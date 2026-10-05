Hà Tĩnh công bố 9 điểm lên cá tạm thời phục vụ quản lý, truy xuất nguồn gốc thủy sản

Theo Quyết định số 9603/QĐ-UBND ngày 1/10/2026 của UBND tỉnh Hà Tĩnh, 9 điểm lên cá tạm thời trực thuộc 3 cảng cá gồm Cửa Nhượng, Cửa Sót và Xuân Hội. Tại các điểm này sẽ thực hiện kiểm soát hoạt động của tàu cá, giám sát sản lượng thủy sản khai thác, thông tin, dữ liệu khai thác và thực hiện cập nhật trên hệ thống eCDT.

Các điểm lên cá gồm: âu thuyền Ba Đồng (phường Hoành Sơn), vùng Lạch Khẩu (phường Hải Ninh), bến Chợ Điếm (xã Kỳ Khang), bãi thuyền vùng Phú Lợi và Phú Hải (xã Kỳ Anh), điểm neo đậu Nguyễn Huệ (xã Kỳ Xuân) - trực thuộc quản lý của Cảng cá Cửa Nhượng;

Điểm lên cá tại thôn Đại Tiến (xã Đồng Tiến) và bến Biển Dạ (xã Thạch Lạc) - trực thuộc Cảng cá Cửa Sót quản lý; bãi thuyền Lâm Hải Hoa - Lâm Phú Thịnh (xã Cổ Đạm) và bến ông Đóa (xã Tiên Điền) - trực thuộc Cảng cá Xuân Hội quản lý.

Ban Quản lý Các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão tàu cá hướng dẫn ngư dân cài đặt hệ thống eCDT.

Theo quy định, các điểm lên cá tạm thời là nơi tổ chức quản lý, kiểm soát và giám sát sản lượng thủy sản, thuộc hệ thống quản lý của cảng cá mà điểm lên cá trực thuộc. Đây không phải là các cảng cá độc lập và việc công bố các điểm này không làm thay đổi phạm vi, quy mô, loại cảng, chức năng và nội dung hoạt động của các cảng cá đã được công bố mở.

Cán bộ chuyên môn thông tin về quy trình thực hiện tại các điểm lên cá tạm thời phục vụ quản lý, truy xuất nguồn gốc thủy sản.

Hoạt động tại các điểm lên cá tạm thời được thực hiện theo hướng dẫn, quy trình nghiệp vụ của cơ quan có thẩm quyền và chịu sự quản lý trực tiếp của cảng cá; hồ sơ, thông tin, dữ liệu phát sinh tại điểm lên cá tạm thời không sử dụng để cấp giấy xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác phục vụ xuất khẩu vào các thị trường có yêu cầu giấy xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác từ các cảng cá được chỉ định.

UBND tỉnh giao Sở NN&MT chỉ đạo Ban Quản lý Các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão tàu cá phối hợp với Bộ đội Biên phòng, UBND các xã, phường ven biển tổ chức giám sát sản lượng thủy sản bốc dỡ; bảo đảm dữ liệu được kết nối, cập nhật đầy đủ, kịp thời trên hệ thống eCDT. Chi cục Thủy sản có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ về kiểm soát sản lượng, nhật ký khai thác, báo cáo khai thác và thực hiện eCDT tại các điểm lên cá.

Ngư dân phường Hải Ninh khai thác thủy sản.

Các chủ tàu, thuyền trưởng phải chấp hành các quy định của pháp luật về khai thác thủy sản; thực hiện đúng quy định về cập, rời cảng, bốc dỡ sản phẩm, ghi và nộp nhật ký khai thác, báo cáo khai thác, khai báo và cung cấp đầy đủ, trung thực thông tin để cập nhật trên hệ thống eCDT và thực hiện các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc thủy sản theo quy định

Việc bổ sung các điểm lên cá tạm thời nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của ngư dân, tạo điều kiện để tàu cá cập cảng, lên cá đúng quy định; qua đó hỗ trợ kiểm soát sản lượng, nguồn gốc thủy sản và nâng cao hiệu quả thực hiện các quy định chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh.