Hà Tĩnh chủ động phòng, chống bệnh lở mồm long móng trên đàn gia súc

Ngày 3/9, UBND phường Trần Phú nhận được thông tin trên địa bàn TDP Tân An có một số con bò bị ốm, sốt, bỏ ăn. Ngay sau đó, UBND phường đã phối hợp với Trạm Bảo vệ thực vật và Thú y khu vực VII tiến hành kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm đàn bò của hộ ông Võ Tá Toàn. Kết quả, cơ quan chuyên môn phát hiện vi-rút bệnh LMLM serotype O trong 1 mẫu bệnh phẩm.

Đến nay, phường Trần Phú có 27 con bò của 3 hộ dân mắc bệnh LMLM.

Ông Võ Tá Toàn (TDP Tân An) cho biết: “Trước đó, một số con bò của gia đình có biểu hiện chảy dãi, nhai khó, bỏ ăn và sau khi lấy mẫu xét nghiệm đã xác định nhiễm bệnh LMLM. Gia đình tôi cũng tiến hành ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch; tiếp tục phun tiêu độc, khử trùng chuồng trại và không thực hiện tái đàn khi chưa bảo đảm điều kiện an toàn”.

Địa phương đã tổ chức phun tiêu độc, khử trùng chuồng trại và các khu vực xung quanh ổ dịch.

Đến nay, phường Trần Phú có 27 con bò của 3 hộ dân mắc bệnh LMLM. Địa phương đã tổ chức phun tiêu độc, khử trùng chuồng trại và vùng xung quanh ổ dịch; rắc vôi bột tại khu chăn nuôi, đường đi nhằm hạn chế mầm bệnh phát tán. Đồng thời, các hộ dân được hướng dẫn cách ly gia súc mắc bệnh, thực hiện các biện pháp chăm sóc, điều trị theo chỉ dẫn của cán bộ chuyên môn; tuyệt đối không tự ý vận chuyển, mua bán, giết mổ hoặc đưa gia súc ra khỏi vùng có dịch.

Ông Trần Viết Phương - phụ trách Trạm Bảo vệ thực vật và Thú y khu vực VII (Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi Hà Tĩnh) cho biết: “Ngành chuyên môn tiếp tục phối hợp theo dõi sát tình hình dịch bệnh, tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người chăn nuôi thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống bệnh LMLM; chủ động vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại, kiểm soát việc mua bán, vận chuyển, giết mổ gia súc. Đặc biệt, việc phát hiện sớm, xử lý nhanh, khoanh vùng kịp thời là giải pháp quan trọng để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, bảo vệ đàn gia súc, hạn chế thiệt hại cho người dân”.

Cán bộ chuyên môn lấy mẫu xét nghiệm bệnh LMLM trên đàn bò.

Theo đánh giá của ngành chuyên môn, nguy cơ bệnh LMLM phát sinh, lây lan trong những tháng cuối năm vẫn ở mức cao. Nguyên nhân chủ yếu là do thời tiết bước vào giai đoạn chuyển mùa, nắng nóng xen kẽ mưa lớn làm giảm sức đề kháng của vật nuôi, tạo điều kiện cho mầm bệnh tồn tại và phát triển. Ngoài ra, nhu cầu tiêu dùng tăng vào dịp cuối năm kéo theo hoạt động mua bán, vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm gia tăng, làm nguy cơ dịch bệnh xâm nhập và lây lan giữa các địa bàn tăng cao. Trong khi đó, tỷ lệ tiêm phòng vắc-xin trên gia súc, gia cầm đợt 1 tại một số địa phương chưa đạt yêu cầu.

Đáng chú ý, hiện nay, vi-rút LMLM serotype SAT1 có khả năng lây lan nhanh đã xuất hiện tại nhiều quốc gia, trong khi, đàn vật nuôi trong nước chưa có miễn dịch bảo hộ đối với loại vi-rút này.

Xã Thạch Hà tiêm các loại vắc xin phòng bệnh từ ngày 10/9 đến 20/10 trên đàn trâu, bò.

Ông Nguyễn Đình Đức - Phó Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Thạch Hà cho biết: “Đầu tháng 8 vừa qua, trên địa bàn xuất hiện ổ dịch LMLM tại 6 hộ dân, với 8 con trâu, bò mắc bệnh; đến nay, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, trong bối cảnh chăn nuôi nhỏ lẻ còn phổ biến, việc áp dụng các biện pháp an toàn sinh học chưa đồng bộ, nguy cơ dịch bệnh tái phát, lây lan vẫn còn cao.

Vì vậy, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng dịch; thường xuyên vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại; theo dõi sức khỏe đàn gia súc và kịp thời báo cáo khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Đồng thời, địa phương nhanh chóng triển khai tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 2 nhằm tăng khả năng bảo vệ đàn vật nuôi”.

Các địa phương cần tập trung triển khai tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 2, bảo đảm đúng tiến độ, đủ tỷ lệ và chất lượng.

Theo số liệu từ Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi Hà Tĩnh, hiện nay, tổng đàn lợn, trâu, bò toàn tỉnh đạt hơn 590.000 con. Với số lượng gia súc lớn, nguy cơ phát sinh và lây lan bệnh LMLM luôn hiện hữu, nhất là khi dịch bệnh có khả năng lây lan nhanh thông qua tiếp xúc trực tiếp giữa động vật mắc bệnh và động vật khỏe mạnh; phát tán qua phương tiện vận chuyển, thức ăn, nước uống, dụng cụ chăn nuôi.

Ông Nguyễn Hoài Nam - Trưởng phòng Thú y, Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi Hà Tĩnh cho biết: “Thời gian tới, các địa phương cần tập trung triển khai tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 2, bảo đảm đúng tiến độ, đủ tỷ lệ và chất lượng, xem đây là giải pháp quan trọng để tạo miễn dịch chủ động, nâng cao khả năng bảo vệ đàn vật nuôi trước nguy cơ dịch bệnh. Cùng với đó, cần tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh để phát hiện sớm, xử lý kịp thời, không để lây lan trên diện rộng; hướng dẫn người chăn nuôi thường xuyên vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại và chủ động khai báo khi phát hiện vật nuôi có dấu hiệu mắc bệnh. Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động vận chuyển, kinh doanh, buôn bán tại các cơ sở chăn nuôi, hộ chăn nuôi, điểm kinh doanh gia súc, gia cầm, chợ dân sinh...".