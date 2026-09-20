Huy chương đầu tiên của Việt Nam ở ASIAD 2026

Đoàn Thể thao Việt Nam có huy chương đồng. Ảnh: Quý Lượng.

Minh Tân và Gia Nghi nhập cuộc đầy tự tin, liên tục duy trì thế chủ động trong những pha đôi công và xử lý bóng trên bàn cong. Hai VĐV Việt Nam giằng co quyết liệt với đối thủ ở set đầu, trước khi giành chiến thắng 12-9.

Sang set 2, cặp Việt Nam tiếp tục tạo được lợi thế và nhanh chóng dẫn 9-5. Đúng lúc này, trận đấu phải tạm dừng khoảng 15 phút để Dsouza Quimcy Joaquim được chăm sóc y tế do chấn thương.

Sau khi trở lại, Minh Tân và Gia Nghi không để đối thủ có cơ hội lật ngược tình thế. Họ kết thúc set đấu với chiến thắng 12-6, qua đó thắng chung cuộc 2-0 và chính thức giành HCĐ.

Tấm huy chương mang ý nghĩa đặc biệt với thể thao Việt Nam, khi teqball lần đầu xuất hiện tại ASIAD. Minh Tân và Gia Nghi cũng trở thành những VĐV đầu tiên mang huy chương về cho đoàn Việt Nam tại kỳ đại hội năm nay.

Chưa dừng lại ở đó, teqball Việt Nam vẫn còn cơ hội giành thêm huy chương. Ở nội dung đôi nam, Bá Trường Giang và Lê Anh Khoa sẽ bước vào trận tranh HCĐ với cặp VĐV Iraq cũng trong ngày 20/9.

Teqball là môn thể thao kết hợp giữa bóng đá và bóng bàn. VĐV sử dụng các bộ phận cơ thể để đưa bóng qua lưới trên chiếc bàn có bề mặt cong. Môn thể thao này đòi hỏi kỹ năng kiểm soát bóng, phản xạ, kỹ thuật cá nhân và khả năng phối hợp ăn ý giữa các VĐV.