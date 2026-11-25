Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu cho biết một tòa tháp tại khu tài chính ở thủ đô Riyadh đã bị nhắm mục tiêu trong vụ việc mà lực lượng này gọi là “tấn công khủng bố”. Các cơ quan chức năng đang kiểm tra hiện trường, trong khi thông tin về thủ phạm, thiệt hại và phương thức tấn công chưa được công bố.
Theo kênh Al Jazeera ngày 24/11, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tham gia chiến dịch quân sự tại Yemen cho biết một tòa tháp tại khu tài chính ở thủ đô Riyadh đã trở thành mục tiêu của một vụ "tấn công khủng bố".
Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tham gia chiến dịch quân sự tại Yemen không cung cấp thêm thông tin chi tiết, nhưng cho biết các cơ quan chức năng liên quan đang tiến hành kiểm tra hiện trường vụ tấn công.
Hiện chưa có thêm thông tin được xác nhận về vụ việc.
Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 24/11 cho biết thêm đây là lần thứ hai trong chưa đầy một tuần một tòa tháp tại khu vực này bị tấn công.
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