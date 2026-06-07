Diệp Thị Hương giành 3 HCV tại Giải vô địch trẻ và U23 canoeing châu Á 2026

Theo thông tin từ Ban huấn luyện đội tuyển canoeing Việt Nam, VĐV Diệp Thị Hương của Thể thao Công an nhân dân đã thi đấu xuất sắc, giành 3 huy chương Vàng (HCV) tại Giải vô địch trẻ và U23 canoeing châu Á 2026 diễn ra tại Kazakhstan từ ngày 4 - 7/6.
Tại giải đấu, Diệp Thị Hương giành ngôi vô địch ở các nội dung C1-200m, C1-500m và C1-1.000m. Đáng chú ý, hai tấm HCV ở cự ly C1-200m và C1-500m giúp nữ vận động viên bảo vệ thành công các danh hiệu đã giành được tại giải năm 2025, qua đó tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn và sự ổn định trên đấu trường quốc tế.
Giải vô địch trẻ và U23 canoeing châu Á 2026 quy tụ khoảng 350 vận động viên đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở các nội dung kayak và canoeing dành cho lứa tuổi trẻ và U23. Đội tuyển canoeing Việt Nam tham dự với lực lượng vận động viên trẻ, hướng tới mục tiêu đạt thành tích cao và khẳng định vị thế tại khu vực cũng như châu lục.
Trong thành tích chung của đội tuyển, Diệp Thị Hương tiếp tục là gương mặt nổi bật. Trước giải đấu tại Kazakhstan, nữ tay chèo quê Vĩnh Phúc (nay thuộc tỉnh Phú Thọ) đã ghi dấu ấn tại nhiều giải đấu lớn. Tại SEA Games 33, cô giành 4 HCV và 1 Huy chương Đồng, trong đó có HCV nội dung C2 nữ 500m cùng đồng đội Nguyễn Thị Hương.
Năm 2024, Diệp Thị Hương từng giành HCV nội dung C1 nữ 500m tại Giải vô địch canoeing châu Á tổ chức ở Nhật Bản. Đây là tấm HCV đầu tiên của canoeing Việt Nam tại một kỳ giải vô địch châu Á chính thức, đánh dấu bước tiến quan trọng của bộ môn này trên đấu trường quốc tế.
Sinh năm 2003, Diệp Thị Hương đến với canoeing từ năm 14 tuổi sau khi được phát hiện năng khiếu thể thao. Hiện thuộc biên chế Thể thao Công an nhân dân, cô được đánh giá cao bởi ý chí, tinh thần kỷ luật và sự bền bỉ trong tập luyện, thi đấu.
Ba tấm HCV tại Giải vô địch trẻ và U23 canoeing châu Á 2026 tiếp tục nối dài bảng thành tích của Diệp Thị Hương, đồng thời cho thấy sự trưởng thành của lực lượng vận động viên trẻ Việt Nam ở đấu trường châu lục.
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