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Thể thao

FIFA ASEAN Cup đứng trước nguy cơ bị xóa sổ?

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FIFA ASEAN Cup mới tổ chức lần đầu nhưng đứng trước nguy cơ biến mất rất sớm. AFC đang chuẩn bị đưa Nations League vào hệ thống đội tuyển châu Á.

FIFA loay hoay với việc khuếch trương giải đấu.
FIFA loay hoay với việc khuếch trương giải đấu.

Trong khi đó, FIFA ASEAN Cup chưa tạo được bề dày lịch sử, sức hút khán giả hay giá trị thương mại đủ lớn để tự bảo vệ mình. Một khi AFC Nations League xuất hiện, giải đấu mang dấu ấn của Gianni Infantino sẽ là cái tên dễ bị loại khỏi lịch quốc tế nhất.

AFC Nations League sẽ lấy mất “đất sống” của FIFA ASEAN Cup

FIFA ASEAN Cup được FIFA tạo ra với một mục tiêu rất rõ: tận dụng các FIFA Days để mang đến cho bóng đá Đông Nam Á một sân chơi quốc tế có tính cạnh tranh cao. Phiên bản đầu tiên diễn ra từ ngày 24/9 đến 5/10/2026, trong lịch thi đấu của FIFA vào tháng 9-10.

Nhưng FIFA Days không phải tài sản riêng của FIFA ASEAN Cup. AFC đã chính thức xác nhận kế hoạch đưa AFC Nations League vào hệ thống bóng đá châu Á, với mục tiêu xây dựng một khuôn khổ thi đấu đội tuyển có cấu trúc và bền vững hơn, đồng thời tăng tính ổn định cho lịch thi đấu quốc tế.

Đây chính là đòn đánh trực diện vào FIFA ASEAN Cup. Các đội tuyển Đông Nam Á không thể bỏ AFC Nations League. Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia hay Philippines đều phải tham gia hệ thống thi đấu cấp châu lục nếu muốn duy trì vị thế và cơ hội phát triển trong bóng đá châu Á. Khi AFC Nations League được xếp vào FIFA Days, các đội ASEAN buộc phải ưu tiên lịch AFC.

FIFA ASEAN Cup vì thế mất ngay lợi thế lớn nhất: Quyền sử dụng những khoảng thời gian mà các CLB phải trả cầu thủ về đội tuyển. Lịch đội tuyển quốc gia đã quá chật. Khi AFC đưa Nations League vào hệ thống, FIFA không thể kiếm đâu ra khoảng trống thời gian để tổ chức. Nếu đá vào ngày không FIFA Days thì khác gì AFF Cup đã tồn tại 30 năm.

Khán đài trống vắng tại FIFA ASEAN Cup.
Khán đài trống vắng tại FIFA ASEAN Cup.

FIFA ASEAN Cup không có lịch sử để tồn tại và không tạo đủ tiền để được bảo vệ

Vấn đề của FIFA ASEAN Cup không chỉ nằm ở lịch thi đấu. Giải đấu này còn thiếu một thứ cực kỳ quan trọng: Giá trị tích lũy qua thời gian. ASEAN CUp có lịch sử, thương hiệu và cảm xúc. Những trận Việt Nam - Thái Lan, Indonesia - Malaysia hay Thái Lan - Indonesia đã trở thành những cuộc đối đầu có sức hút riêng. Người hâm mộ Đông Nam Á đã hình thành thói quen theo dõi giải đấu này từ nhiều thập kỷ.

FIFA ASEAN Cup không có bất kỳ lợi thế nào như vậy. Ngay trong phiên bản đầu tiên, sức hút của giải đấu cũng không đồng đều. Indonesia là ngoại lệ rất rõ: trận Indonesia - Singapore tại Gelora Bung Karno thu hút khoảng 38.000 khán giả, và FIFA ghi nhận con số này như một điểm sáng của giải. Nhưng sức nóng ở Indonesia không thể che lấp thực tế rằng FIFA ASEAN Cup chưa tạo được sức hút đồng đều trên toàn khu vực.

Bài toán bản quyền còn đáng lo hơn. Các nhà đài trong khu vực không hào hứng với cái giá "cắt cổ" mà FIFA đưa ra. Các nhà tài trợ cũng quay lưng khi các thương hiệu lớn không xuất hiện tại giải. Khán giả lại càng không xuất hiện khi các khán đài trống vắng. Đó là dấu hiệu FIFA định giá giải đấu cao hơn sức hấp dẫn mà thị trường sẵn sàng trả tiền.

Tình hình giải u ám đến mức tiền thưởng cũng bị ảnh hưởng. Mức thưởng dành cho nhà vô địch Division 1 được đưa xuống khoảng 650.000 USD, thấp hơn mức 1 triệu USD được công bố trước đó.

FIFA ASEAN Cup vì thế đang rơi vào một vòng xoáy rất nguy hiểm: không có lịch sử để tạo giá trị, không có lượng khán giả ổn định để tạo sức mạnh thương mại và không bán được bản quyền theo mức giá kỳ vọng. Đó là lý do AFC Nations League trở thành nhát cắt quyết định.

FIFA ASEAN Cup là sản phẩm được tạo ra dưới thời Gianni Infantino. Infantino có thể đặt tên FIFA lên giải đấu, đưa nó vào FIFA Days và biến nó thành một dự án mới của bóng đá Đông Nam Á. Nhưng Infantino giờ có lẽ cũng hối hận vì trót tạo ra giải đấu này. Dù ông không muốn phá bỏ di sản nhưng người kế nhiệm thì chưa chắc.

Và khi AFC Nations League chính thức bước vào lịch đội tuyển châu Á, FIFA ASEAN Cup có thể khép lại như một sự giải thoát cho tất cả.

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#FIFA ASEAN Cup #đội tuyển châu Á #AFC Nations League

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