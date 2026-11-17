Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng vừa ký Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 11/11/2026 về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách trung ương, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2026 (đợt 5) cho các bộ, cơ quan trung ương và UBND các tỉnh, thành phố thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Theo quyết định, tổng kinh phí được giao bổ sung trong đợt này là 7.165,277 tỷ đồng, bao gồm vốn đầu tư phát triển và kinh phí chi thường xuyên. Trong đó, lĩnh vực giáo dục và đào tạo được phân bổ nguồn vốn đầu tư phát triển lớn nhất.

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Sơn Kim 1 được đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt của học sinh khu vực biên giới Hà Tĩnh.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung 4.258,954 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 - 2035.

Nguồn vốn này được phân bổ cho 18 tỉnh, thành phố, gồm: Tuyên Quang, Lào Cai, Thái Nguyên, Lai Châu, Điện Biên, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Vĩnh Long, Đồng Tháp và Cà Mau.

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035, Chính phủ giao bổ sung 982,1 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển cho 28 tỉnh, thành phố.

Các địa phương được phân bổ vốn gồm: Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tây Ninh, Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau.

Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), Công ty TNHH Bayer Việt Nam, Hệ thống Nhà thuốc và Trung tâm Tiêm chủng Long Châu khám sức khỏe cho người dân Đức Quang (Hà Tĩnh).

Cùng với nguồn vốn đầu tư phát triển, Thủ tướng giao bổ sung 1.918,723 tỷ đồng kinh phí chi thường xuyên cho Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển. Khoản kinh phí được phân bổ cho Bộ Y tế, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Trung ương Hội Nông dân Việt Nam) và 34 tỉnh, thành phố.

Ngoài ra, Bộ NN&MT được giao bổ sung 5,5 tỷ đồng chi thường xuyên để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035.

Như vậy, trong tổng kinh phí bổ sung đợt 5, vốn đầu tư phát triển chiếm 5.241,054 tỷ đồng, còn kinh phí chi thường xuyên là 1.924,223 tỷ đồng.