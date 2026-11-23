Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng nối lại các cuộc tấn công Iran sau năm mới nếu đàm phán không đạt thỏa thuận. Trong khi chỉ trích Tehran kéo dài thương lượng, ông cảnh báo lực lượng Mỹ sẽ tấn công và đánh chìm những tàu Iran tìm cách vượt qua lệnh phong tỏa hải quân.
Ngày 22/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông nghiêng về khả năng nối lại các cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran sau năm mới nếu các cuộc đàm phán không đạt được thỏa thuận.
Ông Trump nói với đài truyền hình Fox News rằng các cuộc đàm phán gián tiếp với Tehran vẫn đang diễn ra, nhưng bày tỏ thất vọng trước tình trạng thiếu tiến triển.
Theo Fox News, Tổng thống Mỹ ví các nhà đàm phán Iran như những người "nhảy múa điêu luyện để né tránh vấn đề", đồng thời chỉ trích họ liên tục nói mà không đạt được kết quả thực chất.
Khi được hỏi về những thông tin trên truyền thông nhà nước Iran cho rằng Tehran có thể tìm cách thách thức lệnh phong tỏa, Tổng thốngTrump cảnh báo các tàu Iran cố gắng vượt qua lệnh phong tỏa sẽ bị tấn công và đánh chìm.
Ông cho biết lực lượng Mỹ sẽ nổ súng vào những tàu tìm cách phá vỡ lệnh phong tỏa.
Theo Fox News, ông Trump cũng khuyến khích những người biểu tình chống chính phủ tại Iran tiếp tục xuống đường sau khi xem các video về làn sóng biểu tình mới bùng phát tại nước này.
Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 23/11 cho biết những phát biểu trên được đưa ra sau các thông tin về những cuộc tấn công mới nhằm vào lực lượng Mỹ tại Bahrain, trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục gia tăng tại eo biển Hormuz.
Iran vẫn tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào tàu chở dầu bất chấp lệnh phong tỏa hải quân đang được Mỹ áp đặt đối với các cảng của Iran.
Căng thẳng khu vực vẫn ở mức cao kể từ khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến chống Iran hồi tháng 2. Tehran đã đáp trả bằng cách tấn công Israel và các cơ sở quân sự của Mỹ trên khắp khu vực.
Washington và Tehran đã ký một thỏa thuận khung nhằm chấm dứt các hành động thù địch vào tháng 6 và bắt đầu đàm phán.
Tuy nhiên, các cuộc thương lượng sau đó rơi vào bế tắc do bất đồng về cách thức bảo đảm hoạt động hàng hải an toàn và tự do qua eo biển Hormuz.
Giao tranh giữa các bên đã bùng phát trở lại từng đợt kể từ tháng 7, trong bối cảnh những nỗ lực nhằm chấm dứt chiến tranh vẫn tiếp diễn.
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