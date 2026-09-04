Mưa, nắng nóng lập hàng loạt kỷ lục trong tháng 8

Tháng 8/2026 có ba cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông. Dù không vào đất liền Việt Nam, các hình thái này cùng những hệ thống thời tiết liên quan gây nhiều đợt mưa lớn, giông lốc.

Bắc Bộ trải qua hai đợt mưa diện rộng. Đợt từ ngày 19 đến 24/8 lượng mưa phổ biến 130-330 mm, có nơi trên 500 mm. Mẫu Sơn (Lạng Sơn) ghi nhận 734 mm, Bãi Cháy (Quảng Ninh) 731 mm.

Trung Bộ có bốn đợt mưa diện rộng. Riêng khu vực Thanh Hóa - TP Huế xảy ra hai đợt mưa lớn ngày 19-21/8 và 24-25/8, phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 250 mm.

Theo cơ quan khí tượng, 13 trạm có tổng lượng mưa tháng 8 cao nhất trong chuỗi số liệu cùng kỳ. Mẫu Sơn đạt 939 mm, vượt kỷ lục 782,4 mm năm 2018; Bãi Cháy 992,1 mm, vượt mức 894,2 mm năm 1972. Đình Lập (Lạng Sơn) ghi nhận 878,4 mm, Thanh Hóa 728 mm, Khê Sanh (Quảng Trị) 757,8 mm.

Mưa lớn ngày 20/8 khiến tuyến đường tại thôn Đức Lĩnh, xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) bị chia cắt.

Kỷ lục lượng mưa ngày cũng bị "phá" tại 5 trạm. Ngày 20/8, Vinh (Nghệ An) ghi nhận 362,9 mm, vượt mức 328,7 mm năm 2010; Hương Sơn (Hà Tĩnh) đạt 267,6 mm, trong khi kỷ lục cũ là 173,4 mm năm 2007. Hai ngày sau, Mẫu Sơn ghi nhận 359,7 mm, vượt mức 315,9 mm năm 2018.

Cùng với mưa lớn, Bắc Bộ và Trung Bộ trải qua nhiều ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 39 độ C.

Cam Ranh (Khánh Hòa) lên 40,4 độ C ngày 27/8, vượt kỷ lục cũ 39 độ C. Bắc Mê (Tuyên Quang) đạt 40 độ C ngày 13/8, cao hơn mức 39,5 độ C năm 2021. Các trạm Tuyên Quang, Văn Lý (Ninh Bình), Cô Tô (Quảng Ninh) và Phan Rí (Lâm Đồng) cũng ghi nhận nhiệt độ cao nhất vượt kỷ lục cùng kỳ.

Không chỉ nhiệt độ ngày, nền nhiệt trung bình tháng cũng ở mức cao. Có 32 trạm đạt hoặc vượt kỷ lục tháng 8, trong đó Cam Ranh 31,7 độ, Đà Nẵng 31,6 độ, Quảng Ngãi và Hoài Nhơn (Gia Lai) cùng 31,3 độ C.

Tính chung cả nước, nhiệt độ trung bình tháng 8 cao hơn trung bình nhiều năm 0,5-1 độ C; riêng duyên hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ cao hơn 1-2 độ C.

Mưa phân bố không đều giữa các vùng. Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị và Gia Lai có lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm 50-100%, một số nơi 150-250%. Ngược lại, ven biển từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa thiếu hụt 50-80%, có nơi trên 90%.

Ngập Lạng Sơn ngày 23/8. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Tháng 9 nhiệt độ tiếp tục cao

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo nhiệt độ trung bình tháng 9 trên cả nước cao hơn trung bình nhiều năm 0,5-1 độ C. Nắng nóng tại Trung Bộ giảm dần, nhưng duyên hải Nam Trung Bộ vẫn có thể xuất hiện một số đợt nắng nóng diện rộng.

Lượng mưa tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm 20-40%, Nam Bộ thấp hơn 5-15%. Ngược lại, cao nguyên Trung Bộ cao hơn 10-20%, các khu vực còn lại xấp xỉ trung bình nhiều năm.

Dù tổng lượng mưa ở nhiều nơi thấp hơn bình thường, các đợt mưa vừa, mưa to vẫn có thể xảy ra, tập trung ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có nhiều ngày mưa rào, giông, một số ngày mưa vừa đến mưa to, chủ yếu vào chiều và đêm.

Hoạt động của bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và khả năng ảnh hưởng đất liền Việt Nam trong tháng 9 được dự báo tương đương trung bình nhiều năm. Số liệu khí hậu cho thấy tháng này trung bình có khoảng 2,4 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, trong đó 1,2 cơn đổ bộ vào Việt Nam.

Cơ quan khí tượng cảnh báo dải hội tụ nhiệt đới, hội tụ gió trên cao và gió mùa tây nam có thể gây các đợt mưa diện rộng. Giông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tiếp tục có khả năng xuất hiện trên cả nước.

Trên biển, tàu thuyền cần đề phòng gió mạnh trong mưa dông, gió mùa tây nam và ảnh hưởng của bão, áp thấp nhiệt đới.