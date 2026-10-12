Báo chí Bồ Đào Nha quay lưng với Ronaldo

Ronaldo bị truyền thông nước nhà chỉ trích. Ảnh: Reuters.

Trong tuyên bố cách đây ít ngày, Ronaldo thừa nhận mắc sai lầm trong cách hành xử và chấp nhận mọi hình thức kỷ luật. Ngay sau đó, Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) cũng tạm đình chỉ thi đấu CR7 và đang xem xét mức án kỷ luật cuối cùng. Siêu sao của Al Nassr đối diện nguy cơ phải nghỉ thi đấu từ 1-6 tháng.

Chủ tịch FPF, Pedro Proenca, sau đó lên tiếng nhằm hạ nhiệt căng thẳng. Ông xác nhận liên đoàn, ban huấn luyện và các cầu thủ đều muốn Ronaldo trở lại trong đợt tập trung tháng 11. Bất chấp những nỗ lực này, truyền thông Bồ Đào Nha tiếp tục đặt câu hỏi về vị thế đặc biệt của Ronaldo trong đội tuyển.

Trên tờ A Bola, nhà báo Nelson Viteirona cho rằng thành tích thể thao, giá trị thương mại và sức ảnh hưởng truyền thông không thể trở thành lý do để một cá nhân đứng ngoài những nguyên tắc tập thể. Theo ông, dù Ronaldo có thể được hưởng những ưu tiên nhất định, sự trở lại của tiền đạo này không thể diễn ra như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Vấn đề không chỉ nằm ở án phạt mà còn liên quan đến mối quan hệ giữa Ronaldo với HLV Jorge Jesus và phản ứng của các đồng đội trong phòng thay đồ.

Trong khi đó, Goncalo Almeida, luật sư kiêm thẩm phán tại Tòa Trọng tài Thể thao thuộc FIFA, không đồng tình với cách biến sự việc thành một cuộc khủng hoảng quy mô quốc gia.

Chia sẻ trên Foot Mercato, ông Almeida cho rằng những tuyên bố chính thức, bài đăng trên mạng xã hội và các thông tin trái chiều đã khiến tất cả các bên chịu thiệt hại, bao gồm cả đội tuyển lẫn hình ảnh của Bồ Đào Nha. Ông kêu gọi giải quyết bất đồng ngoài ánh đèn truyền thông để bảo vệ sự ổn định của đội tuyển.

Diogo Luis, cựu cầu thủ kiêm chuyên gia kinh tế thể thao, cũng chỉ trích FPF vì thiếu quyết đoán ngay từ đầu, khiến tình hình ngày càng phức tạp. Tuy nhiên, ông không miễn trừ trách nhiệm cho Ronaldo, nhấn mạnh rằng bất kể nguyên nhân là gì, việc rời khỏi nơi tập trung giữa quá trình chuẩn bị của đội tuyển vẫn khó có thể biện minh.

Theo ông Luis, HLV Jesus đã cho thấy ông không sẵn sàng nhượng bộ trước sức ép từ đội trưởng. Cuộc đối đầu này phơi bày thách thức lớn của Bồ Đào Nha: làm thế nào để tôn trọng vị thế lịch sử của Ronaldo mà vẫn duy trì kỷ luật chung của toàn đội.

Ronaldo vẫn là biểu tượng lớn của bóng đá Bồ Đào Nha, nhưng cách anh trở lại sau vụ việc sẽ quyết định liệu đội tuyển có thể hàn gắn rạn nứt hay tiếp tục chìm trong những tranh cãi về kỷ luật và quyền lực.