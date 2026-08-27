Chiếc cúp không che được những vấn đề của tuyển Việt Nam

Tuyển Việt Nam khép lại ASEAN Cup 2026 với chức vô địch xứng đáng, nhưng trận chung kết lượt về vẫn để lại những cảnh báo về khả năng kiểm soát thế trận.

Chức vô địch ASEAN Cup 2026 là phần thưởng xứng đáng cho tuyển Việt Nam sau một hành trình ổn định và hiệu quả. Thầy trò HLV Kim Sang-sik thắng Thái Lan 2-0 ngay tại Rajamangala, sau đó hòa 2-2 ở Mỹ Đình để khép lại hai lượt chung kết với tổng tỷ số 4-2.

Nhưng chính 90 phút cuối cùng cũng mang đến một góc nhìn khác. Khi niềm vui nâng cúp lắng xuống, tuyển Việt Nam vẫn còn những vấn đề không thể bỏ qua, đặc biệt nếu mục tiêu tiếp theo không chỉ là duy trì vị thế ở Đông Nam Á mà còn tìm đường trở lại sân chơi châu lục.

Việt Nam vẫn có thể bị đẩy vào thế nguy hiểm

Thái Lan bước vào trận lượt về với nhiệm vụ gần như không có lựa chọn nào khác ngoài tấn công. Bị dẫn hai bàn sau lượt đi, đội khách phải đẩy cao đội hình, chấp nhận rủi ro và cố kéo trận đấu khỏi vùng an toàn của Việt Nam.

Họ làm được điều đó trong nhiều thời điểm. Bàn mở tỷ số của Yotsakorn Burapha ngay đầu trận khiến sức ép tại Mỹ Đình lập tức tăng lên, trong khi quả phạt đền mà Kakana Khamyok bỏ lỡ đầu hiệp hai có thể đưa tổng tỷ số về thế cân bằng nếu được tận dụng.

Với lợi thế 2-0, tuyển Việt Nam hiểu rất rõ Thái Lan sẽ chơi như thế nào. Tuy nhiên, đội chủ nhà vẫn để đối phương đưa bóng vào những khu vực nguy hiểm quá nhiều lần, đặc biệt khi nhịp độ trận đấu được đẩy lên cao.

Tình huống Xuân Mạnh phạm lỗi trong vùng cấm là một ví dụ. Ở thời điểm Việt Nam cần sự tỉnh táo nhất, một pha xử lý thiếu an toàn suýt làm thay đổi hoàn toàn cục diện chung kết. Đến cuối trận, hàng phòng ngự tiếp tục không xử lý dứt khoát một tình huống cố định, tạo điều kiện để Wanchai Jarunongkran ghi bàn thứ hai cho Thái Lan.

Thái Lan nhiều thời điểm đẩy tuyển Việt Nam vào thế khó, đặc biệt khi đội khách gia tăng sức ép trong hiệp hai.

Hai bàn thua không đủ để làm lu mờ chức vô địch, nhưng cách chúng xuất hiện đáng để HLV Kim Sang-sik lưu tâm. Việt Nam vẫn có những thời điểm mất kiểm soát trong vùng cấm, phòng ngự bóng hai chưa tốt và dễ bị kéo giãn khi đối thủ tăng tốc.

Ở Đông Nam Á, những sai số ấy đôi khi vẫn có thể được sửa bằng sự xuất sắc của thủ môn, một pha phản công hoặc khả năng tận dụng thời cơ của hàng công. Trước những đội bóng mạnh hơn ở châu Á, dư địa sửa sai sẽ nhỏ hơn nhiều.

Điều đáng bàn cũng không nằm ở việc Việt Nam cầm bóng ít hơn. Với cách chơi hiện tại, đội tuyển không nhất thiết phải kiểm soát bóng vượt trội mới tạo ra thế trận tốt. Vấn đề nằm ở khả năng kiểm soát không gian và nhịp độ trận đấu khi đối thủ buộc phải dồn lên.

