Kinh tế Nhật Bản bất ngờ tăng trưởng âm

Ngày 16/11, Nhật Bản công bố GDP quý III bất ngờ giảm 0,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Khảo sát trước đó của Reuters cho thấy các nhà kinh tế học dự báo tăng trưởng 0,3%.

Tiêu dùng - vốn đóng góp hơn nửa GDP - giảm 0,3%. Xuất khẩu mạnh hơn kỳ vọng trong hai tháng của quý. Tuy nhiên, chi phí nhập khẩu năng lượng tăng lại kéo tụt xuất khẩu ròng, từ đó ảnh hưởng đến tăng trưởng. Chương trình trợ giá năng lượng cho các hộ gia đình hết hiệu lực hồi tháng 9, khiến chi phí này của họ tăng lên do chiến sự.

Số liệu GDP có thể khiến lộ trình bình thường hóa chính sách tiền tệ của Nhật Bản phức tạp hơn. Tuy nhiên, theo hãng dịch vụ tài chính LSEG, khả năng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản (0,25%) vào tháng 12 vẫn trên 75%.

"Số liệu GDP hôm nay khó được coi là tín hiệu thuận lợi để BOJ tăng lãi suất tháng 12", Krishna Bhimavarapu - nhà kinh tế học tại State Street Investment Management nhận định.

Bhimavarapu chỉ ra rằng doanh số sản phẩm sản xuất trong nước giảm 2,1% - mạnh nhất nếu không tính giai đoạn đại dịch và quý I/2022. Đây là thước đo nhu cầu thực của nền kinh tế. "Điều này cho thấy nền kinh tế đang mất đà", Bhimavarapu nói thêm.

Tại cuộc họp tháng trước, BOJ tuyên bố lạm phát cơ bản đã đạt mục tiêu 2% lần đầu tiên trong 13 năm. Lạm phát lõi tháng 9 cũng lên 2,1% - cao nhất từ đầu năm và vượt dự báo của các nhà phân tích.

So với cùng kỳ năm ngoái, kinh tế Nhật Bản tăng trưởng 1,1% - mạnh nhất kể từ quý II/2025. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng mức tăng này là do nền năm ngoái thấp.

Sau khi số liệu trên được công bố, chỉ số Nikkei 225 giảm gần 1,8% sáng 16/11. Giá yen cũng hạ nhẹ so với đôla Mỹ, hiện giao dịch quanh 159 JPY một USD.

Theo Reuters, CNBC