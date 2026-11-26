Theo phóng viên TTXVN tại Washington, chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 25/11 công bố đề xuất áp thuế nhập khẩu mới đối với 14 đối tác thương mại, trong đó có Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và Liên minh châu Âu (EU). Theo kế hoạch, hàng hóa Trung Quốc có thể chịu mức thuế bổ sung 20%, và mức này có thể tăng lên 40% nếu Bắc Kinh không thực hiện các cam kết trong thỏa thuận đình chiến thương mại với Washington.

Cảng container hàng hóa Long Beach ở bang California, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết các nền kinh tế bị nhắm tới có năng lực sản xuất công nghiệp vượt nhu cầu thị trường, gây bất lợi cho doanh nghiệp Mỹ. Đối với phần lớn các đối tác còn lại, mức thuế đề xuất dao động từ 10-18%.

Cụ thể, theo đề xuất của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR), mức thuế được xác định theo từng nền kinh tế và có tính đến các thỏa thuận thương mại đã đạt được hoặc đang đàm phán như sau: Ấn Độ 17% nếu đạt thỏa thuận, 25% nếu không đạt thỏa thuận; Bangladesh, Campuchia, Indonesia, Malaysia, Thái Lan cùng chịu mức 18%; Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Liên minh châu Âu (EU), Thụy Sĩ cùng chịu mức 15%; Singapore có thể lên tới 20%; Việt Nam 35% và có thể hạ xuống 20% nếu đạt thỏa thuận.

Chính quyền Tổng thống Trump dự kiến sử dụng Điều khoản 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 làm cơ sở pháp lý cho các biện pháp thuế quan mới. Theo Trưởng Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer và các quan chức thương mại Mỹ, kết quả cuộc điều tra khởi động từ tháng 3/2026, tập trung vào các khoản trợ cấp của chính phủ nước ngoài dành cho các nhà máy sản xuất và tình trạng dư thừa năng lực sản xuất, cho thấy những chính sách này tạo lợi thế cạnh tranh không công bằng cho doanh nghiệp nước ngoài, khiến hàng hóa giá rẻ tràn vào thị trường quốc tế và gây thiệt hại cho các nhà sản xuất Mỹ.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump tìm cách xây dựng lại cơ sở pháp lý cho chính sách thuế quan sau khi Tòa án Tối cao Mỹ hồi tháng 2/2026 bác bỏ việc sử dụng Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) để áp thuế nhập khẩu trên diện rộng. Phán quyết này ảnh hưởng đến các mức thuế được công bố trong chương trình “Ngày Giải phóng” và các biện pháp thuế đối ứng năm 2025.

Khác với IEEPA, Điều khoản 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 cho phép chính phủ Mỹ điều tra và áp dụng biện pháp đáp trả đối với các hành vi thương mại nước ngoài bị xác định là không công bằng hoặc gây tổn hại đến thương mại Mỹ.

Thuế quan là một trong những công cụ kinh tế chủ chốt của Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ thứ hai. Ông cho rằng việc tăng thuế hàng nhập khẩu sẽ khuyến khích doanh nghiệp đưa hoạt động sản xuất trở lại Mỹ, tạo việc làm và bảo vệ các ngành công nghiệp trong nước. Tuy nhiên, nhiều nhà kinh tế cảnh báo thuế nhập khẩu có thể làm tăng chi phí hàng hóa và chuyển một phần gánh nặng sang người tiêu dùng, qua đó kéo dài áp lực lạm phát.

Bất chấp phán quyết của Tòa án Tối cao, chính quyền Tổng thống Trump vẫn tiếp tục sử dụng thuế quan trong các cuộc đàm phán thương mại. Mùa hè năm 2026, sau khi đàm phán với Canada đổ vỡ, Washington đã áp dụng thêm các mức thuế đối với hàng hóa nước này, trong đó có mức 50% đối với ô tô và thép.

Đề xuất mới đối với 14 đối tác thương mại tiếp tục cho thấy chính quyền Tổng thống Trump đặt trọng tâm vào việc sử dụng thuế nhập khẩu để ứng phó với tình trạng dư thừa năng lực sản xuất ở nước ngoài, đồng thời chuyển sang một cơ sở pháp lý khác sau phán quyết của Tòa án Tối cao.