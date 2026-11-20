Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh CEO Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc ngày 18/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo truyền thông Nga, ông Putin đưa ra phát biểu trên khi trả lời báo giới tại thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc), sau cuộc gặp ba bên mang tính lịch sử với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trả lời câu hỏi của phóng viên, Tổng thống Putin nói: “Chúng tôi sẽ tìm kiếm những giải pháp thỏa hiệp mà theo tôi, hoàn toàn có thể đạt được”.

Tổng thống Nga cũng đề cập các vấn đề lãnh thổ, trong đó có những vấn đề liên quan đến xung đột Ukraine. Ông nhấn mạnh: “Tất cả các bên đều phải nhìn nhận thực tế trên thực địa”, đồng thời cho rằng điều này áp dụng đối với cả Nga và các đối tác đàm phán.

Ông Putin khẳng định Nga sẽ không hy sinh lợi ích của mình, nhưng sẵn sàng tìm kiếm những thỏa thuận được các bên cùng chấp nhận. Ông nêu rõ: “Chúng tôi chỉ cần những bên tham gia khác trong tiến trình này cũng thừa nhận thực tế trên thực địa và chấp nhận thỏa hiệp”.

Tổng thống Putin nói thêm rằng ông nhận thấy không có trở ngại nào không thể vượt qua đối với việc đạt được các thỏa thuận.

Liên quan đến cuộc xung đột Ukraine, ông Putin cho biết Nga không mong muốn tiếp tục cuộc xung đột này và việc chấm dứt các hành động thù địch hiện nay phụ thuộc vào thiện chí đạt được thỏa thuận của Ukraine.

Theo Tổng thống Putin, Nga đã chấp nhận đề xuất thỏa hiệp được đưa ra với sự khuyến khích của Mỹ.

Cũng trong họp báo tại Trung Quốc, ông Putin cho biết Nga đã mời các quan chức châu Âu tới Moskva để thảo luận về việc liệu châu Âu có nên tham gia tiến trình đàm phán do Mỹ dẫn đầu nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine hay không

Ông Putin nêu rõ: “Phía Mỹ đang thúc giục chúng tôi chấp thuận cho châu Âu tham gia... Thông qua các kênh ngoại giao, chúng tôi đã đề nghị phía châu Âu tới Moskva. Sau đó, chúng tôi sẽ quyết định tiến trình đàm phán có thể tiếp tục theo hình thức nào… Chúng tôi hiểu rằng thảo luận các vấn đề liên quan đến an ninh ở châu Âu sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu không có sự tham gia của châu Âu”.

Về phần mình, ngày 18/11, Ukraine bày tỏ hy vọng rằng trong hội nghị thượng đỉnh ba bên giữa Mỹ, Nga và Trung Quốc, Washington và Bắc Kinh sẽ sử dụng ảnh hưởng của mình gây sức ép tới Nga để chấm dứt xung đột.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Bồ Đào Nha Paulo Rangel tại thủ đô Kiev, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha nhấn mạnh, dù hội nghị thượng đỉnh ba bên Mỹ - Nga - Trung có thảo luận về vấn đề gì thì không thể có quyết định nào liên quan đến Ukraine được đưa ra mà không có sự tham gia của Kiev.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Ukraine cũng khẳng định chấm dứt xung đột nằm trong lợi ích toàn cầu, đặc biệt là của Mỹ và Trung Quốc, vì điều đó đồng nghĩa với việc khôi phục ổn định và một nền hòa bình công bằng và lâu dài ở châu Âu.

Tại Hội nghị Liên minh Tự nguyện diễn ra ngày 19/11 tại Berlin (Đức), các nhà lãnh đạo châu Âu cũng kêu gọi Mỹ dành cho châu lục này vai trò trong tiến trình đàm phán hòa bình Ukraine.