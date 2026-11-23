Theo phóng viên TTXVN tại Washington, đảng Dân chủ đã đạt được kết quả bầu cử phổ thông tốt nhất trong nhiều thập kỷ, giành ít nhất 258 ghế Hạ viện Mỹ trong một chiến thắng áp đảo chưa từng thấy kể từ năm 1992.
Kết quả này không chỉ mở ra những cơ hội rộng lớn để điều hành đất nước mà còn tạo sức ép rất lớn buộc đảng Dân chủ phải thực hiện các cam kết và ưu tiên đã đưa ra trong chiến dịch tranh cử.
Con số 258 ghế Hạ viện được xác lập hôm 22/11, sau khi ứng cử viên Dân chủ Chuck Hubbard đánh bại Hạ nghị sĩ Cộng hòa Virginia Foxx tại bang Bắc Carolina. Cho đến nay, đảng Dân chủ đã giành thêm 44 ghế tại Hạ viện, nhiều hơn 4 ghế so với con số 40 ghế mà đảng này giành được trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đầu tiên dưới thời Tổng thống Donald Trump năm 2018. Hiện vẫn còn 4 cuộc đua vào Hạ viện chưa có kết quả cuối cùng: mỗi bang Minnesota và Tennessee còn một cuộc đua, trong khi Louisiana có hai cuộc đua sẽ bước vào vòng bỏ phiếu lại vào tháng 12.
Cột mốc này tại Hạ viện gồm 435 thành viên mở đường cho một chính phủ chia rẽ quyền lực, trong đó đảng Dân chủ cũng kiểm soát Thượng viện, còn Nhà Trắng thuộc về một tổng thống đảng Cộng hòa. Được tiếp thêm khí thế sau chiến thắng, đảng Dân chủ đang chuẩn bị chương trình nghị sự 100 ngày nhằm giải quyết tình trạng chi phí sinh hoạt cao, đồng thời đối đầu với Tổng thống Trump thông qua một chương trình giám sát quy mô lớn trong phần còn lại của nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông.
Thế đa số của đảng Dân chủ sẽ lớn hơn bất kỳ kết quả nào mà đảng này đạt được trong các cuộc bầu cử kể từ khi Bill Clinton lần đầu được bầu làm tổng thống năm 1992 (258 ghế) hoặc khi Barack Obama đắc cử năm 2008 (257 ghế). Tuy nhiên, con số này vẫn chưa đạt mức cao nhất trong thời kỳ Tổng thống Franklin D. Roosevelt, khi số ghế đa số của đảng Dân chủ tại Hạ viện vượt quá 300.
Các con số cho thấy quy mô chiến thắng đặc biệt lớn của đảng Dân chủ, trải dài từ những bang có truyền thống ủng hộ đảng Cộng hòa mạnh mẽ đến khu vực Trung Tây và bờ Đông nước Mỹ.
Khi tiếp quản quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện vào tháng 1/2027, đảng Dân chủ sẽ có được sự ủng hộ của cử tri cùng những kỳ vọng phải tạo ra kết quả cụ thể. Tại Thượng viện gồm 100 thành viên, đảng Dân chủ giành được thế đa số 56 ghế, mức chênh lệch lớn nhất của đảng này trong hơn một thập kỷ.
Trong khuôn khổ chương trình nghị sự 100 ngày, đảng Dân chủ dự kiến nhanh chóng tổ chức các cuộc bỏ phiếu nhằm đảo ngược những biện pháp cắt giảm chương trình bảo hiểm y tế Medicaid của đảng Cộng hòa và khôi phục các khoản tín dụng thuế theo Đạo luật Chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền (ACA) mà đảng Cộng hòa đã để hết hiệu lực. Đảng Dân chủ cũng cam kết sử dụng quyền triệu tập và yêu cầu cung cấp tài liệu của Quốc hội để triển khai hàng loạt cuộc điều tra, qua đó phát huy vai trò của Quốc hội trong việc kiểm soát quyền lực tổng thống.
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