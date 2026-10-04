BIDV triển khai chương trình huy động vốn, tri ân khách hàng dịp 20/10

(Baohatinh.vn) - Chương trình được BIDV triển khai mang thông điệp “Ngân hàng đầu tiên mang tên Mẹ”, tri ân những người phụ nữ đã đồng hành cùng gia đình trong hành trình tích lũy, quản lý tài chính và kiến tạo tương lai.
Từ ngày 1/10 - 31/10/2026, BIDV triển khai chương trình khuyến mại “Gửi tiền trao ý - Yêu thương cất lời” dành cho khách hàng gửi tiết kiệm trên toàn quốc, với nhiều phần quà giá trị.
Chương trình được BIDV triển khai nhằm tạo điểm nhấn cho hoạt động huy động vốn trong quý IV/2026, đồng thời tri ân khách hàng nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Đây cũng là hoạt động khởi động chuỗi chương trình hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập BIDV.
Theo đó, khách hàng gửi tiền tiết kiệm (kênh tại quầy và online) trong thời gian từ ngày 1/10 đến 31/10/2026 sẽ có cơ hội tham gia quay số may mắn với tổng cộng 700 giải thưởng. Trong đó, giải “Phú Quý” gồm sổ tiết kiệm trị giá 555,555 triệu đồng, tài khoản số đẹp trị giá 110 triệu đồng cùng bộ khăn lụa tơ tằm thiết kế độc bản. Ngoài ra, chương trình có 300 giải “Trân Quý” và 399 giải “Thanh Quý” với các sản phẩm khăn lụa tơ tằm.
Bên cạnh hoạt động quay số, BIDV còn triển khai minigame trên mạng xã hội từ ngày 1/10-7/10; đồng thời thực hiện phiên livestream ngày 19/10 với các ưu đãi về tiền gửi online, tài khoản số đẹp và voucher mua sắm trên hệ sinh thái BIDV.
Tại các chi nhánh, BIDV đã công khai thể lệ, thời gian chương trình và khuyến khích khách hàng thực hiện các giao dịch đáp ứng điều kiện khuyến mại. Khách hàng gửi tiền tại quầy đủ điều kiện sẽ được cấp mã số dự thưởng tham gia chương trình.
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