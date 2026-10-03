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Hà Tĩnh ban hành Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026 - 2030

Thái Oanh
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(Baohatinh.vn) - Thôn nông thôn mới hiện đại ở Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030 sẽ được đánh giá trên 10 nhóm tiêu chí với nhiều yêu cầu mới về chuyển đổi số, kinh tế xanh, môi trường, hạ tầng và sự hài lòng của người dân, hướng đến xây dựng nông thôn phát triển bền vững.

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 76/2026/QĐ-UBND về Bộ tiêu chí thôn đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) hiện đại thực hiện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030.

Theo đó, bộ tiêu chí gồm 10 nhóm: nhà ở và không gian sống; hạ tầng giao thông; kinh tế nông thôn; chuyển đổi số; nhà văn hóa, khu thể thao thôn; văn hóa, giáo dục và y tế; môi trường và chất lượng môi trường sống; hệ thống chính trị; an ninh, trật tự xã hội; chấp hành hương ước, quy ước và sự hài lòng của người dân.

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Theo bộ tiêu chí mới, 100% đường thôn, ngõ, xóm được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn và có hệ thống điện chiếu sáng.

Trong đó, nhiều chỉ tiêu đặt ra yêu cầu cao về chất lượng hạ tầng, phát triển kinh tế, xây dựng không gian sống. Thôn đạt chuẩn phải có ít nhất 98% hộ có nhà ở kiên cố; 95% hộ có nhà ở, công trình phụ trợ và khuôn viên được sắp xếp, bố trí hợp lý, đảm bảo “3 sạch”.

100% đường thôn, ngõ, xóm được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn và có hệ thống điện chiếu sáng; trong đó, tối thiểu 95% chiều dài đường thôn sử dụng đèn LED hiệu suất cao hoặc đèn năng lượng mặt trời.

Ở nhóm kinh tế nông thôn, mỗi thôn phải có ít nhất 1 vùng nguyên liệu tập trung đối với cây trồng, vật nuôi chủ lực được chứng nhận chất lượng, gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm (trừ những thôn không thuộc đối tượng đánh giá chỉ tiêu này); có ít nhất 1 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, mô hình kinh tế xanh hoặc kinh tế tuần hoàn hiệu quả. Tỷ lệ nghèo đa chiều không quá 0,5%.

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Chuyển đổi số là một trong những nội dung đáng chú ý của bộ tiêu chí giai đoạn 2026 - 2030.

Chuyển đổi số là một trong những nội dung đáng chú ý của bộ tiêu chí. Theo đó, tỷ lệ phủ sóng mạng băng rộng di động 5G cho người dân trong địa bàn thôn đạt 100% vào năm 2030. Mỗi thôn phải có ít nhất 2 điểm truy cập số cộng đồng tại nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng có kết nối Internet cáp quang băng rộng, wifi miễn phí; có tổ công nghệ số cộng đồng; người dân được phổ biến, tập huấn kỹ năng số ít nhất 1 lần/năm. Đồng thời, thôn phải có mã QR giới thiệu, cung cấp thông tin, được công khai và cập nhật thường xuyên.

Các yêu cầu về môi trường và chất lượng môi trường sống cũng được nâng lên. Theo đó, tối thiểu 90% hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn; ít nhất 98% chất thải rắn sinh hoạt được phân loại, thu gom, xử lý đúng quy định; tối thiểu 35% chất thải thực phẩm được phân loại, tự xử lý tại nguồn. Tỷ lệ đường đủ điều kiện về quỹ đất, mặt bằng được trồng cây xanh bóng mát, cây cảnh, hoa, thảm cỏ phải đạt từ 95% trở lên.

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Mỗi thôn phải có ít nhất 1 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, mô hình kinh tế xanh hoặc kinh tế tuần hoàn hiệu quả.

Bộ tiêu chí cũng đưa công nghệ vào đảm bảo an ninh, trật tự với yêu cầu có hệ thống camera AI giám sát an ninh được kết nối, chia sẻ phục vụ công tác quản lý, giám sát an ninh trật tự trên địa bàn.

Cùng với các tiêu chí về hạ tầng, kinh tế, chuyển đổi số và môi trường, sự hài lòng của người dân tiếp tục là một trong những thước đo chất lượng xây dựng NTM. Theo đó, 100% hộ gia đình thực hiện đầy đủ hương ước, quy ước đã được cấp có thẩm quyền công nhận; tỷ lệ hộ hài lòng về kết quả xây dựng thôn NTM hiện đại phải đạt từ 95% trở lên.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 12/10/2026; đồng thời bãi bỏ Quyết định số 39/2022/QĐ-UBND ngày 9/12/2022 của UBND tỉnh về Bộ tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu (quy mô thôn, bản) thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022 - 2025.

Xem chi tiết phụ lục xem tại đây phu-luc.docx

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Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

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