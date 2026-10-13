Chủ tịch FIFA Infantino vướng bê bối mới, khả năng không thể tái cử

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tiếp tục vướng vào các bê bối tài chính - Ảnh: REUTERS

Báo The Times (Anh) cáo buộc Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã nhận hàng triệu euro không được kê khai công khai. Số tiền này nằm ngoài khoản lương cơ bản và các khoản thưởng được quy định dành cho vị trí Chủ tịch FIFA.

Theo The Times, số tiền hàng triệu euro không công khai nói trên là để "phục vụ lối sống xa hoa" của chủ tịch FIFA tại Miami (Mỹ).

Truyền thông châu Âu cho biết kể từ năm 2016, FIFA đã công bố hằng năm mức thù lao của Chủ tịch và Tổng thư ký của tổ chức này.

Tuy nhiên, cuộc điều tra của The Times chỉ ra rằng ông Infantino có thể đã nhận thu nhập từ hai nguồn khác nhau.

Nguồn thứ nhất là khoản lương, thưởng chính thức do FIFA chi trả và được ghi nhận đầy đủ trong báo cáo tài chính thường niên. Nguồn thứ hai là các khoản tiền không được công khai, do đơn vị phụ trách tổ chức World Cup tại Mỹ chuyển vào tài khoản của ông Infantino.

Theo báo cáo thường niên của FIFA, trong năm 2024, Infantino nhận tổng cộng 4,274 triệu franc Thụy Sĩ.

Tuy nhiên, một hồ sơ khai thuế do Công ty FWC2026 US Inc nộp lên Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) cho thấy Chủ tịch FIFA còn được chi trả thêm 1,6 triệu euro trong cùng năm. Những khoản tiền này chưa từng được FIFA công bố.

Trong số tiền nói trên, hơn 500.000 euro được ghi là "khoản thù lao khác thuộc diện phải kê khai". Khoản tiền này đã được sử dụng để trang trải chi phí thuê một biệt thự ven biển tại Sunset Islands - một trong những khu vực đắt đỏ và biệt lập bậc nhất Miami Beach, nổi tiếng với các khu dân cư siêu sang.

Khi được The Times liên hệ để làm rõ, FIFA không xác nhận những thông tin trên. Tổ chức này cũng không đưa ra lời giải thích về các khoản thanh toán không được công khai dành cho ông Infantino.

Bên cạnh đó, các nguồn tin được The Times tham khảo khẳng định ông Infantino có thể đã nhận những khoản tiền tương tự, thậm chí còn lớn hơn, trong các năm 2025 và 2026.

Vụ bê bối mới này khiến uy tín của ông Infantino tiếp tục sụt giảm và ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc ông tái cử Chủ tịch FIFA nhiệm kỳ tiếp theo. Cuộc bầu cử FIFA sẽ diễn ra vào tháng 3-2027.