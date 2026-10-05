Bưởi da xanh cho quả ngọt trên đất đồi Hà Tĩnh

Từ đất muối bỏ hoang đến vùng nuôi tôm tiền tỷ 02/10/2026 14:40 Chuyển đổi đất muối bỏ hoang thành khu nuôi tôm công nghệ cao ở xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) đang từng bước mang lại lợi nhuận lớn, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Khảo sát "điểm nghẽn" trong phát triển kinh tế tập thể của Hà Tĩnh 02/10/2026 14:26 Liên minh HTX tỉnh Hà Tĩnh đã khảo sát tại cơ sở để thu thập thông tin, đánh giá hoạt động của các HTX, từ đó đề xuất giải pháp tháo gỡ, tạo động lực phát triển kinh tế tập thể.

Sớm làm rõ nguyên nhân cây keo bị cháy lá ở Hương Khê 01/10/2026 13:51 Khoảng 1 tuần nay, trên địa bàn thôn Phú Hà, xã Hương Khê (Hà Tĩnh) xuất hiện tình trạng cây keo, cây bụi bị cháy lá. Theo xác minh ban đầu của cơ quan chức năng, không phát hiện yếu tố tác động của con người.

Ngành NN&MT Hà Tĩnh đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của tỉnh 01/10/2026 09:12 Theo số liệu của Cục Thống kê, 9 tháng đầu năm 2026, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản Hà Tĩnh tăng trưởng ước đạt 3,7%, tạo đà để ngành NN&MT hoàn thành các mục tiêu của năm, đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của tỉnh.

Hà Tĩnh khống chế dịch tả lợn châu Phi trong diện hẹp, ổn định nguồn cung thịt cuối năm 30/09/2026 15:00 Dịch tả lợn châu Phi vẫn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh, lây lan trên diện rộng. Vì vậy, chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, bảo vệ an toàn đàn vật nuôi có ý nghĩa quan trọng trong đảm bảo nguồn cung thực phẩm, ổn định thị trường những tháng cuối năm.

Nhân rộng diện tích cam giòn, nâng tầm giá trị kinh tế vườn đồi ở Đồng Lộc 30/09/2026 15:00 Chất lượng vượt trội, giá bán cao cùng nhu cầu lớn từ thị trường đang là những lợi thế giúp xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) mở rộng diện tích trồng cam giòn, từng bước khẳng định vị thế sản phẩm nông nghiệp chủ lực.

Cận cảnh dự án hơn 350 tỷ đồng nâng cấp hồ Kẻ Gỗ sắp hoàn thành 30/09/2026 13:59 Dự án nâng cấp, sửa chữa hồ Kẻ Gỗ (xã Cẩm Duệ, Hà Tĩnh) đã hoàn thành hơn 97% khối lượng. Các nhà thầu đang tranh thủ thời tiết thuận lợi để hoàn thiện những hạng mục cuối, phấn đấu đưa công trình về đích vào cuối tháng 10/2026.

Hà Tĩnh tập trung, tích tụ hơn 15.100 ha đất sản xuất nông nghiệp 30/09/2026 09:03 Hà Tĩnh đã tập trung, tích tụ hơn 15.100 ha đất sản xuất nông nghiệp, từng bước khắc phục tình trạng manh mún, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao giá trị kinh tế và hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững.

Cẩn trọng với giống cây ăn quả không rõ nguồn gốc 30/09/2026 05:10 Người dân Hà Tĩnh khi mua giống cây ăn quả, nhất là qua mạng, cần tìm hiểu rõ nguồn gốc, kiểm tra giấy tờ liên quan và thống nhất với người bán về tình trạng cây, trách nhiệm khi cây không đúng thông tin đã cung cấp nhằm hạn chế rủi ro trong quá trình trồng và chăm sóc.

“Quả ngọt” trong phát triển kinh tế vườn đồi ở xã Vũ Quang 29/09/2026 14:41 Từ lợi thế vườn đồi, nông dân xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã mạnh dạn phát triển nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, mang lại nguồn thu nhập ổn định, góp phần nâng cao đời sống.

Hà Tĩnh tăng cường giám sát tàu cá qua cảng, góp phần chống khai thác IUU 28/09/2026 13:25 Từ đầu năm 2026 đến nay, công tác kiểm tra, kiểm soát tàu cá, sản lượng thủy sản qua cảng và truy xuất nguồn gốc tiếp tục được Hà Tĩnh chú trọng triển khai, góp phần thực hiện các giải pháp chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Hà Tĩnh "nâng chất" nông thôn mới từ bộ tiêu chí giai đoạn 2026 - 2030 28/09/2026 05:16 Việc cụ thể hóa bộ tiêu chí xã nông thôn mới (NTM), xã NTM hiện đại giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tạo cơ sở để các địa phương triển khai, đánh giá và tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng NTM theo hướng hiện đại, bền vững trong giai đoạn mới.

Hà Tĩnh: Hơn 650 ha cây trồng vụ đông đã xuống giống 27/09/2026 08:04 Với phương châm linh hoạt trong sản xuất, người dân các địa phương ở Hà Tĩnh đã xuống giống hơn 650 ha cây trồng vụ đông.

Cá chạch "lên bè", mở hướng phát triển kinh tế ở Cẩm Bình 26/09/2026 11:45 Tận dụng lợi thế mặt nước, hội viên nông dân xã Cẩm Bình (Hà Tĩnh) đang thử sức với mô hình nuôi cá chạch lồng bè theo hướng liên kết, từng bước mở thêm hướng phát triển kinh tế mới.

