Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Thể thao

FIFA gửi thư cảm ơn Việt Nam, hẹn sớm trở lại để hợp tác và đồng hành trong các dự án phát triển bóng đá

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

TTK Mattias Grafström hôm 31/8 có thư thay mặt đoàn đại biểu FIFA gửi lời cảm ơn tới Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và Chủ tịch Trần Quốc Tuấn vì sự đón tiếp chân thành, nồng hậu và chu đáo dành cho đoàn. 

FIFA đánh giá cao công tác tổ chức chuyên nghiệp, đón tiếp nồng hậu và chân thành của Việt Nam. (Ảnh Như Ý).
FIFA đánh giá cao công tác tổ chức chuyên nghiệp, đón tiếp nồng hậu và chân thành của Việt Nam. (Ảnh Như Ý).

Phái đoàn FIFA do Chủ tịch Gianni Infantino cùng TTK Mattias Grafström mới đây đã có chuyến thăm Việt Nam, dự khán trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Ông đồng thời có các hoạt động ngoại giao quan trọng tại Việt Nam, gặp gỡ lãnh đạo Đảng và Chính phủ cũng như thăm sân vận động của PVF tại Hưng Yên. Chủ tịch FIFA ấn tượng và đánh giá cao các thành tựu cũng như dự án liên quan bóng đá đang được Việt Nam xúc tiến.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn.
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn.

Trong thư gửi VFF, TTK FIFA Mattias Grafström một lần nữa gửi lời chúc mừng tới chiến thắng của đội tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup 2026, đồng thời đánh giá cao công tác tổ chức khoa học, bài bản và chuyên nghiệp của Việt Nam.

Theo ông Mattias Grafström, các dự án đang triển khai cho thấy cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc tạo dựng một nền tảng cơ sở hạ tầng bóng đá đạt tiêu chuẩn đẳng cấp thế giới, xứng đáng là hình mẫu cho khu vực Đông Nam Á.

TTK FIFA cảm ơn sự hợp tác chặt chẽ của VFF, chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo đồng thời bày tỏ mong muốn sớm quay lại Việt Nam để hợp tác và đồng hành trong các dự án phát triển bóng đá dài hạn.

tienphong.vn
Link bài gốc Copy link
https://tienphong.vn/fifa-gui-thu-cam-on-viet-nam-hen-som-tro-lai-de-hop-tac-va-dong-hanh-trong-cac-du-an-phat-trien-bong-da-post1872869.tpo

Tin liên quan

Tags:

#FIFA gửi thư cảm ơn Việt Nam #Liên đoàn bóng đá Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Indonesia gọi 21 cầu thủ nhập tịch dự FIFA ASEAN Cup 2026

Indonesia gọi 21 cầu thủ nhập tịch dự FIFA ASEAN Cup 2026

Đội tuyển Indonesia đã gọi tới 21 cầu thủ nhập tịch trong tổng số 26 người chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026. Động thái này cho thấy việc Indonesia quyết tâm giành thành tích cao, lọt vào Tốp 100 thế giới là rõ ràng như thế nào.
FIFA kiện ngược UEFA

FIFA kiện ngược UEFA

FIFA vừa cáo buộc UEFA thực hiện chiến dịch bôi nhọ Chủ tịch Gianni Infantino trong bối cảnh tranh chấp pháp lý giữa hai tổ chức bóng đá diễn ra căng thẳng.
10 vụ chuyển nhượng lớn nhất châu Âu trong hè 2026

10 vụ chuyển nhượng lớn nhất châu Âu trong hè 2026

Kỳ chuyển nhượng hè 2026 đã khép lại. Một lần nữa, "phiên chợ" cầu thủ tiếp tục chứng kiến những thương vụ mua bán với mức phí ngày càng đắt đỏ. Điểm đáng chú ý nằm ở Premier League và… Ligue 1.
Tôi là kitman của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Tôi là kitman của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Gần 5 năm gắn bó với công việc kitman (nhân viên hậu cần) của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, anh Dương Đình Hiếu luôn âm thầm chăm chút từng chi tiết, góp phần giúp đội bóng vận hành chuyên nghiệp và chỉn chu.
Messi từ giã đội tuyển Argentina

Messi từ giã đội tuyển Argentina

Tiền đạo Lionel Messi quyết định khép lại sự nghiệp thi đấu quốc tế vì cảm thấy "không còn gì để cho đi" sau 21 năm khoác áo đội tuyển Argentina.
Khi lá cờ Tổ quốc tung bay trên những đấu trường

Khi lá cờ Tổ quốc tung bay trên những đấu trường

Trên những đấu trường quốc tế, các VĐV Hà Tĩnh đang từng bước khẳng định bản lĩnh, góp sức cùng thể thao Việt Nam chinh phục những cột mốc mới. Mỗi tấm huy chương, mỗi lần đứng trên bục vinh quang là một lần lá cờ Tổ quốc tung bay, mang theo niềm tự hào của quê hương, đất nước.
Đinh Văn Phương và cơ hội bước ra sân khấu ASIAD

Đinh Văn Phương và cơ hội bước ra sân khấu ASIAD

Từ một suất bổ sung ở SEA V.Cup, Đinh Văn Phương đã nhanh chóng tạo dấu ấn trong hành trình lên ngôi vô địch của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam. Phong độ ấy mở ra cơ hội để đối chuyền Hà Tĩnh góp mặt tại ASIAD 2026, sân chơi lớn nhất châu lục mà bóng chuyền nam Việt Nam trở lại sau nhiều năm vắng bóng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!