Thủ tướng yêu cầu không tăng giá điện

Kết luận phiên họp Chính phủ ngày 3/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương kiểm soát chặt giá cả, phấn đấu giữ mức tăng CPI bình quân năm 2026 như mục tiêu Quốc hội giao (khoảng 4,5%). Yêu cầu này được đưa ra trong bối cảnh CPI bình quân 9 tháng tăng 4,52%, giữa áp lực giá xăng dầu thế giới tăng mạnh.

Theo đó, Thủ tướng chỉ đạo không tăng giá điện, tiếp tục nghiên cứu các giải pháp điều tiết phù hợp giá với điện, xăng dầu. Chủ tịch UBND các địa phương chỉ đạo quản lý giá các mặt hàng trên địa bàn. Các bộ, ngành phải bảo đảm nguồn cung hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, vật liệu xây dựng, thuốc. Đồng thời, cơ quan chức năng cần tăng kiểm tra, xử lý nghiêm việc găm hàng, đầu cơ, buôn lậu.

Theo báo cáo tại phiên họp, thời gian qua, nguồn cung điện, xăng dầu được bảo đảm, đồng thời việc điều tiết, tăng khai thác thủy điện góp phần duy trì nguồn cung và không tăng giá điện trong những tháng đầu năm.

Sản lượng điện 9 tháng đạt 266,2 tỷ kWh, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước, theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng. Trong quý IV, bộ sẽ tiếp tục khai thác các nguồn năng lượng sơ cấp trong nước, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu dầu, khí, than; phối hợp điều tiết hồ chứa thủy điện và ứng phó El Niño.

Bộ Công Thương cũng sẽ thúc đẩy tiến độ các công trình, dự án trọng điểm về năng lượng, công nghiệp. Ông Hùng đề nghị các địa phương đồng bộ quy hoạch nguồn điện với lưới điện, nhất là lưới dưới 220 kV, đồng thời chủ động cân đối khả năng cung ứng khi thu hút các dự án sử dụng điện lớn.

Thủ tướng giao Bộ Công Thương cùng các doanh nghiệp bảo đảm cung ứng đầy đủ điện, xăng dầu. Cơ quan này phải sớm trình và triển khai Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, cơ cấu lại EVN. Bộ cũng phải hoàn thiện, trình nghị định về kinh doanh xăng dầu và tăng khai thác than, dầu khí.

Bộ Tài chính với vai trò cơ quan thường trực Ban chỉ đạo điều hành giá, được giao phối hợp với các bộ ngành cập nhật chi tiết kịch bản CPI từng tháng để chủ động điều hành.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên họp Chính phủ, ngày 3/10. Ảnh: VGP

Ngoài kiểm soát lạm phát, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các địa phương nỗ lực cao nhất để đạt mục tiêu tăng trưởng hai chữ số cả năm. GDP quý III tăng 9,95%, đưa mức tăng trưởng 9 tháng lên 9,01%, cao nhất từ năm 2011. Để hoàn thành mục tiêu năm, GDP quý IV phải tăng trên 12,5%.

Thủ tướng đánh giá đây là "áp lực rất lớn, nhiệm vụ rất nặng nề". Trong khi đó, điều hành kinh tế vĩ mô chịu áp lực ngày càng lớn, các động lực tăng trưởng truyền thống chưa được phát huy mạnh mẽ. Mặt bằng lãi suất còn tương đối cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn khó tiếp cận vốn, tín dụng.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương cập nhật kịch bản tăng trưởng sau 9 tháng, xác định phần thiếu hụt so với mục tiêu và triển khai giải pháp cụ thể trong quý IV. Các địa phương có quy mô kinh tế lớn như TP HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đồng Nai, Bắc Ninh phải khai thác mạnh hơn dư địa, đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng cả nước.

Các địa phương tăng trưởng thấp hơn chỉ tiêu đề ra cần đánh giá kỹ các dư địa tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành mục tiêu ở mức cao nhất. Thủ tướng nêu rõ, quý III đã "bật đèn vàng" với một số địa phương không có chuyển biến trên một số lĩnh vực. Song, kết quả cuối năm sẽ là cơ sở để đánh giá, bố trí, luân chuyển cán bộ.

Đầu tư công tiếp tục là động lực cần thúc đẩy. Sau 9 tháng, giải ngân đạt gần 643.000 tỷ đồng, bằng 63% kế hoạch. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phấn đấu giải ngân toàn bộ kế hoạch năm, hoàn thành các dự án trọng điểm đúng tiến độ và tháo gỡ dự án tồn đọng kéo dài.

Bộ Tài chính được giao sớm trình Chính phủ ban hành nghị định giảm 30% thuế thu nhập với doanh nghiệp, hộ kinh doanh có doanh thu không quá 10 tỷ đồng một năm. Cơ quan này phải nghiên cứu đơn giản hóa quy trình quản lý thuế, đặc biệt lưu ý các nội dung cần thể chế hóa về thủ tục gia nhập, rút lui khỏi thị trường, phương pháp kê khai, nộp thuế.

Ngân hàng Nhà nước bảo đảm thanh khoản cho nền kinh tế, ổn định mặt bằng lãi suất và thị trường ngoại tệ. Các bộ ngành, địa phương cũng cần kích cầu, khai thác mùa tiêu dùng, du lịch cuối năm gắn với bình ổn giá, đồng thời thúc đẩy xuất khẩu, giảm nhập siêu, thu hút đầu tư tư nhân và nước ngoài.