Phân loại rác tại nguồn để làm phân bón, giảm áp lực cho nhà máy xử lý rác 26/09/2026 08:41 Nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đang phân loại, tận dụng rác hữu cơ ngay từ nguồn, biến chất thải thành phân bón và nguyên liệu phục vụ sản xuất.

Tập trung tiêm phòng, bảo vệ đàn vật nuôi ở Hà Tĩnh 24/09/2026 19:11 Các địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh đang tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vắc-xin đợt 2/2026 cho đàn gia súc, gia cầm, bảo đảm đúng đối tượng, đủ liều và yêu cầu kỹ thuật.

Tập trung tiêm phòng vắc-xin gia súc, gia cầm, phòng chống dịch bệnh cuối năm 24/09/2026 13:58 Trước nguy cơ dịch bệnh gia tăng vào những tháng cuối năm, Hà Tĩnh đang tập trung triển khai tiêm vắc-xin đợt 2 năm 2026 cho đàn gia súc, gia cầm, góp phần chủ động phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ đàn vật nuôi.

Bảo đảm nguồn cung thịt lợn cho thị trường dịp cuối năm 23/09/2026 14:03 Thay vì tăng đàn ồ ạt, nhiều trang trại, doanh nghiệp và hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn Hà Tĩnh đang lựa chọn tái đàn có tính toán, siết chặt an toàn sinh học và chủ động các điều kiện sản xuất, hướng tới bảo đảm nguồn cung thịt lợn cho thị trường những tháng cuối năm.

Xuất hiện 2 ổ dịch tả lợn châu Phi, xã Mai Phụ gấp rút ứng phó 23/09/2026 06:05 Sau khi xuất hiện 2 ổ dịch tả lợn châu Phi, xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) khẩn trương triển khai các biện pháp để khoanh vùng, kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh lây lan trên diện rộng.

Nuôi ốc bươu đen – hướng đi mới giúp hội viên nông dân xã Đức Quang nâng cao thu nhập 23/09/2026 05:14 Những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, Hội Nông dân xã Đức Quang (Hà Tĩnh) đã khuyến khích hội viên mạnh dạn tìm tòi, lựa chọn những mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế của từng gia đình.

Tăng cường hỗ trợ nông dân tiếp cận công nghệ, chuyển đổi số 22/09/2026 18:17 Đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam đề nghị Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh tăng cường hỗ trợ nông dân tiếp cận nguồn vốn, khoa học - kỹ thuật, công nghệ... nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Khởi công dự án nông nghiệp hữu cơ 4F, dấu mốc quan trọng ở Hà Tĩnh 22/09/2026 14:06 Dự án Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm của tỉnh Hà Tĩnh trong thu hút đầu tư, phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững.

Khai thác lợi thế, nâng giá trị kinh tế vườn đồi Xuân Lộc 22/09/2026 06:00 Hơn 400 ha đất đồi ở thôn Thượng Sơn, xã Xuân Lộc (Hà Tĩnh) đang được khai thác theo hướng đa dạng cây trồng, vật nuôi, từng bước nâng giá trị sản xuất và tạo nguồn thu ổn định cho người dân.

Khởi động vụ đông với các loại rau màu truyền thống 21/09/2026 14:00 Rau màu chiếm gần một nửa diện tích cây trồng vụ đông năm 2026 của Hà Tĩnh, vì vậy, nông dân các địa phương đang tập trung làm đất, xuống giống, khởi động vụ sản xuất mới.

Hà Tĩnh thả 9.000 khối rạn nhân tạo góp phần tái tạo nguồn lợi thủy sản 21/09/2026 12:41 Hà Tĩnh triển khai thả 9.000 khối rạn nhân tạo nhằm tạo sinh cảnh cho các loài thủy sản, góp phần phục hồi, tái tạo nguồn lợi thủy sản ven bờ, hướng tới phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm.

Khám phá cơ sở sản xuất ngư lưới cụ đầu tiên ở Hà Tĩnh 20/09/2026 08:44 Cơ sở sản xuất ngư lưới cụ của anh Trần Văn Linh (SN 1990, thôn Thống Nhất, xã Tiên Điền – Hà Tĩnh) được đầu tư máy móc, thiết bị hàng tỷ đồng, mang lại nguồn thu nhập cao.

“Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới” hơn 3 thập kỷ gắn bó với hươu sao ở Hà Tĩnh 20/09/2026 05:16 Hơn 30 năm gắn bó với nghề nuôi hươu sao, bà Chu Thị Hồng Hà (xã Sơn Giang, Hà Tĩnh) đã bền bỉ vượt qua thăng trầm, đổi mới cách làm và xây dựng mô hình hiệu quả, đưa sản phẩm nhung hươu vươn xa.

Tưới ngập - khô xen kẽ, giảm phát thải trên đồng ruộng Xuân Lộc 19/09/2026 14:30 Việc ứng dụng tưới ngập - khô xen kẽ (AWD) vào canh tác lúa được người dân Xuân Lộc (Hà Tĩnh) áp dụng trong vụ xuân và hè thu 2026, đem lại hiệu quả tích cực, góp phần giảm phát thải khí nhà kính, thích ứng biến đổi khí hậu.