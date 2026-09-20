Bóng chuyền nữ Việt Nam thất bại trước Trung Quốc

Bóng chuyền nữ Việt Nam gục ngã trước nhà đương kim vô địch ASIAD. Ảnh: Tasco Auto.

Tuyển Việt Nam nhập cuộc khá chủ động và thậm chí có thời điểm dẫn 4 - 3. Tuy nhiên, Trung Quốc nhanh chóng chứng minh đẳng cấp của đội đang giữ ngôi vô địch ASIAD. Khả năng phát bóng, chắn bóng cùng những pha tấn công tầm cao giúp đối thủ kiểm soát thế trận.

Sau khi tạo cách biệt 12 - 8, Trung Quốc liên tục gia tăng sức ép. Hàng chắn Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước những pha dứt điểm mạnh và cao của đối thủ. Dù Nguyễn Thị Trà My được tung vào sân cuối set, Việt Nam vẫn không thể đảo ngược tình hình và thua 16 - 25.

Sang set 2, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt điều chỉnh nhân sự khi Lưu Thị Huệ vào thay Lê Như Anh, trong khi Trà My tiếp tục đảm nhiệm vị trí đối chuyền thay Trần Thị Thanh Thúy. Việt Nam khởi đầu không tệ nhưng nhanh chóng bị cuốn vào thế trận của đối thủ.

Trung Quốc tăng tốc với những chuỗi lên điểm liên tiếp, trong khi Việt Nam gặp vấn đề ở bước một. Những pha đỡ phát bóng thiếu ổn định khiến các tay đập không có điều kiện triển khai tấn công thuận lợi. Khi Trung Quốc dẫn 14 - 6 rồi 20 - 9, khoảng cách đã trở nên quá lớn. Việt Nam tiếp tục thua 16 - 25 và bị dẫn 0 - 2.

Kịch bản tương tự lặp lại trong set 3. Trung Quốc gây sức ép ngay từ khâu phát bóng, khiến Việt Nam không thể tổ chức tấn công như ý. Các pha phối hợp giữa chuyền hai Võ Thị Kim Thoa và những mũi tấn công cũng thiếu sự chính xác cần thiết.

Việt Nam có thời điểm rút ngắn cách biệt xuống 6 - 9, nhưng Trung Quốc lập tức siết lại thế trận. Đội đương kim vô địch nhanh chóng tạo khoảng cách 14 - 8 rồi 19 - 9 trước khi khép lại set đấu với chiến thắng 25 - 11.

Chung cuộc, Trung Quốc thắng Việt Nam 3 - 0 và giành quyền vào bán kết. Trong khi đó, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ tiếp tục thi đấu ở nhóm tranh hạng 5 - 8.