Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Nông nghiệp

Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng một số điểm ở xã Mai Hoa

Văn Chung - Xuân Hoàn
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Mưa lớn từ đêm qua đến ngày hôm nay (11/9) đã gây sạt lở, ngập lụt tại một số khu vực trên địa bàn xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).

bqbht_br_12.jpg
Sáng 11/9, lãnh đạo xã Mai Hoa kiểm tra điểm sạt lở trên địa bàn, nhất là tại hộ ông Nguyễn Thanh Sơn ở thôn Thanh Bình. Tại đây, lãnh đạo địa phương đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương đánh giá mức độ ảnh hưởng và triển khai phương án bảo đảm an toàn cho người dân.
Đoàn cũng đã đến kiểm tra điểm sạt lở đồi trên tuyến đường qua thôn Thành Bình, chỉ đạo các lực lượng ngay khi trời ngớt mưa khẩn trương xử lý, bảo đảm an toàn giao thông và người dân trong khu vực.
Đoàn cũng đã đến kiểm tra điểm sạt lở đồi trên tuyến đường qua thôn Thành Bình, chỉ đạo các lực lượng ngay khi trời ngớt mưa khẩn trương xử lý, bảo đảm an toàn giao thông và người dân trong khu vực.
bqbht_br_10.jpg
Mưa lớn đã khiến một số tuyến đường tại thôn Đức Lĩnh, Thanh Bình bị ngập cục bộ.
bqbht_br_4.jpg
Lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo, không cho người dân lưu thông qua các điểm bị ngập.
bqbht_br_6.jpg
Tại điểm sạt lở trên tuyến đường qua thôn Thành Bình, tuyến đường cũng đã bị cấm lưu thông.

Địa phương yêu cầu các lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở, khơi thông dòng chảy, cắm biển cảnh báo tại những đoạn đường bị ngập, chia cắt; đồng thời chủ động triển khai các phương án ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Cùng đó, yêu cầu các lực lượng thường xuyên cập nhật diễn biến mưa lũ, kịp thời cảnh báo người dân, nhất là tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu; chủ động phương án di dời người dân đến nơi an toàn khi cần thiết.

Ông Lê Thanh Nghị - Bí thư Đảng uỷ xã Mai Hoa

Tin liên quan

Tags:

#Sạt lở #Mưa lũ #Kiểm tra công tác mưa lũ #Mai Hoa

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Chủ động mùa vụ, nâng giá trị hạt lúa Hà Tĩnh

Chủ động mùa vụ, nâng giá trị hạt lúa Hà Tĩnh

Nhờ giành thế chủ động trong sản xuất, vụ lúa hè thu 2026 ở Hà Tĩnh đã được thu hoạch an toàn trước mùa mưa bão. Cùng với đó, sản xuất tiếp tục chuyển dịch theo hướng bền vững, gắn với chuỗi giá trị, mở rộng các phương thức canh tác “xanh”, góp phần nâng cao hiệu quả và giá trị nông sản.
Lúa hữu cơ được giá, nông dân Gia Hanh phấn khởi

Lúa hữu cơ được giá, nông dân Gia Hanh phấn khởi

Năng suất đạt khá, giá thu mua cao gấp đôi lúa sản xuất thông thường, người dân tham gia Tổ hợp tác sản xuất lúa hữu cơ thôn Hồng Phong (xã Gia Hanh, Hà Tĩnh) đang đón niềm vui được mùa, được giá.
Nâng cao giá trị hồng giòn Yên Du

Nâng cao giá trị hồng giòn Yên Du

Những năm gần đây, xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) luôn chú trọng quảng bá, xúc tiến thương mại sản phẩm hồng giòn Yên Du, từng bước mở rộng thị trường, nâng cao giá trị kinh tế và tạo đầu ra ổn định cho người dân.
Hối hả trên đồng ruộng Hà Tĩnh

Hối hả trên đồng ruộng Hà Tĩnh

Những ngày cuối tháng 8, trên khắp đồng ruộng Hà Tĩnh, tiếng máy gặt hòa cùng nhịp mùa vàng rộn rã. Người dân tranh thủ từng ngày nắng ráo để thu hoạch nhanh, đưa lúa về nhà.
Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão

Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão

Mùa mưa bão, thời tiết trên biển khó lường, tiềm ẩn rủi ro với ngư dân Hà Tĩnh. Vì vậy, lực lượng chức năng tăng cường hướng dẫn ngư dân bảo đảm an toàn về người và phương tiện.
Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Ngoài chú trọng năng suất, người trồng cam ở xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) đang từng bước đổi mới phương thức canh tác, hướng đến sản xuất an toàn, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!