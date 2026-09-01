FIFA gửi thư cảm ơn Việt Nam, hẹn sớm trở lại để hợp tác và đồng hành trong các dự án phát triển bóng đá

FIFA đánh giá cao công tác tổ chức chuyên nghiệp, đón tiếp nồng hậu và chân thành của Việt Nam. (Ảnh Như Ý).

Phái đoàn FIFA do Chủ tịch Gianni Infantino cùng TTK Mattias Grafström mới đây đã có chuyến thăm Việt Nam, dự khán trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Ông đồng thời có các hoạt động ngoại giao quan trọng tại Việt Nam, gặp gỡ lãnh đạo Đảng và Chính phủ cũng như thăm sân vận động của PVF tại Hưng Yên. Chủ tịch FIFA ấn tượng và đánh giá cao các thành tựu cũng như dự án liên quan bóng đá đang được Việt Nam xúc tiến.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn.

Trong thư gửi VFF, TTK FIFA Mattias Grafström một lần nữa gửi lời chúc mừng tới chiến thắng của đội tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup 2026, đồng thời đánh giá cao công tác tổ chức khoa học, bài bản và chuyên nghiệp của Việt Nam.

Theo ông Mattias Grafström, các dự án đang triển khai cho thấy cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc tạo dựng một nền tảng cơ sở hạ tầng bóng đá đạt tiêu chuẩn đẳng cấp thế giới, xứng đáng là hình mẫu cho khu vực Đông Nam Á.

TTK FIFA cảm ơn sự hợp tác chặt chẽ của VFF, chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo đồng thời bày tỏ mong muốn sớm quay lại Việt Nam để hợp tác và đồng hành trong các dự án phát triển bóng đá dài hạn.