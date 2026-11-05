Tuyển Việt Nam: Vì đâu HLV Kim Sang Sik chịu thay đổi?

HLV Kim Sang Sik dường như bớt thận trọng hơn trong lựa chọn nhân sự cho tuyển Việt Nam, nhưng liệu ông có thay đổi cách dùng người hay không lại là chuyện khác.

Những tín hiệu mới từ HLV Kim Sang Sik

Tuyển Việt Nam vừa bổ sung thêm Nguyễn Đăng Dương, Lê Quốc Nhật Nam và Nguyễn Đức Anh mang lại thêm sự chú ý trong danh sách tập trung của HLV Kim Sang Sik chuẩn bị cho FIFA Days tháng 11.

Thực tế, ngay danh sách ban đầu, HLV Kim Sang Sik đã mang đến không ít bất ngờ với những lựa chọn khác trước đây. Bên cạnh các gương mặt quen thuộc, tuyển Việt Nam đón thêm nhiều cầu thủ trẻ, những người từng được triệu tập nhưng ít có cơ hội thể hiện, hoặc vắng bóng khá lâu.

Tất nhiên, việc Quang Hải, Hoàng Đức, Hoàng Hên, Xuân Son cùng một số trụ cột khác vắng mặt vì những lý do khác nhau buộc chiến lược gia người Hàn Quốc phải tính toán lại lực lượng. Nhưng nếu chỉ coi đây là sự thay thế bất đắc dĩ thì chưa hẳn chính xác.

Tuyển Việt Nam ở FIFA Days tháng 11 có nhiều nhân tố mới

Bởi ngoài những vị trí cần bổ sung, ông Kim Sang Sik còn chủ động mở rộng lựa chọn với các cầu thủ như Minh Khoa, Quốc Cường, Lê Phát, Văn Tùng hay Việt Cường. Việc gọi thêm ba cầu thủ ở cả ba tuyến càng cho thấy sự cởi mở nhất định trong cách nhìn nhận nhân sự.

Đây là điều đáng nói, bởi sau giai đoạn đầu tương đối tích cực tìm kiếm những mảnh ghép mới, HLV Kim Sang Sik dần trở nên thận trọng, thậm chí có phần bảo thủ trong lựa chọn con người.

Sự an toàn ấy từng mang lại thành công, nhưng cũng khiến 'Những chiến binh sao vàng' thiếu chiều sâu và dễ rơi vào thế bị động mỗi khi những trụ cột không thể ra sân hoặc chơi dưới sức.

Bởi vậy, danh sách lần này ít nhất cho thấy HLV Kim Sang Sik đã có những điều chỉnh cần thiết, dù chưa thể khẳng định ông thực sự thay đổi.

Cần sự thay đổi thực sự ở tuyển Việt Nam

Điều đáng chờ đợi ở tuyển Việt Nam trong đợt tập trung lần này, không nằm ở việc gọi bao nhiêu gương mặt mới, mà là bao nhiêu người trong số ấy thực sự được trao cơ hội.

Sẽ chẳng có nhiều ý nghĩa nếu những thử nghiệm chỉ xuất hiện trên danh sách, còn khi bước vào các trận đấu thực thụ, chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn quay về với những lựa chọn an toàn như trước.

nhưng cần HLV Kim Sang Sik thay đổi thực chất

Đây không phải câu chuyện mới của đội thời HLV Kim Sang Sik. Trong những đợt tập trung gần đây, không ít cầu thủ được gọi lên nhưng thời gian thi đấu rất hạn chế, trong khi bộ khung quen thuộc tuyển Việt Nam tiếp tục phải gánh phần lớn nhiệm vụ.

Vấn đề càng đáng quan tâm sau những hạn chế đội đã để lộ ra ở ASEAN Cup và FIFA ASEAN Cup 2026, từ chiều sâu lực lượng, khả năng kiểm soát thế trận và đặc biệt là việc phụ thuộc vào một số cá nhân. Và HLV Kim Sang Sik cũng biết, không thể giải quyết chỉ bằng việc triệu tập thêm cầu thủ.

Thuyền trưởng tuyển Việt Nam cần những thử nghiệm thực chất hơn, từ cách bố trí nhân sự đến tổ chức lối chơi. Các cầu thủ trẻ phải được trao đủ thời gian để thể hiện, kể cả khi họ chưa đáp ứng ngay yêu cầu chuyên môn.

Trước hai đối thủ Kyrgyzstan và Đài Loan (Trung Quốc), là cơ hội phù hợp để ông Kim làm điều đó. Kết quả vẫn quan trọng, nhưng không nhất thiết phải đặt cao hơn mục tiêu tìm kiếm những phương án mới cho đội nhà.

HLV Kim Sang Sik đã có bước đi đáng ghi nhận trong lựa chọn nhân sự. Nhưng thay đổi danh sách mới chỉ là phần dễ nhất. Điều khó hơn, và cũng cần thiết hơn, là HLV trưởng tuyển Việt Nam có dám từ bỏ sự an toàn để trao cơ hội thực sự cho những người mình vừa lựa chọn ở lần tập trung này hay không.