Trong một trận chung kết mà Việt Nam bước vào với lợi thế hai bàn, việc Thái Lan vẫn có thể đưa trận đấu tới sát ranh giới nguy hiểm cho thấy đội chủ nhà chưa hoàn toàn làm chủ được tình thế. Đây là khác biệt rất lớn giữa bảo vệ một tỷ số và thực sự kiểm soát trận đấu.

Vô địch Đông Nam Á chưa phải điểm kết thúc

Ở chiều ngược lại, tuyển Việt Nam vẫn cho thấy nhiều phẩm chất giúp họ lên ngôi. Ngay cả trong trận đấu không hoàn toàn thuận lợi, đội bóng của HLV Kim vẫn biết cách tạo ra cơ hội, khiến đối phương mắc sai lầm và giữ được sự lạnh lùng ở những thời điểm quyết định.

Những điều chỉnh từ ghế dự bị tiếp tục phát huy hiệu quả. Quang Hải và Hai Long giúp khả năng giữ bóng, phối hợp và tạo đột biến của Việt Nam tốt hơn trong hiệp hai. Đây cũng là hình ảnh quen thuộc trong suốt giải đấu, khi HLV Kim nhiều lần thay đổi cục diện bằng những quân bài được tung vào sau giờ nghỉ.

Đó là một điểm mạnh, nhưng đồng thời đặt ra một câu hỏi khác. Việt Nam không thể mãi chờ những điều chỉnh trong hiệp hai mới đạt trạng thái tốt nhất, nhất là khi bước ra những sân chơi có tốc độ và chất lượng cao hơn.

Chức vô địch khẳng định vị thế của Việt Nam ở Đông Nam Á, nhưng mục tiêu châu Á đòi hỏi đội tuyển phải hoàn thiện hơn nhiều.

Một đội tuyển muốn tiến xa ở châu Á cần nhiều hơn khả năng xoay chuyển trận đấu từ ghế huấn luyện. Họ phải chủ động hơn ngay từ đầu, thoát pressing tốt hơn và duy trì được chất lượng chơi bóng ngay cả khi đối phương tăng sức ép.

Trận chung kết lượt về cho thấy Việt Nam vẫn cần cải thiện ở những chi tiết như vậy. Đội tuyển có thể phòng ngự chắc chắn hơn, nhưng chưa phải lúc nào cũng thoát được sức ép một cách chủ động. Khả năng triển khai bóng khi bị áp sát cũng còn những thời điểm thiếu mạch lạc, khiến đội hình phải lùi xuống sâu hơn mong muốn.

Chiếc cúp ASEAN Cup vì thế nên được xem là một dấu mốc, không phải lời khẳng định rằng mọi vấn đề đã được giải quyết. Việt Nam đã chứng minh họ đủ sức vượt qua Thái Lan trong hai lượt trận và xứng đáng đứng trên đỉnh Đông Nam Á, nhưng khoảng cách từ vị thế số một khu vực đến khả năng cạnh tranh ổn định ở châu Á vẫn còn đáng kể.

Điều quan trọng sau chức vô địch không phải là tìm cách hạ thấp thành quả vừa giành được, mà là nhìn nó trong đúng giới hạn. Một đội bóng mạnh không chỉ biết tận hưởng chiến thắng, mà còn phải nhận ra những gì chưa ổn ngay trong lúc đang chiến thắng.

ASEAN Cup 2026 cho thấy tuyển Việt Nam có chiều sâu đội hình, những cá nhân biết tạo khác biệt và một HLV đủ linh hoạt để xoay chuyển tình thế. Nhưng trận cuối cùng cũng nhắc rằng hàng thủ vẫn có thể mắc sai số, khả năng kiểm soát trận đấu chưa thật ổn định và cách thoát khỏi sức ép vẫn cần được nâng cấp.

Chiếc cúp ở Mỹ Đình là phần thưởng xứng đáng cho một hành trình thành công, còn những vấn đề lộ ra trong trận chung kết lại là thứ Việt Nam cần mang theo cho chặng đường tiếp theo. Nếu muốn tiến xa hơn Đông Nam Á, đội tuyển không thể để niềm vui vô địch che mất những cảnh báo rất rõ ràng ấy.