (đội hình 560 triệu euro) với tỷ số 5-2 trên sân nhà ở lượt đi play-off Champions League.
Arsenal hủy diệt Wigan trong 30 phút

Arsenal hủy diệt Wigan trong 30 phút

Chỉ cần nửa giờ đầu bùng nổ, Arsenal ghi 4 bàn để đánh bại Wigan, lần đầu vào vòng 5 FA Cup kể từ mùa giải họ đăng quang năm 2020.
Ronaldo trở lại

Ronaldo trở lại

Cristiano Ronaldo kết thúc giai đoạn phản đối tại Al Nassr sau khi CLB thanh toán toàn bộ lương còn nợ cho nhân viên, dự kiến anh tái xuất ở Saudi Pro League vào cuối tuần này.