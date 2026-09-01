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Thể thao

Thách thức lớn cho tuyển nữ Việt Nam khi chung bảng với Thái Lan ở ASIAD 2026

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Lá thăm ASIAD 2026 đã mang đến thử thách không nhỏ cho đội tuyển nữ Việt Nam. Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc nằm ở bảng đấu có chủ nhà Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan.

Nhìn vào tương quan lực lượng, Nhật Bản được đánh giá vượt trội hoàn toàn. Đội bóng xứ mặt trời mọc không chỉ là đương kim vô địch châu Á mà còn thường xuyên góp mặt ở nhóm đội mạnh nhất thế giới. Một vị trí vào tứ kết gần như khó thoát khỏi tay đội chủ nhà. Điều đó khiến cuộc cạnh tranh suất còn lại của bảng đấu trở nên rất khốc liệt. Và đây cũng là lý do tuyển nữ Việt Nam gặp khó.

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Chủ tịch Trần Quốc Tuấn động viên tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: VFF

Nếu như Nhật Bản được xem là ứng viên số một thì Việt Nam, Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa có trình độ khá cân bằng. Chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội đi tiếp.

Đặc biệt, Thái Lan là đối thủ nhiều duyên nợ của bóng đá nữ Việt Nam. Dù đội tuyển nữ Việt Nam thường có thành tích đối đầu tốt hơn trong nhiều năm qua, nhưng khoảng cách chuyên môn giữa hai đội chưa bao giờ lớn. Những cuộc đối đầu giữa hai nền bóng đá hàng đầu Đông Nam Á luôn diễn ra căng thẳng và khó lường.

Lịch thi đấu cũng mang đến áp lực nhất định cho tuyển nữ Việt Nam. Đội sẽ gặp Đài Bắc Trung Hoa ở trận ra quân ngày 14/9 trước khi đối đầu Nhật Bản ngày 17/9. Đến lượt trận cuối cùng vào ngày 21/9, Việt Nam mới chạm trán Thái Lan. Kịch bản này có thể biến trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan thành cuộc quyết chiến cho tấm vé đi tiếp nếu hai đội cùng có kết quả tương tự ở các lượt trận trước đó.

Dù vậy, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn có những sự chuẩn bị tích cực cho giải đấu. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn đánh giá cao tinh thần tập luyện của toàn đội trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh đây là giai đoạn chuyển giao lực lượng quan trọng của bóng đá nữ Việt Nam.

Nhiều cầu thủ trẻ từng thi đấu tại các giải U17, U20 châu Á đang dần được trao cơ hội, tạo nên sức sống mới cho đội tuyển. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của HLV Hoàng Văn Phúc cũng được kỳ vọng mang đến những thay đổi tích cực trong quá trình xây dựng lực lượng cho chu kỳ phát triển mới.

Trước khi lên đường dự ASIAD 2026, tuyển nữ Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn tại Trung Quốc từ ngày 2 đến 11/9. Đây được xem là đợt tổng duyệt quan trọng nhằm hoàn thiện chuyên môn và giúp các cầu thủ có thêm sự tự tin.

Nhật Bản vẫn là ngọn núi quá cao với phần còn lại của bảng đấu. Vì thế, cơ hội đi tiếp của tuyển nữ Việt Nam nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào các cuộc đối đầu với Đài Bắc Trung Hoa và đặc biệt là Thái Lan. Muốn tiến sâu tại ASIAD 2026, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ phải vượt qua thử thách lớn ngay từ vòng bảng.

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