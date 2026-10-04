Nga sắp tập kích lớn, kêu gọi nhà ngoại giao, người nước ngoài rời Kiev

Khói bốc lên từ một cây cầu bị tập kích ở Kiev (Ảnh: Kyiv Post).

Ngày 3/10, Nga tiếp tục kêu gọi các nhà ngoại giao và người nước ngoài rời Kiev, cảnh báo thủ đô Ukraine có thể hứng các cuộc tập kích “quy mô lớn” mới, theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga.

Moscow liên tục tập kích UAV và tên lửa xuống Ukraine trong suốt chiến dịch quân sự đặc biệt, đồng thời gia tăng các cuộc tập kích nhằm vào Kiev trong những tuần gần đây, nhắm tới các cơ sở hạ tầng quan trọng.

Trong tuyên bố ngày 3/10, Bộ Ngoại giao Nga cho biết “trước đó đã kêu gọi công dân nước ngoài và các nhà ngoại giao tại Kiev rời thành phố, đồng thời không đến Ukraine”.

“Chúng tôi lo ngại nhận thấy rằng không phải tất cả mọi người đều lưu tâm đến những cảnh báo này", thông báo viết, đồng thời nói rằng Nga sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tập kích đáp trả quy mô lớn”, cơ quan này cảnh báo.

Bộ Ngoại giao Nga cũng tuyên bố rằng “trách nhiệm đối với mọi hậu quả tiêu cực có thể xảy ra hoàn toàn thuộc về những người không để ý đến cảnh báo này”.

Ngày 2/10, Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko nói thành phố hiện cần chuyển sang trạng thái sẵn sàng thời chiến, trong bối cảnh đối thủ đang liên tiếp tập kích Kiev, nhằm vào cầu và cơ sở năng lượng.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 3/10 thông báo quân đội nước này đã tập kích cầu Bắc ở Kiev bắc qua sông Dnieper nhằm làm suy yếu hoạt động hậu cần quân sự của Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết đợt UAV tập kích qua đêm đã đánh trúng cây cầu đường bộ dài 800m ở thủ đô Ukraine, nơi theo Moscow được sử dụng để vận chuyển binh sĩ Ukraine và hàng hóa quân sự.

Giới chức Nga cũng cho biết các UAV đã đánh trúng trung tâm hậu cần Gostomel ở tỉnh Kiev, nơi lưu trữ các vật tư quân sự. Tuyên bố cho biết thêm, một cuộc tấn công khác nhằm vào một tàu chở hàng khô đang vận chuyển thiết bị lưỡng dụng khi di chuyển qua khu vực tây bắc Biển Đen hướng tới Odesa.

Ông Klitschko xác nhận cầu Bắc bị đánh trúng, cho biết mặt đường và mạng lưới dây điện tiếp xúc dành cho xe buýt điện bị hư hại, khiến giao thông phải tạm dừng. Các video do truyền thông Ukraine chia sẻ cho thấy tình trạng ùn tắc nghiêm trọng tại một trong những quận của thủ đô.

Có 8 cây cầu đường bộ và đường sắt lớn kết nối khu vực phía đông và phía tây Kiev. Đầu tuần này, Nga đã nhắm mục tiêu vào cầu Pivdennyi (cầu phía Nam), cho rằng cây cầu này “tạo điều kiện cho việc di chuyển binh sĩ và vận chuyển hàng hóa hậu cần quân sự cho các đơn vị quân đội Ukraine ở Donbass”.

Sau các cuộc tập kích, nghị sĩ Ukraine Vladimir Kreidenko cho biết các nhà lập pháp đang cân nhắc sử dụng phà và xây dựng các tuyến cầu phao tạm thời nếu những cây cầu bị hư hại nghiêm trọng dẫn đến tình trạng gián đoạn giao thông kéo dài.

Nga đã gia tăng các cuộc tập kích nhằm vào hoạt động hậu cần liên quan đến quân sự và cơ sở công nghiệp quốc phòng trong những tuần gần đây, nhằm đáp trả “chiến dịch gây sức ép” kéo dài 40 ngày mà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky tiến hành trước đó, trong đó có các cuộc tập kích tầm xa nhằm vào các nhà máy lọc dầu và nhà kho hàng hóa thương mại điện tử của Moscow.

Theo AFP