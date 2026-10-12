Chuyện gì đang xảy ra với Manchester United?

Trận hòa Tottenham 1-1 tại Old Trafford khiến khởi đầu mùa giải của Manchester United trở nên đáng lo hơn. Sau 6 vòng, đội bóng của Michael Carrick mới có 6 điểm, với một chiến thắng, ba trận hòa và hai thất bại.

Con số ấy chưa nói hết vấn đề. MU ghi 8 bàn, nhưng 5 trong số đó đến ở chiến thắng 5-2 trước Ipswich. Trong 5 trận còn lại, họ chỉ ghi 3 bàn. Một trận đấu bùng nổ vì thế chưa đủ che đi thực tế rằng hàng công MU vẫn thiếu sự ổn định.

Điều đáng lo hơn nằm ở cách đội bóng vận hành. MU không hẳn thiếu bóng, cũng không thiếu những pha đưa bóng tới khu vực nguy hiểm. Họ thiếu chất lượng ở những tình huống quyết định.

Sút nhiều nhưng không đủ nguy hiểm

MU có thể tạo ra số lượng cú dứt điểm đáng kể, song phần lớn không xuất phát từ những vị trí thực sự thuận lợi. Việc tiếp cận khung thành đối phương vì thế chưa đồng nghĩa với khả năng tạo ra sức ép đủ lớn.

Vấn đề lộ rõ khi MU phải đối đầu những đội chủ động lùi sâu. Carrick từng giúp đội bóng chơi tốt khi có khoảng trống để phản công, nhưng câu chuyện thay đổi khi MU phải cầm bóng nhiều và tự tìm cách phá các khối phòng ngự thấp. Đội vẫn có thể đưa bóng tới một phần ba cuối sân, song thường thiếu phương án tiếp theo. Nhịp tấn công dễ bị chậm lại, khoảng cách giữa các cầu thủ không phải lúc nào cũng hợp lý và những pha phối hợp gần vùng cấm hiếm khi tạo được sự đột biến.

Cấu trúc hàng công cũng chưa được định hình rõ ràng. Matheus Cunha không phát huy tốt nhất khả năng khi phải đá trung phong, trong khi vị trí sở trường lệch trái lại trùng với khu vực Marcus Rashford thường hoạt động. Benjamin Sesko chưa trở thành lựa chọn thường xuyên, còn Bryan Mbeumo phải đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau. Carrick có nhiều lựa chọn trên hàng công, nhưng chưa tạo được một bộ khung mà mỗi cầu thủ đều phát huy đúng sở trường.

Bruno Fernandes vì thế tiếp tục trở thành nguồn sáng tạo quan trọng nhất. Anh lập hat-trick trong chiến thắng 5-2 trước Ipswich, trận thắng duy nhất của MU sau 6 vòng. Khi Bruno không thể tạo khác biệt, khả năng tấn công của cả đội suy giảm rõ rệt.

MU mới giành 6 điểm sau 6 vòng, với hàng loạt vấn đề xuất hiện ở cả khâu tấn công lẫn phòng ngự.

Một đội bóng muốn cạnh tranh ở nhóm đầu không thể phụ thuộc quá nhiều vào khoảnh khắc của một cá nhân. MU cần một cơ chế tạo cơ hội ổn định hơn, thay vì chờ Bruno hoặc một cầu thủ tấn công tự giải quyết trận đấu.

Tuyến giữa cũng chưa mang lại sự cân bằng cần thiết. Youri Tielemans chưa tái hiện được hình ảnh từng thể hiện tại Aston Villa, Andrey Santos gặp khó trong giai đoạn đầu, còn Carlos Baleba phải chờ đến trận Tottenham mới ra mắt vì chấn thương. Kobbie Mainoo vẫn là lựa chọn đáng tin cậy, nhưng việc tìm ra cặp tiền vệ đủ khả năng kiểm soát bóng lẫn chống phản công vẫn là bài toán chưa có lời giải.

MU vì thế rơi vào trạng thái lưng chừng. Họ chưa đủ chắc để kiểm soát trung tuyến, cũng chưa đủ sắc để biến quyền kiểm soát bóng thành cơ hội rõ ràng.

