Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng một số điểm ở xã Mai Hoa

(Baohatinh.vn) - Mưa lớn từ đêm qua đến ngày hôm nay (11/9) đã gây sạt lở, ngập lụt tại một số khu vực trên địa bàn xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Địa phương yêu cầu các lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở, khơi thông dòng chảy, cắm biển cảnh báo tại những đoạn đường bị ngập, chia cắt; đồng thời chủ động triển khai các phương án ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Cùng đó, yêu cầu các lực lượng thường xuyên cập nhật diễn biến mưa lũ, kịp thời cảnh báo người dân, nhất là tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu; chủ động phương án di dời người dân đến nơi an toàn khi cần thiết.
Trong bối cảnh bệnh lở mồm long móng trên đàn gia súc vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh và lây lan, các địa phương và người chăn nuôi tại Hà Tĩnh cần chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch.
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Trước diễn biến thiên tai ngày càng cực đoan, Hà Tĩnh xác định sự chủ động, linh hoạt trong công tác chỉ đạo, ứng phó và phản ứng nhanh của lực lượng theo phương châm “bốn tại chỗ” là yếu tố mang tính quyết định.
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