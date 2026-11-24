Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Theo hãng thông tấn Yonhap, Chánh văn phòng Phủ Tổng thống Lim Kwang-hyun cho biết Phó Cố vấn An ninh Quốc gia thứ hai Lim Woong-soon được đề cử làm Bộ trưởng Ngoại giao, trong khi cựu Bộ trưởng Tư pháp Kang Kum-sil được lựa chọn cho vị trí Giám đốc NIS. Cựu nghị sĩ Hong Ihk-pyo được đề cử làm Bộ trưởng Thống nhất, cơ quan phụ trách các vấn đề liên quan đến quan hệ giữa Seoul và Bình Nhưỡng.

Ngoài ba vị trí trên, Tổng thống Lee Jae Myung cũng đề cử nghị sĩ Han Jun-ho thuộc đảng Dân chủ cầm quyền làm Bộ trưởng Nội vụ và người phát ngôn cấp cao của Phủ Tổng thống Kang Yu-jung làm Bộ trưởng Văn hóa.

Đợt cải tổ diễn ra trong bối cảnh xuất hiện những yêu cầu về việc tăng cường quản lý và điều phối quan hệ đồng minh giữa Hàn Quốc và Mỹ. Các nhân sự được đề cử cho ba vị trí an ninh chủ chốt sẽ phải đảm nhận những nhiệm vụ quan trọng trong việc duy trì quan hệ với Washington, đồng thời xử lý các vấn đề liên quan đến Triều Tiên trong bối cảnh căng thẳng bán đảo Triều Tiên vẫn chưa được giải quyết.

Nếu được bổ nhiệm, bà Kang Kum-sil sẽ trở thành nữ Giám đốc NIS đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc. Bà từng giữ chức Bộ trưởng Tư pháp trong giai đoạn 2003-2004 dưới thời Tổng thống Roh Moo-hyun và là người phụ nữ đầu tiên đảm nhiệm cương vị này. Trong thời gian công tác, bà tham gia thúc đẩy các nỗ lực cải cách cơ quan công tố Hàn Quốc.

Trong khi đó, ông Lim Woong-soon là nhà ngoại giao kỳ cựu, hiện giữ chức Phó Cố vấn An ninh Quốc gia thứ hai. Việc lựa chọn ông vào vị trí đứng đầu Bộ Ngoại giao diễn ra khi Seoul được cho là cần tăng cường phối hợp với Washington về các vấn đề an ninh và đối ngoại.

Đối với ông Hong Ihk-pyo, nhiệm vụ trọng tâm trên cương vị Bộ trưởng Thống nhất sẽ là xử lý các vấn đề trong quan hệ liên Triều, vốn tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức do Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân và căng thẳng giữa hai bên vẫn kéo dài.

Chánh văn phòng Phủ Tổng thống Lim Kwang-hyun khẳng định những thay đổi nhân sự không đồng nghĩa với việc điều chỉnh các định hướng chính sách cơ bản của Hàn Quốc đối với Mỹ và Triều Tiên.

Theo quy trình bổ nhiệm, các ứng viên cho vị trí bộ trưởng và người đứng đầu cơ quan tình báo sẽ tham gia các phiên điều trần tại Quốc hội. Tuy nhiên, việc bổ nhiệm chính thức không đòi hỏi phải được Quốc hội thông qua bằng hình thức bỏ phiếu.

Bên cạnh những thách thức trong quan hệ liên Triều, chính quyền của Tổng thống Lee Jae Myung cũng phải xử lý những vấn đề tồn tại trong hợp tác an ninh với Mỹ. Trước đó, Washington đã đình chỉ một phần hoạt động chia sẻ thông tin tình báo nhạy cảm với Seoul sau khi người tiền nhiệm của ông Hong tiết lộ thông tin về một cơ sở hạt nhân chưa từng được biết đến của Triều Tiên. Việc khôi phục đầy đủ hoạt động phối hợp và chia sẻ thông tin tình báo giữa hai đồng minh vì vậy được xem là một trong những vấn đề đặt ra đối với các nhân sự mới.