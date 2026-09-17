Mỹ đã trả nợ 725 triệu USD cho Liên hợp quốc

Lá cờ được nhìn thấy trên một tòa nhà trong phiên họp của Hội đồng Nhân quyền tại trụ sở Liên hợp quốc ở Geneva, Thụy Sĩ - Ảnh: REUTERS

Ngày 16-9, Liên hợp quốc thông báo chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thanh toán 725 triệu USD cho tổ chức này, theo Hãng tin Reuters.

Động thái trên giúp Washington giảm bớt khoản nợ khổng lồ, đồng thời bảo toàn quyền bỏ phiếu tại kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc diễn ra tại New York (Mỹ) vào tuần tới.

Ông Trump từng nhiều lần chỉ trích tổ chức toàn cầu này hoạt động chưa tương xứng với tiềm năng, đồng thời cắt giảm ngân sách dành cho nhiều cơ quan trực thuộc Liên hợp quốc.

Tháng trước, khi được hỏi về kế hoạch thanh toán, một quan chức Mỹ khẳng định mọi khoản đóng góp đều phải đi kèm điều kiện Liên hợp quốc tiếp tục thực hiện cải tổ.

Người phát ngôn Liên hợp quốc, ông Farhan Haq, thông báo: "Hôm qua, chúng tôi đã nhận được 725 triệu USD từ Mỹ đóng góp cho ngân sách hoạt động thường niên. Trước đó, vào ngày 11-9, phía Mỹ cũng đã chuyển 102 triệu USD cho hoạt động gìn giữ hòa bình".

"Nhờ các khoản thanh toán này, Mỹ đã thoát khỏi nguy cơ bị áp dụng Điều 19 vào năm 2027, dù vẫn còn nợ 1,312 tỉ USD trong ngân sách thường niên", ông nói.

Theo Hiến chương Liên hợp quốc, một quốc gia thành viên sẽ bị đình chỉ quyền bỏ phiếu tại Đại hội đồng nếu khoản nợ phí đóng góp hằng năm của nước đó vượt quá số tiền phải đóng trong hai năm, dù điều khoản này vẫn đi kèm thời gian ân hạn.

Washington hiện đang cắt giảm mạnh mẽ các khoản viện trợ trong và ngoài nước, nhằm tập trung ngân sách cho những chương trình phục vụ trực tiếp lợi ích của người nộp thuế Mỹ.

Mỹ hiện là quốc gia đóng góp lớn nhất cho ngân sách Liên hợp quốc. Dù vậy, dưới thời chính quyền ông Trump, nước này thường xuyên trì hoãn các khoản đóng góp bắt buộc cho ngân sách thường niên lẫn hoạt động gìn giữ hòa bình, đồng thời thu hẹp mạnh các khoản tài trợ tự nguyện dành cho các cơ quan trực thuộc có cơ chế ngân sách độc lập.

Trung Quốc - quốc gia đóng góp lớn thứ hai - cũng đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính thường niên trị giá 641,4 triệu USD vào ngày 1-9 vừa qua, theo thông tin trên website Liên hợp quốc.

Trước tình trạng khủng hoảng tài chính, Liên hợp quốc đang phải triển khai một chương trình cải cách và cắt giảm chi phí sâu rộng mang tên "UN80".