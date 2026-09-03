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Sóng lớn cuốn hàng tấn vỏ ngao tím dạt vào bờ biển Hà Tĩnh

Ngọc Khánh
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(Baohatinh.vn) - Những ngày qua, tại bãi biển xã Yên Hòa (tỉnh Hà Tĩnh) xuất hiện lượng lớn vỏ ngao tím bị sóng đánh dạt vào bờ, xếp thành từng lớp dọc bờ biển.

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Hiện tượng này diễn ra tại các thôn Mỹ Hoà, Bắc Thành, Rạng Đông, thuộc xã Yên Hoà. Vỏ ngao được thủy triều đưa dạt lên thành dải, trong đó, tập trung chủ yếu tại thôn Mỹ Hòa.
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Vỏ ngao tím với nhiều kích thước khác nhau phủ dày trên bãi cát, kéo dài khoảng 6,5km.
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Thời tiết nắng nóng cùng gió biển khiến những khu vực tập trung nhiều vỏ ngao xuất hiện mùi hôi tanh.
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Theo chính quyền địa phương xã Yên Hoà, số lượng vỏ ngao tím trôi dạt vào bờ ước tính khoảng 2 tấn.
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Hàng tấn ngao tím sau khi phân hủy chỉ còn trơ vỏ, nằm dày trên bãi biển sau những đợt sóng lớn.
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Ông Nguyễn Văn Thế (thôn Mỹ Hoà, xã Yên Hoà) cho biết: “Ban đầu khi mới trôi dạt vào bờ, xen lẫn với lớp vỏ vẫn có một số ngao tím có ruột còn sống và một số con có ruột đã chết, phân hủy. Người dân mong địa phương và cơ quan chức năng sớm kiểm tra để làm rõ nguyên nhân; đồng thời xử lý để làm sạch bãi biển, bảo đảm vệ sinh môi trường".
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Ngao chết ngâm dưới bùn nhiều ngày, nếu không thu gom sẽ ảnh hưởng đến môi trường.
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Ông Trần Vĩnh Tuấn - Trưởng thôn Mỹ Hòa (xã Yên Hoà) cho biết, số lượng vỏ ngao tím rất lớn, bị sóng cuốn trôi từ ngoài biển vào bờ cách đây khoảng 5 ngày. Đây là khu vực người dân vẫn thường xuyên qua lại, nhất là những hộ làm nghề biển. Ngao chết dạt nếu không được thu gom sớm thì khi phân hủy sẽ gây mùi, ảnh hưởng đến môi trường và việc sinh hoạt của người dân.
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Vỏ ngao tím xen lẫn với sò, ốc... xếp hàng dài bên bờ biển.
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Chiến sỹ Trung đoàn 841 - Bộ CHQS Hà Tĩnh và người dân tiến hành xử lý vỏ ngao tím để đảm bảo vệ sinh môi trường

Trước đây, trên địa bàn xã Yên Hoà cũng từng xuất hiện vỏ ngao tím bị sóng cuốn từ ngoài biển trôi dạt vào bờ, song số lượng ít hơn. Trước hiện tượng này, Hội Nông dân xã phối hợp với các lực lượng chức năng và các thôn tiến hành thu gom để xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường.

Bà Đặng Thị Ngọc - Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Yên Hoà

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Tags:

#ngaot chết #Yên Hoà #ô nhiễm môi trường #vỏ ngao #nghêu #bãi biển #bảo vệ môi trường

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

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