Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại họp báo thường nhật, Tổng thống Sheinbaum khẳng định chính sách đối ngoại của Mexico bắt nguồn từ sự tôn trọng quyền tự quyết của các dân tộc. Bà nhấn mạnh: "Chỉ có người dân Cuba mới có thể quyết định vận mệnh của Cuba, không ai khác cả".

Bà cho biết Mexico đã duy trì mối quan hệ đoàn kết và anh em với Cuba trong nhiều thập kỷ, và từ lâu đã phản đối các biện pháp cô lập kinh tế hòn đảo này. Bà Sheinbaum nhắc lại Mexico phản đối các lệnh trừng phạt thương mại chống Cuba và các biện pháp hạn chế tiếp cận năng lượng của nước này, lưu ý rằng các chính sách như vậy gây hại trực tiếp cho người dân.

Bà cho biết thêm Mexico tiếp tục hỗ trợ Cuba bằng cách gửi vật tư y tế và cung cấp các hình thức hỗ trợ khác, đồng thời thông báo Cơ quan Hợp tác phát triển quốc tế Mexico (USAID) gần đây đã mở một văn phòng tại La Habana để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc cung cấp thực phẩm và các viện trợ nhân đạo khác.

Năm 2026, Mỹ đã thắt chặt đáng kể lệnh cấm vận thương mại, kinh tế và tài chính đối với Cuba thông qua các sắc lệnh hành pháp mới, thuế quan thứ cấp nhắm vào nguồn cung dầu mỏ và các biện pháp trừng phạt theo ngành do Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao Mỹ thực hiện.