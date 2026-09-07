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Thế giới

Con trai ông Biden có thể sẽ tranh cử tổng thống Mỹ năm 2028

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Ông Hunter Biden - con trai cựu Tổng thống Joe Biden - cho biết ông có thể sẽ phải tính đến khả năng tranh cử tổng thống Mỹ vào năm 2028.

Ông Hunter Biden - con trai cựu Tổng thống Joe Biden - Ảnh: AFP
Ông Hunter Biden - con trai cựu Tổng thống Joe Biden - Ảnh: AFP

Ông Hunter Biden đã tiết lộ về khả năng tranh cử tổng thống Mỹ nhiệm kỳ tới trong cuộc phỏng vấn ngày 6/9 với người dẫn chương trình phát thanh John Catsimatidis.

“Nếu nhận được sự ủng hộ của ông, có lẽ tôi sẽ phải cân nhắc. Tôi vẫn chưa quyết định. Sự thật là tôi nghĩ chúng ta có một đội ngũ ứng viên tiềm năng đáng kinh ngạc”, ông Hunter Biden nói với người dẫn chương trình.

Ông Hunter Biden khẳng định bất kể ứng viên là ai, ông đều mong muốn tổng thống tiếp theo cam kết thượng tôn pháp luật.

“Thực sự tôi mong bất kỳ ai trở thành tổng thống cũng sẽ thành công. Nhưng trên hết, tôi muốn họ hoàn thành việc giữ cho đất nước này an toàn. Đó là trách nhiệm hàng đầu của họ”, ông nhấn mạnh.

Con trai cựu Tổng thống Biden cũng nhắc đến một số ứng viên tiềm năng như Thống đốc bang Kentucky Andy Beshear, Thống đốc bang Illinois JB Pritzker, Thống đốc bang Pennsylvania Josh Shapiro và Thống đốc bang California Gavin Newsom.

“Họ đang làm những điều phi thường, đang điều hành các bang của mình một cách xuất sắc theo đường lối trung tả. Họ là những nhà lãnh đạo mà tôi sẽ rất tự hào nếu một ngày nào đó họ trở thành Tổng thống Mỹ”, ông nói thêm, đồng thời tuyên bố cá nhân ông rất yêu mến ông Newsom.

Hồi tháng 10-2025, Thống đốc Newsom từng cởi mở chia sẻ về mong muốn chạy đua vào Nhà Trắng sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026.

Hiện ông Newsom đang dẫn trước với cách biệt nhỏ so với cả hai ứng viên Cộng hòa tiềm năng là Phó tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio, theo báo The Hill.

Ngoài ra, các ứng viên tiềm năng khác trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2028 bao gồm Thượng nghị sĩ Jon Ossoff (Đảng Dân chủ), cựu Phó tổng thống Kamala Harris, Hạ nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez (Đảng Dân chủ) và cựu Bộ trưởng Giao thông vận tải Pete Buttigieg.

tuoitre.vn
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Tags:

#Hunter Biden #tổng thống Mỹ #ứng viên #bầu cử #2028 #Joe Biden

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