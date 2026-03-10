Man City đại chiến Liverpool ở FA Cup

26/02/2026 15:52
Án phạt cho Nguyễn Đình Bắc do thẻ đỏ ở vòng chung kết U23 châu Á, và LĐBĐ Việt Nam vì thẻ phạt ở chung kết SEA Games 33, được công bố vào chiều nay.
26/02/2026 06:42
Sau lượt trận vòng play-off Champions League, các ông lớn như Real, PSG và Atletico góp mặt ở vòng 1/8 cùng những Barca, Man City, Bayern, Arsenal hay Liverpool.
25/02/2026 15:30
Ủy ban Bóng đá Quốc tế (IFAB) sẽ một loạt đề xuất mang tính đột phá nhằm ngăn chặn tình trạng câu giờ, trong đó có quy định cầu thủ cần chăm sóc y tế sẽ phải rời sân tạm thời trong một phút.
25/02/2026 05:00
Dù kiểm soát bóng 65%, Inter Milan vẫn phải nhận thất bại 1-2 ngay tại San Siro trước Bodo/Glimt, qua đó chính thức rời Champions League với tổng tỷ số 2-5.
24/02/2026 21:12
Do chỉ có 5 cầu thủ dự bị, Thanh Hóa buộc phải đưa thủ môn Y Eli Nie vào sân thi đấu ở vị trí tiền đạo khi thua 1-3 trước CAHN ở trận đấu bù vòng 10 V.League 2025/26.
24/02/2026 05:26
Pha lập công duy nhất của Benjamin Sesko ở phút 71 giúp Manchester United giành 3 điểm nhọc nhằn trước Everton, qua đó áp sát top 4 và duy trì mạch bất bại.
23/02/2026 05:45
Đêm 22/2, Liverpool đánh bại chủ nhà Nottingham Forest với tỷ số 1-0 thuộc vòng 27 Premier League.
22/02/2026 06:49
Man City thắng đội khách Newcastle 2-1 ở vòng 27 Ngoại hạng Anh để rút ngắn cách biệt với Arsenal xuống hai điểm.
21/02/2026 06:10
Tương lai của Marcus Rashford trở nên khó đoán khi xuất hiện thông tin Barcelona có thể mua đứt tiền đạo người Anh rồi bán ngay trong hè 2026.
20/02/2026 14:00
HLV Vladica Gurjic trở thành tân HLV trưởng ĐT Lào thay thế cho ông Ha Hyeok Jun.
20/02/2026 09:43
Trong không khí phấn khởi mừng Đảng – mừng Xuân Bính Ngọ 2026, xã Đức Minh (Hà Tĩnh) khai mạc Giải bóng đá nam toàn xã với 14 đội tranh tài, hứa hẹn mang đến nhiều trận đấu hấp dẫn, kịch tính.
20/02/2026 05:49
Những đội tuyển đứng thứ 3 ở vòng bảng U17 châu Á 2026 sẽ có thêm cơ hội giành vé vớt dự U17 World Cup 2026 nếu chủ nhà U17 Qatar vào tứ kết. Điều này tiếp thêm hy vọng cho U17 Việt Nam.
19/02/2026 11:44
Số bàn thắng từ đá phạt và sút xa tăng vọt ở Ngoại hạng Anh mùa này làm dấy lên tranh cãi: bóng Puma mới bay khác so với bóng Nike suốt 25 năm trước đó, hay tất cả nằm ở kỹ thuật của cầu thủ?
19/02/2026 06:53
Rạng sáng 19/2, Arsenal bị Wolves cầm hòa 2-2 ở trận đá sớm vòng 31 giải Ngoại hạng Anh.
18/02/2026 05:40
Rạng sáng 18/2, Galatasaray (đội hình 337 triệu euro) vùi dập Juventus (đội hình 560 triệu euro) với tỷ số 5-2 trên sân nhà ở lượt đi play-off Champions League.
16/02/2026 05:50
Chỉ cần nửa giờ đầu bùng nổ, Arsenal ghi 4 bàn để đánh bại Wigan, lần đầu vào vòng 5 FA Cup kể từ mùa giải họ đăng quang năm 2020.
12/02/2026 10:43
Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa chính thức công bố tiêu chí lựa chọn đội tuyển dự Asiad 20, trong đó Việt Nam là đại diện Đông Nam Á duy nhất góp mặt ở cả hai nội dung nam và nữ.
12/02/2026 07:38
Việt Nam gửi đơn lên FIFA khiếu nại về 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia. Trong khi đó, tin đồn tiền đạo Đình Bắc được đội bóng Trung Quốc chiêu mộ với giá 9 tỷ đồng đã được đính chính.
12/02/2026 05:00
Đoàn quân của Pep Guardiola định đoạt trận đấu chỉ trong 45 phút đầu tiên với 3 bàn thắng chớp nhoáng, rút ngắn khoảng cách với Arsenal xuống còn 3 điểm.
11/02/2026 04:52
U23 Việt Nam cùng các đội tranh tài tại VCK U23 châu Á 2026 chính thức có vé dự Asiad 20 diễn ra tại Nhật Bản vào tháng 9 năm nay.
11/02/2026 03:00
Nguyễn Quang Hải ghi cú đúp để giúp Công an Hà Nội (CAHN) thắng Tampines Rovers 4-0 ở lượt đi vòng 1/8 AFC Champions League Two 2025-2026, tối nay.
10/02/2026 13:54
Theo tờ 163 (Trung Quốc), CLB Guangxi Hengchen ở giải hạng 3 Trung Quốc muốn chiêu mộ tiền đạo Đình Bắc.
10/02/2026 05:45
Cristiano Ronaldo kết thúc giai đoạn phản đối tại Al Nassr sau khi CLB thanh toán toàn bộ lương còn nợ cho nhân viên, dự kiến anh tái xuất ở Saudi Pro League vào cuối tuần này.
09/02/2026 07:32
Erling Haaland ghi dấu ấn đậm nét với một bàn thắng và một kiến tạo, giúp Man City lội ngược dòng đánh bại Liverpool ngay trên sân khách trong một trận cầu kịch tính.
08/02/2026 06:01
Đêm 7/2, MU giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Tottenham trên sân nhà ở vòng 25 Premier League.
07/02/2026 15:14
Nhờ sự kết hợp giữa làn sóng nhập tịch và lứa U23 tài năng, ĐT Việt Nam 2026 đang sở hữu chiều sâu lực lượng kỷ lục, nơi không ngôi sao nào là không thể thay thế.
06/02/2026 10:20
Đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính trầm trọng và án phạt cấm chuyển nhượng từ FIFA, CLB Thanh Hóa buộc phải bán hàng loạt ngôi sao để duy trì sự tồn tại lay lắt.
06/02/2026 10:15
Manchester United đang chuẩn bị cho một cuộc cải tổ sâu rộng vào mùa hè 2026 dưới thời INEOS, tập trung vào những giải pháp bền vững thay vì các bản hợp đồng chắp vá ngắn hạn.
06/02/2026 07:26
Bác sĩ Trần Huy Thọ nhận định cường độ thi đấu 10 trận trong 2 tháng khiến các trụ cột U23 Việt Nam rơi vào trạng thái quá tải tích lũy dẫn đến chấn thương nặng.
06/02/2026 05:00
HLV Mano Polking xác nhận lý do Đình Bắc vắng mặt tại CAHN. Tuyển Futsal Indonesia tiến vào chung kết châu Á sau trận thắng kịch tính 5-3 trước Nhật Bản.