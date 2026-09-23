Minh Khoa thay thế Quang Hải tại FIFA ASEAN Cup 2026

Quang Hải lỡ hẹn với FIFA ASEAN Cup 2026 vì chấn thương cổ chân. (Ảnh: VFF).

Trước ngày đội tuyển Việt Nam lên đường sang Indonesia tham dự FIFA ASEAN Cup 2026, lực lượng của đội tiếp tục có sự điều chỉnh khi tiền vệ Nguyễn Quang Hải phải rút khỏi danh sách vì chấn thương.

Theo thông tin từ câu lạc bộ Công an Hà Nội công bố chiều 22/9, kết quả kiểm tra thể trạng cho thấy Quang Hải chưa bảo đảm nền tảng thể lực tốt nhất do đang trong quá trình điều trị và phục hồi chấn thương vùng cổ chân trái.

Nhằm hạn chế nguy cơ tái phát chấn thương, tiền vệ sinh năm 1997 đã chủ động xin phép không tham gia đợt tập trung đội tuyển quốc gia lần này. Câu lạc bộ Công an Hà Nội cho biết sẽ phối hợp cùng bộ phận y tế để hỗ trợ Quang Hải trong quá trình hồi phục.

Sự vắng mặt của Quang Hải là tổn thất về nhân sự đối với đội tuyển Việt Nam. Tiền vệ này là một trong những cầu thủ thường xuyên góp mặt trong đội hình thời gian qua và vừa cùng đội tuyển bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Championship 2026.

Trước tình hình trên, huấn luyện viên Kim Sang Sik quyết định triệu tập bổ sung tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa của Becamex Thành phố Hồ Chí Minh.

Cầu thủ sinh năm 2001 từng cùng U23 Việt Nam vô địch Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023 và tham dự Vòng chung kết U23 châu Á 2024 tại Qatar. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Minh Khoa có lần đầu đá chính trong chiến thắng 5-0 của Việt Nam trước Lào tại Vòng loại Asian Cup 2027.

Việc bổ sung Minh Khoa giúp Ban huấn luyện có thêm phương án cho tuyến giữa trong bối cảnh quỹ thời gian chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026 không còn nhiều.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam lên đường sang Indonesia vào sáng 23/9. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik sẽ ra quân gặp Philippines ngày 26/9 trên sân Si Jalak Harupat tại Bandung, trước khi lần lượt đối đầu Thái Lan ngày 29/9 và Pakistan ngày 2/10.

Danh sách cập nhật đội tuyển Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026, đến chiều 22/9. (Nguồn: VFF)