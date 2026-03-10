Man City đại chiến Liverpool ở FA Cup

Cặp đấu đáng chờ đợi nhất tứ kết.

Tâm điểm của vòng tứ kết là màn đại chiến giữa Man City và Liverpool. Hai thế lực hàng đầu bóng đá Anh buộc phải loại nhau để giành vé vào bán kết, biến đây thành cặp đấu đáng chờ đợi nhất vòng đấu.

Đội bóng gây bất ngờ lớn nhất vòng trước là Port Vale sẽ hành quân tới Stamford Bridge để đối đầu Chelsea. Đáng chú ý, Leeds United sẽ tiếp đón West Ham trên sân Elland Road, còn Arsenal sẽ tiếp tục làm khách trước Southampton.

FA Cup là một trong những danh hiệu lâu đời và danh giá nhất của bóng đá thế giới. Giải đấu quy tụ các đội bóng ở mọi cấp độ trong hệ thống bóng đá Anh, từ những CLB hùng mạnh ở Premier League cho tới các đội bóng bán chuyên.

Do đó, FA Cup luôn mang đến những câu chuyện đặc biệt. Các "chú lùn" có cơ hội đối đầu những ông lớn, thậm chí hạ gục "người khổng lồ". Mùa này, đội hạng 6 Macclesfield FC tạo địa chấn khi loại Crystal Palace từ vòng 3, còn đội hạng 3 Port Vale cũng vừa đả bại Sunderland ở vòng 5.

Với hàng loạt cặp đấu khó lường, vòng tứ kết FA Cup hứa hẹn mang tới những trận cầu căng thẳng trên hành trình tìm ra nhà vô địch mới. Theo lịch thi đấu, các trận tứ kết sẽ diễn ra vào ngày 4-5/4.