Không biết kiểm soát thời điểm của trận đấu

Một vấn đề khác xuất hiện lặp đi lặp lại: MU thường nhập cuộc chậm.

Đội của Carrick chơi không tốt trong hiệp một trước Tottenham, từng gặp tình trạng tương tự trước Fulham và Everton. Ngay cả trận thắng Ipswich 5-2, MU cũng là đội thủng lưới trước.

Một đội bóng lớn có thể chơi không hay trong một số thời điểm, nhưng không thể liên tục mất quyền chủ động ngay từ đầu trận. Khi điều này trở thành thói quen, đối thủ sẽ càng tự tin đẩy cao đội hình và gây sức ép.

Những con số về quãng đường di chuyển cũng đặt ra câu hỏi về cường độ. MU chạy ít hơn Fulham 6,5 km và ít hơn Tottenham 4,6 km, dù Spurs phải chơi khoảng 20 phút cuối với 10 người. Với một đội muốn pressing ở cường độ cao, khoảng cách ấy đáng để Carrick lưu tâm.

Nếu cách MU bắt đầu trận đấu gây lo ngại, khả năng kết thúc trận còn khiến họ trả giá trực tiếp.

Hàng công MU có nhiều lựa chọn, song Michael Carrick vẫn chưa tìm ra cấu trúc tối ưu để các cầu thủ phát huy đúng sở trường.

Đội bóng thành Manchester đã đánh mất lợi thế trước Everton và Tottenham. Ipswich, Everton và Tottenham đều ghi bàn vào lưới MU trong thời gian bù giờ. Bàn của Ipswich không làm thay đổi kết quả, nhưng hai trận còn lại khiến MU mất điểm.

Tình huống trước Tottenham gần như tóm tắt toàn bộ vấn đề. Mbeumo giúp MU dẫn trước, Rodrigo Bentancur bị truất quyền thi đấu và đội chủ nhà bước vào những phút cuối với lợi thế hơn người. Một đội bóng đủ bản lĩnh phải biết đưa trận đấu về trạng thái an toàn.

MU không làm được.

Dominic Solanke đánh đầu gỡ hòa trong thời gian bù giờ, biến thế trận thuận lợi của đội chủ nhà thành thêm một trận đánh rơi điểm.

Hàng thủ MU cũng chưa giữ sạch lưới trận nào tại Premier League mùa này. Lisandro Martinez mắc lỗi ở bàn của Solanke và từng liên quan tới một số bàn thua khác, nhưng vấn đề không thể quy về một cá nhân. MU phòng ngự chưa tốt với tư cách một tập thể, đặc biệt trước những tình huống bóng bổng và ở thời điểm đòi hỏi sự tập trung cao nhất.

6 điểm sau 6 vòng vì vậy không đến từ một nguyên nhân đơn lẻ. MU thiếu một trung phong được xác lập rõ ràng, tuyến giữa chưa cân bằng, chất lượng cơ hội thấp, hàng thủ thiếu ổn định, thường nhập cuộc chậm và nhiều lần mất kiểm soát trong những phút cuối.

Carrick từng tạo ra sự thay đổi khi tiếp quản MU mùa trước. Nhưng hoàn cảnh hiện tại khác hẳn. Ông đã có mùa hè chuẩn bị, có thêm nhân sự và nhiều thời gian hơn để xây dựng đội bóng theo ý mình. Vì thế, những vấn đề hiện tại khó còn được giải thích hoàn toàn bằng di sản từ người tiền nhiệm.

Mùa giải mới đi qua 6 vòng nên chưa thể nói MU rơi vào một cuộc khủng hoảng không thể cứu vãn. Tuy nhiên, điều đáng ngại là những vấn đề tưởng như riêng lẻ đang bắt đầu lặp lại thành một mô hình.

MU sút nhiều nhưng ít cơ hội tốt, nhập cuộc chậm, chưa giữ sạch lưới và thường để trận đấu tuột khỏi tay ở thời điểm quyết định. Khi những điểm yếu ấy cùng xuất hiện, 6 điểm sau 6 vòng không còn là một tai nạn.

Nó phản ánh đúng những gì MU đang thể hiện.