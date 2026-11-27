Một loạt nền kinh tế từ Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản, Trung Quốc cho đến Ấn Độ và Singapore đã lên tiếng phản đối hoặc bày tỏ quan ngại trước đề xuất áp thuế mới của Mỹ đối với hàng hóa từ nhiều nền kinh tế, cho rằng các cáo buộc về tình trạng dư thừa năng lực sản xuất mang tính cơ cấu là không có cơ sở.

Người phát ngôn Ủy ban châu Âu (EC) Olof Gill khẳng định EU bác bỏ mạnh mẽ cơ sở của đề xuất áp thuế mới, đồng thời nhấn mạnh khối này không phải là nguồn gây ra tình trạng dư thừa năng lực sản xuất mang tính cơ cấu.

EU cho rằng vấn đề này chủ yếu bắt nguồn từ một số quốc gia thứ ba và lấy làm tiếc vì Mỹ không phối hợp hành động để giải quyết. Brussels kỳ vọng Washington tuân thủ đầy đủ thỏa thuận thương mại đạt được năm 2025, theo đó mức thuế đối với hàng hóa EU được giới hạn ở 15%, kể cả khi áp dụng cùng các loại thuế hiện hành.

Trong khi đó, Trung Quốc cảnh báo Mỹ không nên tiến hành các cuộc chiến thuế quan và thương mại. Trước khi các mức thuế mới được công bố chính thức, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh Bắc Kinh phản đối các biện pháp bảo hộ thương mại đơn phương, đồng thời kêu gọi Washington giải quyết bất đồng thông qua đối thoại và tham vấn.

Nhật Bản ngày 26/11 mô tả đề xuất áp thuế mới của Mỹ là đáng tiếc, đồng thời bác bỏ cáo buộc về các hoạt động thương mại phi thị trường hoặc tình trạng dư thừa năng lực sản xuất mang tính cơ cấu. Singapore cũng bày tỏ đặc biệt thất vọng, không đồng tình với những kết luận của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR), đồng thời khẳng định các chính sách kinh tế của nước này không nhằm bảo hộ thị trường trong nước hay trợ cấp hoạt động sản xuất để thúc đẩy xuất khẩu.

Ấn Độ cho biết các quan ngại thương mại cần được giải quyết trong khuôn khổ các cuộc đàm phán đang diễn ra với Washington nhằm sớm hoàn tất Hiệp định Thương mại song phương.

Bộ Thương mại Ấn Độ khẳng định New Delhi đã tham gia một cách xây dựng trong suốt quá trình điều tra của Mỹ và không có tình trạng dư thừa năng lực sản xuất mang tính cơ cấu trong bất kỳ lĩnh vực nào. Tuy nhiên, mức thuế 17% mà Mỹ đề xuất đối với hàng hóa Ấn Độ có thể làm gia tăng bất ổn trong quan hệ thương mại song phương, nhất là khi hai nước vẫn đang thương lượng về thỏa thuận nhằm giảm thuế đối với hàng hóa Ấn Độ.

Về phần mình, Indonesia đang rà soát mức thuế nhập khẩu mới lên tới 18% mà Mỹ đề xuất áp dụng đối với hàng hóa nước này, đồng thời sẽ phối hợp với các ngành công nghiệp để đánh giá tác động và xây dựng phương án ứng phó. Phóng viên TTXVN tại Jakarta dẫn thông báo của Bộ Điều phối các vấn đề kinh tế Indonesia cho biết nước này đang xem xét mức thuế mới và sẽ tham vấn các ngành công nghiệp liên quan.

Bangladesh cũng bày tỏ quan ngại trước đề xuất tăng thuế nhập khẩu của Mỹ lên 18%, cho rằng biện pháp này có thể ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu hàng may mặc - một trong những nguồn thu chủ lực của nước này.

Trả lời báo The Daily Star ngày 26/11, Bộ trưởng Thương mại Bangladesh Khandakar Abdul Muktadir bày tỏ hy vọng Washington sẽ không đưa ra quyết định gây ảnh hưởng tiêu cực đến thương mại song phương.

Trong khi đó, chuyên gia kinh tế Mohammad Abdur Razzaque cảnh báo mức thuế cao hơn có thể làm giảm nhu cầu hàng may mặc tại thị trường Mỹ, kéo theo suy giảm nguồn thu xuất khẩu của Bangladesh, trong bối cảnh nền kinh tế nước này đang đối mặt với nhiều khó khăn.

Trước đó, chính quyền Tổng thống Donald Trump công bố đề xuất áp thuế nhập khẩu mới đối với 14 đối tác thương mại, trong đó có Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và Liên minh châu Âu (EU).

Theo đề xuất của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR), mức thuế được xác định theo từng nền kinh tế và có tính đến các thỏa thuận thương mại đã đạt được hoặc đang đàm phán như sau: Ấn Độ 17% nếu đạt thỏa thuận, 25% nếu không đạt thỏa thuận; Bangladesh, Campuchia, Indonesia, Malaysia, Thái Lan cùng chịu mức 18%; Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Liên minh châu Âu (EU), Thụy Sĩ cùng chịu mức 15%; Singapore có thể lên tới 20%; Việt Nam 35% và có thể hạ xuống 20% nếu đạt thỏa thuận.

Trong khi đó, hàng hóa Trung Quốc có thể chịu mức thuế bổ sung 20%, và mức này có thể tăng lên 40% nếu Bắc Kinh không thực hiện các cam kết trong thỏa thuận đình chiến thương mại với Washington.

Các đề xuất thuế quan mới chưa có hiệu lực ngay mà sẽ được đưa ra lấy ý kiến công chúng trước khi Mỹ quyết định bước đi tiếp theo. Theo thông tin từ USTR, các biện pháp dự kiến chỉ được triển khai sau phiên điều trần công khai ngày 25/1/2027.

Việc Mỹ đề xuất các mức thuế mới có thể tạo thêm sức ép đối với các nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu sang thị trường này, trong đó có Indonesia và các quốc gia Đông Nam Á. Các ngành sản xuất định hướng xuất khẩu của khu vực sẽ phải theo dõi sát tiến trình tham vấn và quyết định cuối cùng của Washington để đánh giá nguy cơ gia tăng chi phí, điều chỉnh chuỗi cung ứng và duy trì khả năng cạnh tranh trên thị trường Mỹ.