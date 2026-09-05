Hà Tĩnh thu hoạch hơn 98% diện tích lúa hè thu

Để bảo đảm sản xuất “ăn chắc”, né tránh thiên tai, ngay từ đầu vụ hè thu năm 2026, Sở NN&MT đã chủ động bố trí cơ cấu giống, lịch gieo cấy phù hợp; đồng thời hướng dẫn các địa phương, người dân sử dụng nhóm giống có thời gian sinh trưởng ngắn (dưới 110 ngày). Đối với các vùng đặc thù như phường Bắc Hồng Lĩnh và các xã: Đức Minh, Đức Quang, Tứ Mỹ… ưu tiên bố trí gieo cấy các giống có thời gian sinh trưởng dưới 95 ngày để thu hoạch sớm.

Nông dân các địa phương tập trung thu hoạch lúa vụ hè thu.

Nhóm giống chủ lực trong vụ hè thu gồm những giống đã được sản xuất ổn định nhiều năm tại địa phương, có năng suất khá, tiêu thụ thuận lợi như: Nếp 98, Nếp 87, Khang Dân 18, Xuân Mai, BT09, TBR97...

Cùng với sự chủ động của ngành chuyên môn và chính quyền các địa phương, bà con nông dân đã nỗ lực khắc phục khó khăn, bám sát đồng ruộng, thực hiện tốt các biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh giúp lúa sinh trưởng, phát triển và thu hoạch đúng khung lịch thời vụ.

Một số giống mới được đưa vào sản xuất thử bước đầu cho thấy khả năng sinh trưởng tốt, phù hợp với điều kiện sản xuất tại địa phương.

Bước vào thời điểm thu hoạch, UBND tỉnh đã ban hành các công điện, văn bản chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa hè thu, nhất là những diện tích đã chín với phương châm “xanh nhà hơn già đồng” nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thời tiết. Bám sát chỉ đạo của tỉnh, các địa phương đôn đốc bà con nông dân tranh thủ tối đa những ngày nắng ráo, huy động nhân lực, máy móc thu hoạch nhanh gọn.

Máy móc được huy động hỗ trợ bà con nông dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch.

Đến nay, toàn tỉnh đã thu hoạch khoảng 42.600 ha/43.400 ha lúa hè thu, đạt hơn 98%; cơ bản bảo đảm tiến độ (ngày 5/9) theo khung lịch thời vụ của tỉnh. Năng suất lúa ước đạt trên 47 tạ/ha.

Theo rà soát, nhiều địa phương có diện tích sản xuất lớn đã sớm hoàn thành thu hoạch như: Cẩm Bình (1.351 ha), Cẩm Xuyên (1.484 ha), Can Lộc (1.801 ha), Trường Lưu (1.665 ha)… góp phần bảo vệ thành quả sản xuất, giảm thiệt hại cho người dân trước những diễn biến bất lợi của thời tiết.

Nông dân áp dụng sản xuất lúa giảm phát thải ứng dụng kỹ thuật tưới ngập - khô xen kẽ (AWD).

Ngoài ra, vụ hè thu năm nay, trên những cánh đồng liền vùng, liền thửa, đồng bộ về hạ tầng sau chuyển đổi, tích tụ ruộng đất, các tiến bộ kỹ thuật, phương thức sản xuất mới tiếp tục được mở rộng triển khai.

Toàn tỉnh có gần 4.200 ha thực hiện quy trình tưới ngập - khô xen kẽ, hơn 200 ha ứng dụng phương pháp thâm canh cải tiến SRI (áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật như sử dụng mạ khay - máy cấy; tăng cường phân bón hữu cơ, giảm phân hóa học và thuốc bảo vệ thực vật; quản lý dịch hại tổng hợp...) góp phần tăng giá trị sản xuất, hướng đến canh tác bền vững.