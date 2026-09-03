Sóng lớn cuốn hàng tấn vỏ ngao tím dạt vào bờ biển Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Những ngày qua, tại bãi biển xã Yên Hòa (tỉnh Hà Tĩnh) xuất hiện lượng lớn vỏ ngao tím bị sóng đánh dạt vào bờ, xếp thành từng lớp dọc bờ biển.
Thời tiết nắng nóng cùng gió biển khiến những khu vực tập trung nhiều vỏ ngao xuất hiện mùi hôi tanh.
Vỏ ngao tím xen lẫn với sò, ốc... xếp hàng dài bên bờ biển.
Chiến sỹ Trung đoàn 841 - Bộ CHQS Hà Tĩnh và người dân tiến hành xử lý vỏ ngao tím để đảm bảo vệ sinh môi trường
Trước đây, trên địa bàn xã Yên Hoà cũng từng xuất hiện vỏ ngao tím bị sóng cuốn từ ngoài biển trôi dạt vào bờ, song số lượng ít hơn. Trước hiện tượng này, Hội Nông dân xã phối hợp với các lực lượng chức năng và các thôn tiến hành thu gom để xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường.
Bà Đặng Thị Ngọc - Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Yên Hoà
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