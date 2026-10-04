Xác định lộ trình phát triển Khu kinh tế Cầu Treo đến năm 2045

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đến năm 2045, xác định rõ lộ trình điều chỉnh các quy hoạch phân khu, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, huy động nguồn lực và ưu tiên một số dự án trọng điểm.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch là rà soát, điều chỉnh các đồ án quy hoạch đã được lập từ giai đoạn trước để phù hợp với Quy hoạch chung mới.

Kế hoạch được xây dựng trên cơ sở Quyết định số 439/QĐ-TTg ngày 16/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đến năm 2045. UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh làm cơ quan đầu mối tổ chức triển khai; phối hợp với UBND các xã Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Tây cùng các sở, ngành liên quan thực hiện các nhiệm vụ theo quy hoạch.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch là rà soát, điều chỉnh các đồ án quy hoạch đã được lập từ giai đoạn trước để phù hợp với Quy hoạch chung mới. Trong năm 2026, tỉnh tập trung điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu chức năng Khu du lịch, dịch vụ Nước Sốt tại xã Sơn Kim 1, quy mô 498,5 ha; đồng thời, điều chỉnh cục bộ Quy hoạch khu công nghiệp, thương mại, dịch vụ và đô thị Hà Tân, quy mô 540 ha. Năm 2027, tiếp tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu vực hai bên quốc lộ 8, đoạn từ cầu Hà Tân đến thị trấn Tây Sơn (cũ), quy mô 494,98 ha và quy hoạch Khu công nghiệp, thương mại, dịch vụ Đá Mồng, quy mô 490 ha.

Việc điều chỉnh được yêu cầu thực hiện theo hướng tổng thể, đồng bộ, hạn chế tình trạng điều chỉnh riêng lẻ phục vụ từng dự án, qua đó bảo đảm thống nhất về tổ chức không gian, sử dụng đất, giao thông và hạ tầng kỹ thuật. Trong giai đoạn 2026 - 2027, tỉnh sẽ tập trung rà soát, cập nhật và khớp nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung, gồm quốc lộ 8, lưới điện truyền tải, cấp thoát nước, kho tàng, bến bãi cửa khẩu và các công trình hạ tầng thiết yếu khác.

Giai đoạn 2026 - 2030, kế hoạch xác định 3 nhóm dự án ưu tiên nghiên cứu triển khai gồm: đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, thương mại, dịch vụ và đô thị Hà Tân; đầu tư xây dựng quốc lộ 281 và đường huyện 68 (cũ) đoạn qua khu kinh tế; đầu tư hạ tầng kỹ thuật, xã hội khu vực lân cận cầu Nước Sốt. Đây là danh mục định hướng, việc quyết định chủ trương đầu tư, bố trí vốn và triển khai từng dự án sẽ thực hiện theo quy định pháp luật và khả năng cân đối, huy động nguồn lực.

Trong đó, dự án hạ tầng Hà Tân được định hướng thực hiện giai đoạn 2026–2028 nhằm tạo cơ sở thu hút đầu tư, phát huy quỹ đất công nghiệp và kho bãi. Dự án quốc lộ 281, đường huyện 68 (cũ) dự kiến triển khai giai đoạn 2026–2030, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực phía nam sông Ngàn Phố. Đối với khu vực Nước Sốt, hạ tầng kỹ thuật và xã hội được định hướng đầu tư để phát huy tiềm năng suối nước nóng, cảnh quan sinh thái rừng tự nhiên, từng bước hình thành đô thị Nước Sốt theo quy hoạch tỉnh.

Kinh phí dự kiến phục vụ điều chỉnh 4 quy hoạch khoảng 2,16 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước, nguồn xã hội hóa và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Đối với các dự án đầu tư, tỉnh định hướng ưu tiên nguồn ngân sách cho hạ tầng khung, hạ tầng thiết yếu; đồng thời huy động nguồn lực ngoài ngân sách, nghiên cứu phương thức đối tác công tư đối với dự án đủ điều kiện, thu hút nhà đầu tư vào lĩnh vực logistics, thương mại cửa khẩu và hạ tầng kỹ thuật.

Việc ban hành kế hoạch là bước cụ thể hóa Quy hoạch chung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tạo cơ sở để quản lý không gian, thu hút đầu tư, xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ và khai thác hiệu quả tiềm năng của Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, ổn định đời sống người dân và bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực biên giới.