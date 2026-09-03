Bắt tàu cá khai thác thủy sản trái phép trên vùng biển Hà Tĩnh

Tàu cá biển kiểm soát TH- 88003 TS bị lực biên phòng phát hiện, bắt giữ vào tối 2/9.

Vào khoảng 21 giờ ngày 2/9/2026, trong lúc tuần tra kiểm soát tại vùng biển xã Đan Hải,lực lượng Đồn Biên phòng Lạch Kèn (BĐBP Hà Tĩnh) phát hiện, bắt giữ tàu cá mang biển kiểm soát TH- 88003 TS do ông Đỗ Văn Duy, SN 1983 làm chủ phương tiện và 2 lao động (hộ khẩu thường trú đều ở phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa) có hành vi dùng lưới rê để đánh bắt hải sản không đúng với đăng ký ghi trong giấy phép khai thác.

Lực lượng BĐBP làm việc với chủ tàu Đỗ Văn Duy.

Đồn Biên phòng Lạch Kèn đã đưa phương tiện về Cảng cá Xuân Hội để hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.