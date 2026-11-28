Ngày 27/11, ít nhất 14 người di cư đã thiệt mạng và 90 người được cứu sau khi một chiếc thuyền chở người di cư được phát hiện trôi dạt trên biển, cách đảo El Hierro của Tây Ban Nha khoảng 72 km.
Theo hãng tin Tây Ban Nha EFE và báo El País, chiếc thuyền khởi hành từ Banjul, thủ đô Gambia, từ 10 ngày trước. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy động cơ thuyền bị hỏng từ 3 ngày trước khi được phát hiện, khiến phương tiện trôi dạt trên biển.
Chiến dịch cứu hộ có sự tham gia của các tàu thuộc Cơ quan Cứu hộ Hàng hải Tây Ban Nha, lực lượng Vệ binh Dân sự và một máy bay trực thăng. Trong số những người sống sót, 6 người trong tình trạng nguy kịch đã được trực thăng đưa đến bệnh viện trên đảo El Hierro, 84 người còn lại được đưa đến cảng La Restinga bằng tàu cứu hộ. Sau đó, một tàu tuần tra của lực lượng Vệ binh Dân sự đã kéo chiếc thuyền gặp nạn về cảng.
Trong những tuần gần đây, số người di cư tìm cách đến quần đảo Canary của Tây Ban Nha qua tuyến đường di cư Đại Tây Dương tăng mạnh. Theo EFE, riêng ngày 24/11 (giờ địa phương), hơn 2.100 người di cư đã đến đảo El Hierro.
Số liệu của Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho thấy, từ tháng 1 đến tháng 10/2026, có 28.155 người đến nước này bằng đường biển thông qua các tuyến di cư bất hợp pháp, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, 13.327 người đến quần đảo Canary, chiếm gần một nửa tổng số người di cư bất hợp pháp bằng đường biển vào Tây Ban Nha trong giai đoạn trên.
Lực lượng Tuần duyên Mỹ cùng các cơ quan chức năng đang khẩn trương tìm kiếm 6 người, trong đó có 2 trẻ em, sau khi một máy bay Cessna 210 một động cơ rơi xuống vùng biển ngoài khơi bang Mississippi chiều 24/11 (giờ địa phương, rạng sáng 25/11 giờ Việt Nam).
Ngày 25/11, Trung Quốc đã phóng tàu vũ trụ có người lái Thần Châu-24 (Shenzhou-24), đưa 3 phi hành gia lên Trạm Vũ trụ Thiên Cung, trong đó có một chuyên gia Pakistan. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc đưa phi hành gia nước ngoài lên trạm vũ trụ này.
Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu cho biết một tòa tháp tại khu tài chính ở thủ đô Riyadh đã bị nhắm mục tiêu trong vụ việc mà lực lượng này gọi là “tấn công khủng bố”. Các cơ quan chức năng đang kiểm tra hiện trường, trong khi thông tin về thủ phạm, thiệt hại và phương thức tấn công chưa được công bố.
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Theo phóng viên TTXVN tại Washington, đảng Dân chủ đã đạt được kết quả bầu cử phổ thông tốt nhất trong nhiều thập kỷ, giành ít nhất 258 ghế Hạ viện Mỹ trong một chiến thắng áp đảo chưa từng thấy kể từ năm 1992.
Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng nối lại các cuộc tấn công Iran sau năm mới nếu đàm phán không đạt thỏa thuận. Trong khi chỉ trích Tehran kéo dài thương lượng, ông cảnh báo lực lượng Mỹ sẽ tấn công và đánh chìm những tàu Iran tìm cách vượt qua lệnh phong tỏa hải quân.
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Bất chấp nguy cơ từ các vụ tấn công tàu thuyền tại eo biển Hormuz, vận động viên bơi đường dài người Anh Lewis Pugh đã hoàn thành hành trình bơi 15 km qua tuyến hàng hải chiến lược này, nhằm cảnh báo về những hậu quả môi trường lâu dài do xung đột gây ra.
Hoạt động hàng không tại Bỉ dự kiến bị gián đoạn nghiêm trọng trong ngày 23/11, khi hầu hết các chuyến bay đi và đến nước này sẽ bị hủy do nhân viên kiểm soát không lưu tham gia cuộc đình công trên toàn quốc nhằm phản đối các biện pháp thắt lưng buộc bụng của Chính phủ liên bang.
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Một quan chức quân sự Mỹ xác nhận nước này đã không kích địa điểm phóng tên lửa của Iran trên đảo Qeshm, khẳng định đây là hành động tự vệ. Phía Iran cho biết các công trình dân sự không bị thiệt hại. Diễn biến xảy ra khi Bahrain tiếp tục cáo buộc Iran tấn công lãnh thổ nước này.
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