FIFA gửi thư cảm ơn Việt Nam, hẹn sớm trở lại để hợp tác và đồng hành trong các dự án phát triển bóng đá

TTK Mattias Grafström hôm 31/8 có thư thay mặt đoàn đại biểu FIFA gửi lời cảm ơn tới Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và Chủ tịch Trần Quốc Tuấn vì sự đón tiếp chân thành, nồng hậu và chu đáo dành cho đoàn.
Phái đoàn FIFA do Chủ tịch Gianni Infantino cùng TTK Mattias Grafström mới đây đã có chuyến thăm Việt Nam, dự khán trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.
Ông đồng thời có các hoạt động ngoại giao quan trọng tại Việt Nam, gặp gỡ lãnh đạo Đảng và Chính phủ cũng như thăm sân vận động của PVF tại Hưng Yên. Chủ tịch FIFA ấn tượng và đánh giá cao các thành tựu cũng như dự án liên quan bóng đá đang được Việt Nam xúc tiến.
Trong thư gửi VFF, TTK FIFA Mattias Grafström một lần nữa gửi lời chúc mừng tới chiến thắng của đội tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup 2026, đồng thời đánh giá cao công tác tổ chức khoa học, bài bản và chuyên nghiệp của Việt Nam.
Theo ông Mattias Grafström, các dự án đang triển khai cho thấy cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc tạo dựng một nền tảng cơ sở hạ tầng bóng đá đạt tiêu chuẩn đẳng cấp thế giới, xứng đáng là hình mẫu cho khu vực Đông Nam Á.
TTK FIFA cảm ơn sự hợp tác chặt chẽ của VFF, chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo đồng thời bày tỏ mong muốn sớm quay lại Việt Nam để hợp tác và đồng hành trong các dự án phát triển bóng đá dài hạn.
Đội tuyển Indonesia đã gọi tới 21 cầu thủ nhập tịch trong tổng số 26 người chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026. Động thái này cho thấy việc Indonesia quyết tâm giành thành tích cao, lọt vào Tốp 100 thế giới là rõ ràng như thế nào.
Chấn thương trong quá trình tập luyện khiến võ sĩ người Hà Tĩnh Hoàng Thị Mỹ Tâm (SN 2003, trú xã Thạch Lạc) phải phẫu thuật, lỡ hẹn ASIAD 20, để lại "khoảng trống" lớn khi Karate Việt Nam thiếu vắng tay đấm số 1.
Công an Hà Nội là thử thách lớn đối với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trận mở màn mùa giải V.League 2026/2027. Trước dàn sao của đội bóng ngành công an, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ nhận thất bại hay tạo nên một bất ngờ lớn?
Gần 5 năm gắn bó với công việc kitman (nhân viên hậu cần) của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, anh Dương Đình Hiếu luôn âm thầm chăm chút từng chi tiết, góp phần giúp đội bóng vận hành chuyên nghiệp và chỉn chu.
Những ngày này, không khí chào mừng Quốc khánh 2/9 rộn ràng khắp mọi miền quê Hà Tĩnh. Hòa cùng các hoạt động văn hóa - văn nghệ, nhiều địa phương tổ chức các giải thể thao quần chúng sôi nổi nhằm lan tỏa tinh thần vui tươi, phấn khởi trong toàn dân.
Trên những đấu trường quốc tế, các VĐV Hà Tĩnh đang từng bước khẳng định bản lĩnh, góp sức cùng thể thao Việt Nam chinh phục những cột mốc mới. Mỗi tấm huy chương, mỗi lần đứng trên bục vinh quang là một lần lá cờ Tổ quốc tung bay, mang theo niềm tự hào của quê hương, đất nước.
Từ một suất bổ sung ở SEA V.Cup, Đinh Văn Phương đã nhanh chóng tạo dấu ấn trong hành trình lên ngôi vô địch của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam. Phong độ ấy mở ra cơ hội để đối chuyền Hà Tĩnh góp mặt tại ASIAD 2026, sân chơi lớn nhất châu lục mà bóng chuyền nam Việt Nam trở lại sau nhiều năm vắng bóng.